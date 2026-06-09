 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece

Θέλουμε το Made in Greece να σημαίνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την Ελλάδα έχει πίσω της κανόνες, πρότυπα, ελέγχους, πιστοποίηση και αξιοπιστία, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 09.06.2026, 12:23
Σχολιάστε
Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Το Made in Greece πρέπει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος. Να μην είναι απλώς μια ένδειξη προέλευσης, αλλά να είναι εγγύηση», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Η ποιότητα και το εμπορικό σήμα ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας», όπου ανέδειξε τη σημασία της ποιότητας, της προστασίας του εμπορικού σήματος και της διανοητικής ιδιοκτησίας ως κρίσιμων εργαλείων ανταγωνιστικότητας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

«Θέλουμε το Made in Greece να σημαίνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την Ελλάδα έχει πίσω της κανόνες, πρότυπα, ελέγχους, πιστοποίηση και αξιοπιστία. Να σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να την εμπιστευθεί και ότι ο ξένος αγοραστής γνωρίζει πως αγοράζει κάτι με τεκμηριωμένη ποιότητα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών ανταγωνισμών, αυξημένου ενεργειακού κόστους, τεχνολογικών ανατροπών και πίεσης από τρίτες χώρες, που συχνά ανταγωνίζονται τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με άνισους όρους, η απάντηση είναι να αποκτήσουμε ισχυρή παραγωγή, καθαρούς κανόνες, επενδύσεις, καινοτομία, ποιότητα και εξωστρέφεια. Γι’ αυτό βάλαμε την πολιτική ποιότητας στον πυρήνα του παραγωγικού μετασχηματισμού», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Μόνο η παραγωγική Ελλάδα μπορεί να είναι ασφαλής Ελλάδα

«Μιλάμε για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να σταθεί πιο δυνατά στην ελληνική αγορά και πιο αξιόπιστα στις αγορές του εξωτερικού», εξήγησε, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εθνικών υποδομών ποιότητας, της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της πιστοποίησης και της μετρολογίας. «Η ποιότητα, το εμπορικό σήμα, η διαπίστευση, η τυποποίηση, η πιστοποίηση και η διανοητική ιδιοκτησία δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση να πουλήσει καλύτερα, να εξάγει πιο εύκολα, να προστατεύσει το προϊόν της, να ξεχωρίσει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να κερδίσει εμπιστοσύνη», είπε και πρόσθεσε: «Μόνο η παραγωγική Ελλάδα μπορεί να είναι ασφαλής Ελλάδα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία, μια οικονομία πιο ανθεκτική, που να εξάγει περισσότερο, να στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις, να δημιουργεί περισσότερες δουλειές και, μέσα από όλα αυτά, να κρατήσουμε εδώ τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας, στην πατρίδα. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε μέλλον», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως ψηφίστηκε πέρυσι ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις εθνικές υποδομές ποιότητας, το οποίο φέρνει ξανά στο επίκεντρο την τυποποίηση, τη διαπίστευση και τη μετρολογία, καθώς και τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. «Χωρίς ισχυρές υποδομές ποιότητας δεν υπάρχει ισχυρή παραγωγή. Χωρίς πρότυπα, η επιχείρηση δεν ξέρει με ποιον κανόνα πρέπει να παίξει. Χωρίς διαπίστευση, η αγορά δεν ξέρει ποιον φορέα μπορεί να εμπιστευθεί. Χωρίς πιστοποίηση, το προϊόν δυσκολεύεται να σταθεί στις διεθνείς αγορές. Χωρίς μετρολογία, δεν υπάρχει ακρίβεια, ασφάλεια, τεχνική αξιοπιστία», σημείωσε.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, το οποίο βρίσκεται στη φάση καθορισμού των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα συγκεντρώνει δεδομένα για πιστοποιήσεις, ελέγχους και συμμόρφωση. Όπως ανέφερε, πρόκειται «για ένα κρίσιμο έργο που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα βοηθήσει το κράτος να γνωρίζει, την αγορά να ξέρει ποιον εμπιστεύεται, αλλά και την επιχείρηση που είναι συνεπής».

H διανοητική ιδιοκτησία είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος

Αναφερόμενος στην υπόθεση με το εμπορικό σήμα Turkaegean, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο πως «η διανοητική ιδιοκτησία δεν είναι απλά ένα στενό νομικό θέμα ή μια δικαστική υπόθεση: είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και οικονομικής ταυτότητας». Όπως είπε, για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η υπόθεση αυτή αποτέλεσε θέμα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, εξηγώντας πως η Ελλάδα πέτυχε την ακύρωση του Turkaegean  με σημαντικές και επίμονες ενέργειες.

«Είναι μια απόλυτη δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα και η δική μας γαλάζια οικονομία στο Αιγαίο Πέλαγος», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η χώρα υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της δίκαια και συμφέροντα, καθώς και τα δικαιώματά της στο εμπορικό πεδίο. Συνεχίζοντας, δήλωσε πως η Ελλάδα παραμένει σε συνεχή εγρήγορση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου «εκκρεμεί δικαστική μάχη γύρω από αυτό το σήμα, η οποία δεν έχει κλείσει οριστικά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα: «Προϊόντα που συνδέονται με έναν τόπο, με μια τεχνική παράδοση, με μια τοπική δεξιότητα και με μια αναγνωρίσιμη ποιότητα μπορούν να προστατεύονται, να μην αντιγράφονται εύκολα, να αποκτούν ταυτότητα, προστιθέμενη αξία και να στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες».

