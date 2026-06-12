Meta: Εκτός λειτουργίας Facebook, Instagram και Messenger

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Αδυναμία πρόσβασης στις πλατφόρμες της Meta -Instagram, Facebook και Facebook Messenger- αναφέρουν το απόγευμα της Παρασκευής χρήστες στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Μέχρι στιγμής η αιτία του μπλακάουτ που ξεκίνησε γύρω στις 16.00 ώρα Ελλάδας δεν έχει διευκρινιστεί.

Χιλιάδες αναφορές χρηστών έχουν συγκεντρωθεί στο μεταξύ στο Downdetector, υπηρεσία που παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας μεγάλων διαδικτυαξών τόπων.

H ιστοσελίδα της Meta που ενημερώνει για την κατάσταση των υπηρεσιών της εμφανίζει πάντως και τις τρεις πλατφόρμες να λειτουργούν κανονικά.

Oρισμένοι χρήστες του Facebook ανέφεραν ότι έβλεπαν μήνυμα σφάλματος που έλεγε «η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή», ενώ άλλοι είδαν το μήνυμα «querry error».