ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 18,4% στις τιμές εισαγωγής στη βιομηχανία τον Απρίλιο

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Σημαντική αύξηση 18,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι μείωσης 6,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» (που προήλθε από τις πολύ υψηλές τιμές στο πετρέλαιο) οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 31,1%.

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 2,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.