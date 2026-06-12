Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών

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Ο καθαρισμός οικοπέδων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών έως τις 22 Ιουνίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί μία σύντομη παράταση, ώστε οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί μία σύντομη παράταση, ώστε οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Ο καθαρισμός οικοπέδων παρατείνεται – Αλλά δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε εφησυχασμό

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι η παράταση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες να επισπεύσουν τις διαδικασίες καθαρισμού και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Παράλληλα, επισήμανε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 373.000 δηλώσεις καθαρισμών οικοπέδων στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του κράτους (https://akatharista.apps.gov.gr/) , γεγονός που αποδεικνύει την αυξημένη ανταπόκριση των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών.

Ο καθαρισμός οικοπέδων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και πράξη ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την ιδιωτική περιουσία.

Η απομάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και εύφλεκτων υλικών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης και συμβάλλει στη συνολική θωράκιση των περιοχών απέναντι στις πυρκαγιές.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να αξιοποιήσουν την παράταση έως τις 22 Ιουνίου και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες εργασίες.