Οι 3 προτεραιότητες του ΥΠΑΝ

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης δουλεύει πάνω σε τρεις βασικές προτεραιότητες: τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την παροχή «αληθινών χρηματοδοτικών εργαλείων» για πραγματικές επενδύσεις και τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τονίζοντας ότι «δεν είναι πλέον μια υπόσχεση χωρίς ορίζοντα», καθώς οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων, που στο παρελθόν μπορούσαν να διαρκούν έως και δύο χρόνια, πραγματοποιούνται πλέον σε 90 ημέρες.

«Το σπουδαιότερο στις μέρες μας είναι η εμπιστοσύνη. Και την εμπιστοσύνη δύσκολα την κερδίζεις και εύκολα τη χάνεις», υπογράμμισε. Όπως είπε, έχουν εγκριθεί εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, με σημαντικές επιχορηγήσεις, ενώ τα τρία πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα συγκεντρώνουν 450 εκατ. ευρώ ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις, με κατεύθυνση κυρίως στη βιομηχανία και στις παραμεθόριες περιοχές.

Προσπάθεια να μπει τάξη στην αγορά

Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο και για «μεγάλη προσπάθεια να μπει τάξη στην αγορά», αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία χαρακτήρισε «πάρα πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση». Όπως είπε, δημιουργήθηκε «ένας θεσμός που υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό και προστατεύει τον πολίτη», προσθέτοντας: «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Ο καταναλωτής πρέπει να νιώθει ότι προστατεύεται και η σοβαρή επιχείρηση πρέπει να ξέρει ότι δεν θα ανταγωνίζεται με όποιον παρανομεί».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ποιότητα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας: «Η Κυβέρνησή μας έχει έναν καθαρό στόχο: να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις, στον στόχο για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφή και πιο δίκαιη. Μια Ελλάδα που προστατεύει τους καταναλωτές, στηρίζει τις σοβαρές επιχειρήσεις, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την παραγωγή, και διεκδικεί τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο με αυτοπεποίθηση και σε στέρεες βάσεις», κατέληξε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το μήνυμα για ανάπτυξη, χρέος και επενδύσεις
Economy

Πιερρακάκης: Το μήνυμα για ανάπτυξη, χρέος και επενδύσεις
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα δρομολογεί επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου
Economy

Νέα «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές - Ανοίγει ξανά 10ετές
Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα
Economy

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα
Πιερρακάκης: Έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία 2026-28 λόγω ρήτρας διαφυγής
Economy

Πιερρακάκης για ρήτρα διαφυγής: Έργα 1,5 δισ. την τριετία 2026-28
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]
Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece
Economy

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νόμος Κατσέλη: Άτοκα τα δάνεια μέχρι τις τελικές «οδηγίες» από τον Άρειο Πάγο
Τράπεζες

Πάγωμα τόκων μέχρι νεοτέρας στα δάνεια του Ν. Κατσέλη 

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα περιμένουν τις τελικές «οδηγίες» για το Νόμο Κατσέλη

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καμπάνες για φοροδιαφυγή: Πότε μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
World

Τι προβλέπουν επτά οίκοι για τα επιτόκια της ΕΚΤ

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τάσος Μαντικίδης
Monte dei Paschi di Siena: Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της
World

Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της

Η Monte dei Paschi μετατράπηκε σε απρόσμενο συνενωτικό παράγοντα. Η Intesa και η BPM την έχουν στο στόχαστρό τους

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών
Economy

Σε εξέλιξη συζητήσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία μείωσης των τιμών με άμεση εφαρμογή

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το μήνυμα για ανάπτυξη, χρέος και επενδύσεις
Economy

Πιερρακάκης: Το μήνυμα για ανάπτυξη, χρέος και επενδύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ιδιωτικό χρέος, χαρακτηρίζοντάς το ως κοινωνική και οικονομική πρόκληση

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα
Economy

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ομιλία του για την επέτειο λειτουργίας του gov.gr

Πιερρακάκης: Έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία 2026-28 λόγω ρήτρας διαφυγής
Economy

Πιερρακάκης για ρήτρα διαφυγής: Έργα 1,5 δισ. την τριετία 2026-28

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τις παρεμβάσεις σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, οι οποίες ξεκινούν εντός του μήνα

Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece
Economy

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece

Θέλουμε το Made in Greece να σημαίνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την Ελλάδα έχει πίσω της κανόνες, πρότυπα, ελέγχους, πιστοποίηση και αξιοπιστία, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χατζηδάκης: Τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων τα εργαλεία για βελτίωση της παραγωγικότητας
Economy

Χατζηδάκης: ΑΙ, έρευνα και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων τα εργαλεία για βελτίωση της παραγωγικότητας

Στις προτεραιότητες για βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Latest News
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 29,5 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος στην Ινδία, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι

ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow σε άνοδο, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε κατάρρευση καθώς η Wall Street επανέρχεται σε τάση εναλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Business

Το «deal» με τον Μπαρμπα Στάθη και το στοίχημα του e-commerce

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες
World

GSK: Θα αγοράσει την ογκολογική Nuvalent για 10,6 δισ. δολ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της βρετανικής εταιρείας GSK για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο

Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
World

Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank
World

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies