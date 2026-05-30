ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

Ναυτιλία 30.05.2026, 18:37
Τη σημασία που έχουν τα Ποσειδώνια για τη ναυτιλιακή βιομηχανία επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), καθώς επισημαίνει πως η διεθνής έκθεση δεν αποτελεί απλώς ένα κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός, αλλά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς εξωστρέφειας της χώρας, με ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, τη ναυτιλία, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας.

Κάθε δύο χρόνια η διοργάνωση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει ένα από τα παγκόσμια κέντρα της ναυτιλιακής δραστηριότητας και της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας.

Τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως ένας ισχυρός οικονομικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής. Χιλιάδες επαγγελματίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, εκπρόσωποι ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τεχνολογικών ομίλων και φορέων logistics επισκέπτονται την Ελλάδα, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους. Ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, συνεδριακές υπηρεσίες και τουριστικές επιχειρήσεις ωφελούνται άμεσα από τη διοργάνωση, μετατρέποντας την Αθήνα και τον Πειραιά σε διεθνές επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Στρατηγική η αξία για τα Ποσειδώνια

Η μεγαλύτερη όμως αξία των Ποσειδωνίων είναι στρατηγική και όχι μόνο οικονομική. Η έκθεση αναδεικνύει την Ελλάδα ως ναυτιλιακό κόμβο υψηλής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής αξιοπιστίας. Σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ενεργειακής μετάβασης και αναζήτησης νέων εφοδιαστικών αλυσίδων, η ελληνική ναυτιλία καλείται να διαδραματίσει ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο στη διεθνή οικονομία. Τα Ποσειδώνια προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για συμφωνίες, συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας.

Παράλληλα, αποτελούν σημείο συνάντησης της παραδοσιακής ναυτιλίας με τη νέα εποχή της ψηφιοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Η συζήτηση για τα εναλλακτικά καύσιμα, την απανθρακοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη στα πλοία, την κυβερνοασφάλεια και τα «smart ports» πραγματοποιείται πλέον στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων. Αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, startups, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια να συνδεθούν με τη διεθνή αγορά και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμβολή των Ποσειδωνίων στην ενίσχυση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster «Maritime Hellas» και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγειών (EEN), αλλά και την ανάδειξη του νεοσύστατου cluster της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (HSCC). Γύρω από την ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται ένα ευρύ οικοσύστημα επιχειρήσεων: ναυλομεσιτικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, τεχνικές εταιρείες, εφοδιαστές και προμηθευτές ανταλλακτικών, ναυπηγεία και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, εταιρείες πληροφορικής και υπηρεσιών. Η έκθεση ενισχύει τη διασύνδεση αυτών των επιχειρήσεων με τις διεθνείς αγορές, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Διαχρονικά και καθοριστικά, ο σημαντικός ρόλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ) με την ισχυρή στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας στα Ποσειδώνια αποτελούν μια ισχυρή μορφή οικονομικής διπλωματίας. Η παρουσία κυβερνήσεων, πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικών αποστολών ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας, σε συνδυασμό με τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα από έναν θεσμό διεθνούς ακτινοβολίας. Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία αναζητά σταθερότητα, βιωσιμότητα και νέες συνεργασίες, τα Ποσειδώνια αποδεικνύουν ότι η ελληνική ναυτιλία δεν είναι μόνο ένας ισχυρός οικονομικός πυλώνας, αλλά και ένας παγκόσμιος παράγοντας προόδου, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του ο ρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επισήμανε πως «τα Ποσειδώνια 2026 αποτελούν για ακόμη μία φορά τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας και μια ισχυρή απόδειξη της ηγετικής θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Από την 1η έως την 5η Ιουνίου, η Αθήνα και ο Πειραιάς μετατρέπονται σε επίκεντρο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, της ναυτιλιακής τεχνολογίας, της καινοτομίας και των επενδύσεων. Για το Ε.Β.Ε.Π. η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει και προβάλλει τις επιχειρήσεις μέλη μας, που δραστηριοποιούνται γύρω από τη ναυτιλία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασιών, εξωστρέφειας και επενδύσεων. Η προστιθέμενη αξία των Ποσειδωνίων διαχέεται στο εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την απασχόληση. Το λιμάνι του Πειραιά και ο κόλπος της Ελευσίνας, είναι οι μεγαλύτερες λιμενικές και επιχειρηματικές πύλες της χώρας. Η σύνδεση ναυτιλίας, logistics, ναυπηγείων και εμπορίου δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης που αποτελεί πρότυπο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στα Ποσειδώνια 2026 και καλές δουλειές στις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν, αλλά και στους χιλιάδες επιχειρηματίες που θα επισκεφτούν την έκθεση».

