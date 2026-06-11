Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση

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Εκπνέει σε λίγες ημέρες (15 Ιουνίου) η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να εξετάζει αν θα δοθεί παράταση.

Για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα

Το μέτρο αφορά χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από αυτά τα όρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ενημέρωση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Επίσης αφορά και εκτός σχεδίου γεωτεμάχια με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σύντομα οι αποφάσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναμένει τις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδριάζει την Παρασκευή (12/6) για το ενδεχόμενο παράτασης στην προθεσμία όπως δήλωσε (ΕΡΤNews) ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. «Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη ως παράταση, αλλά αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα κλιματολογικά δεδομένα

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι λίγα 24ωρα προτού λήξει η σχετική προθεσμία έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπεδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι η αρμόδια επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει τα κλιματολογικά δεδομένα και να αποφασίσει εάν θα δοθεί επιπλέον χρόνος στους ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Επιπλέον, αναγνώρισε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αντίστοιχες παρατάσεις είχαν δοθεί και τα δύο προηγούμενα χρόνια, κατά την εφαρμογή του μέτρου.