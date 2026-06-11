Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς

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Τα επιτόκια δεν είναι αρκετά υψηλά. Αυτό το μήνυμα στέλνουν τα αμερικανικά ομόλογα, μια αγορά αξίας 31 τρισ. δολαρίων, προς το νέο διοικητή της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς.

Η απόδοση των διετών ομολόγων, ο τίτλο θεωρείται βαρόμετρο για τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική έχουν εκτοξευτεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και ένα πλέον χρόνο. Στο 4,15% περίπου, η απόδοση του διετούς ομολόγου διαπραγματεύεται πολύ πάνω από το εύρος του 3,5-3,75% των επιτοκίων της Fed, μια απόκλιση που ξεκίνησε τον Μάρτιο.

Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας που παραμένει ισχυρή οδήγησαν ανοδικά την απόδοση των διετών καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν για να τιθασευτούν οι πληθωριστικές πιέσεις και να μετριαστεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης της οικονομίας από την άνθηση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι traders ομολόγων συνέχισαν να στοιχηματίζουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των χαμηλών στοιχείων για τον δομικό πληθωρισμό, τα οποία μείωσαν την πίεση στον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς να αναλάβει δράση νωρίτερα.

Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων έδειξαν ότι οι επενδυτές εξακολουθούσαν να προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο , ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Το επιτόκιο των διετών ομολόγων, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στις βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική, ήταν 4,11%, από περίπου 4,13% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων.

«Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι αυτό δίνει στη Fed ένα μικρό περιθώριο αναπνοής» υπογραμμίζει ο Dan Carter, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fort Washington Investment Advisors. «Ένας άλλος «καυτός» μήνας θα είχε ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση πάνω τους για αυξήσεις των επιτοκίων, αλλά αυτό είναι αρκετά ήπιο ώστε να τους επιτρέψει να περιμένουν και να δουν».

Ο νέος πρόεδρος της Fed

Οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά σε ολόκληρη των καμπύλη του αμερικανικού χρέους, δημιουργώντας ένα φορτισμένο σκηνικό για τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) και τον νέο πρόεδρο, Κέβιν Γουόρς, που θα κάνει πρεμιέρα στην πρώτη συνεδρίαση και συνέντευξη Τύπου την επόμενη εβδομάδα.

Ο εκλεκτός του Τραμπ που είχε υποστηρίξει τις μειώσεις των επιτοκίων έχει να διαχειριστεί αφενός την αγορά ομολόγων να ανησυχεί ότι η Fed μπορεί να καθυστερήσει την καμπύλη και αφετέρου έναν αυξανόμενο αριθμό κεντρικών τραπεζιτών που ανησυχούν για τον πληθωρισμό και δεν αποκλείουν την αύξηση του κόστους χρήματος στο μέλλον.

Ο κ. McIntyre της Brandywine εξήγησε ότι η εταιρεία του διατηρεί υποβαθμισμένη έκθεση στα επιτόκια στις ΗΠΑ και δεν διαβλέπει ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις στα ομόλογα, δεδομένης της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Άλλοι θεωρούν ότι η οικονομία κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.

«Για πρώτη φορά μετά από καιρό, εξετάζουμε ένα σενάριο όπου η οικονομία των ΗΠΑ αρχίζει πραγματικά να υπερθερμαίνεται» υπογραμμίζει ο Andrzej Skiba, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος BlueBay US στην RBC Global Asset Management, επικαλούμενος την αύξηση στις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη σε μια ήδη ισχυρή οικονομία.

Ο Skiba ανέφερε ότι αυτό το σενάριο δεν αποτελεί τη βασική του πρόβλεψη, προσθέτοντας ότι διατηρεί την έκθεσή του στα επιτόκια κοντά στα επίπεδα αναφοράς, καθώς περιμένει να δει αν ο Γουόρς θα υιοθετήσει περιστερίσια ή γερακίσια στάση.

Η απόκλιση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων των ΗΠΑ και των επιτοκίων πολιτικής αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά κινήθηκε πριν από την πολιτική της Fed από τα τέλη του 2021 έως τις αρχές του 2022, όταν η κεντρική τράπεζα τελικά ακολούθησε μια σειρά από μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων για να αντιμετωπίσει μια απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Εστιάζει επίσης την προσοχή στο «ουδέτερο επιτόκιο» της Fed, το θεωρητικό επίπεδο κόστους δανεισμού που ούτε διεγείρει ούτε επιβραδύνει την ανάπτυξη, και στο αν χρειάζεται ανοδική προσαρμογή.

Το ουδέτερο επιτόκιο

Τον Μάρτιο, η πρόβλεψη των αξιωματούχων της Fed για το μακροπρόθεσμο επιτόκιο, που θεωρείται δείκτης του ουδέτερου επιτοκίου, ήταν 3,1%. Αυτό ενίσχυσε την τάση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, κατά την τελευταία τους συνεδρίαση, προς τη μείωση των επιτοκίων.Αν και δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της FOMC προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές της αγοράς υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο είναι στην πραγματικότητα υψηλότερο, όπως αποδεικνύεται από την αμείωτη καταναλωτική έξαρση που τροφοδοτεί τη δραστηριότητα γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, ενδέχεται να απαιτηθεί μια πιο αυστηρή πολιτική αντίδραση.

«Η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον στο αν η εργασιακή πλευρά της εντολής επιταχύνεται και αν η νομισματική πολιτική είναι εξ αρχής περιοριστική» έγραψε η ομάδα στρατηγικής επιτοκίων της Barclays Plc μετά τα στοιχεία για την απασχόληση. «Εάν όχι, η υποκείμενη υπόθεση για το ουδέτερο επιτόκιο πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Μια τέτοια αναπροσαρμογή θα επηρεάσει ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων, όχι μόνο το κοντινό τμήμα της.»

Ο δείκτης για την εκτίμηση της αγοράς σχετικά με το ουδέτερο επιτόκιο προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, που βασίζεται σε swaps είναι περίπου 1,8% και υψηλότερος από τη μέση εκτίμηση της Fed για το ουδέτερο αποπληθωρισμένο επιτόκιο στο 1,1%.

Το πού βλέπει ο Γουόρς το ουδέτερο επιτόκιο «είναι ένα πολύ δίκαιο και σημαντικό ερώτημα» υπογραμμίζει ο Kevin Flanagan, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην WisdomTree. Ο προκάτοχος του, Τζερόμ Πάουελ, «δίσταζε κάπως, λέγοντας ότι το 3,5% θα μπορούσε να είναι ουδέτερο», και «επομένως είναι δίκαιο να πούμε ότι η πολιτική βρίσκεται ίσως σε ουδέτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή και ότι δεν είναι πλέον περιοριστική».

Σε κάποιο βαθμό, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου λειτουργούν συσφικτικά, με το 10ετές ομόλογο να διαπραγματεύεται γύρω στο 4,5% αυξάνοντας το κόστος των στεγαστικών δανείων και του εταιρικού δανεισμού. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι η πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων ισοδυναμεί με περίπου 75 μονάδες βάσης αυξήσεις των επιτοκίων της Fed. Σε αυτή την περίπτωση η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική της.