Πληθωρισμός: Στο 4,2% τον Μάιο στις ΗΠΑ – Αγγίζει το 3% ο δομικός

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κινήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Μάιο που αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών χρόνων καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με εποχικά προσαρμοσμένο ρυθμό 0,5% σε μηνιαία βάση και 4,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Ο δομικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μηνιαία αύξηση του δομικού πληθωρισμού κινήθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

CPI for all items rises 0.5% in May; gasoline and shelter up https://t.co/dJyJeKlXDJ #CPI #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) June 10, 2026

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε πάνω από το 4% για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, αν και η αύξηση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες εν μέσω ανησυχιών για το πόσο η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσει την οικονομία. Το επίπεδο ήταν το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2023 και πάνω από το 3,8% που καταγράφηκε τον Απρίλιο.

Ο πληθωρισμός βαρίδι για τον Τραμπ

Ο τρίτος συνεχόμενος μήνας ισχυρών αυξήσεων του ΔΤΚ τονίζει την αυξανόμενη πίεση στα νοικοκυριά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν σε αποταμιεύσεις για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους. Ο πληθωρισμός ξεπέρασε την αύξηση των μισθών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική οικονομική ανάπτυξη.

Το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί πολιτική επιβάρυνση για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καθώς βαδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου το Νοέμβριο.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπόσχεσής του να μειώσει τον πληθωρισμό, αλλά έχει δει το ποσοστό αποδοχής του να μειώνεται καθώς η απογοήτευση αυξάνεται για τον χειρισμό της οικονομίας.

Η Fed

Παρά την απότομη αύξηση του συνολικού ΔΤΚ που οφείλεται στην ενέργεια, οι λεπτομέρειες της έκθεσης σχημάτισαν μια πιο ήπια εικόνα: Οι τιμές των υπηρεσιών μεταφορών, της ασφάλισης υγείας και των νέων οχημάτων μειώθηκαν. Αυτό αποτελεί μια ψυχρή ανακούφιση για τους καταναλωτές, καθώς οι οικονομολόγοι βλέπουν περαιτέρω αυξήσεις τιμών στον ορίζοντα, κάτι που θα μπορούσε να κρατήσει μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων φέτος στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν μια εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Fed. Οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αλλά οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πόσο ανήσυχοι είναι οι αξιωματούχοι την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία μεγάλο μέρος της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων προήλθε από την αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά 3,9%, με αποτέλεσμα η 12μηνη αύξηση να φτάσει το 23,5%. Οι τιμές των τροφίμων επιταχύνθηκαν μόλις κατά 0,2% και το κόστος στέγασης, βασικό στοιχείο για την πολιτική της Fed, αυξήθηκε κατά 0,3%, το μισό του κέρδους του Απριλίου.

Οι υπηρεσίες μεταφορών μειώθηκαν κατά 0,6%, μια πιθανή ένδειξη ότι το υψηλό κόστος ενέργειας δεν διοχετεύεται σε άλλους τομείς, ενώ το κόστος των νέων οχημάτων μειώθηκε κατά 0,3% και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Η αντίδραση των αγορών

Μια μικρή ανακούφιση παρουσιάζουν οι συναλλαγές στα αμερικανικά ομόλογα, καθώς μειώνουν τις απώλειες με την απόδοση του διετούς ομολόγου να μειώνεται στο 4,11%.

Οι traders μειώνουν ελαφρώς τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων φέτος, με τα συμβόλαια για τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου να μειώνονται κατά 1 μονάδα βάσης στις 16 μονάδες βάσης. Ο Δεκέμβριος παραμένει πλήρως προεξοφλημένος για αύξηση 25 μονάδων.

Σχολιάζοντας στο Bloomberg o Childe-Freeman της BI είπε ότι «το χειρότερο σενάριο ενός θερμότερου από το αναμενόμενο αποτελέσματος αποφεύχθηκε τον Μάιο, το οποίο μπορεί να φέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στις αποδόσεις πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 17 Ιουνίου και, αν μη τι άλλο, να αποδυναμώσει το δολάριο».

«Αυτό δίνει στους «bulls» του ευρώ-δολαρίου ένα μικρό παράθυρο πίσω προς το 1,16 δολάριο μέχρι την αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ, με την αύξηση των επιτοκίων να μοιάζει με τελειωμένη υπόθεση. Αλλά να θυμάστε ότι από μόνη της, η αύξηση των επιτοκίων σε ένα πλαίσιο εξασθένισης της ανάπτυξης μπορεί να μην βοηθήσει το ευρώ για πολύ».