SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία

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Μεγάλη άνοδο πάνω από 24% καταγράφει η μετοχή της SpaceX κατά την πρώτη της εμφάνιση στο Nasdaq την Παρασκευή, ανεβάζοντας την αξία της εταιρείας σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι επενδυτές συρρέουν στην μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) παγκοσμίως και στοιχηματίζουν στον τεχνολογικό κολοσσό του Ίλον Μασκ, που εκτείνεται από τους πυραύλους έως την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόδοση της μετοχής θα αποτελέσει δοκιμασία για το λεγόμενο «premium Musk»

Η μετοχή άνοιξε στις συναλλαγές στα 150 δολάρια, σε σύγκριση με την τιμή της δημόσιας προσφοράς των 135 δολαρίων ανά μετοχή. Η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης ήταν 164 δολάρια, καθιστώντας την εταιρεία την έκτη μεγαλύτερη των ΗΠΑ σε αξία αγοράς.

Η συναλλαγή παρακολουθούνταν στενά λόγω των διακυβευμάτων για την αγορά IPO, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους τραπεζίτες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες εάν οι μετοχές της SpaceX έκλειναν κάτω από το επίπεδο τιμολόγησης της Πέμπτης.

Η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο θεωρείται ευρέως ως γενική πρόβα για μια νέα γενιά mega-IPO, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να αναζητούν ενδείξεις για το επενδυτικό ενδιαφέρον εν όψει των επικείμενων δημόσιων εγγραφών των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI.

Η απόδοση της μετοχής θα αποτελέσει δοκιμασία για το λεγόμενο «premium Musk», το οποίο αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από την αξία της Tesla αποτίμησης άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, παρά την πίεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του ενεργού ρόλου του Mασκk στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Η ιστορική εισαγωγή στην χρηματιστηριακή αγορά εδραίωσε τη θέση του Mασκ ως του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στην ιστορία και εκτόξευσε τη SpaceX στις τάξεις των πιο πολύτιμων εταιρειών στον κόσμο — παρόλο που η εταιρεία κατέγραψε ζημίες σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και παρήγαγε μόνο ένα κλάσμα των εσόδων που αποφέρουν τεχνολογικοί γίγαντες παρόμοιας αξίας.

«Είχα δώσει στη SpaceX πιθανότητα επιτυχίας μόλις 10%», δήλωσε ο Μασκ στο Τέξας, λίγο πριν το χτύπημα του καμπανάκι.

Η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και ο οικονομικός διευθυντής, Μπρετ Τζόνσεν, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης του Nasdaq.

Η κορυφαία IPO όλων των εποχών

Η πρωτοφανής δημόσια εγγραφή της SpaceX αποτελεί το αποκορύφωμα των μακροχρόνιων φιλοδοξιών του Mασκ στον τομέα του διαστήματος και της τεχνολογίας, και ξεχώρισε για το γεγονός ότι αναδιαμόρφωσε τους κανόνες των IPO στην αγορά της Wall Street και προσέλκυσε πλήθος ιδιωτών επενδυτών στην αγορά.

Με 75 δισεκατομμύρια δολάρια, τα έσοδα της συναλλαγής ήταν περισσότερα από διπλάσια από αυτά της προηγούμενης κορυφαίας δημόσιας εγγραφής της Saudi Aramco το 2019.

Η αποτίμηση θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εάν οι ασφαλιστές ασκήσουν το δικαίωμά τους να πουλήσουν επιπλέον μετοχές, μια απόφαση που συνήθως λαμβάνεται εντός 30 ημερών μετά την προσφορά.

Αν και η SpaceX ίσως χρειαστεί να περιμένει για την ένταξή της στον S&P 500, η αναμενόμενη ταχεία ένταξή της στον Nasdaq 100 θα την καταστήσει σύντομα σημαντική συμμετοχή για τα παθητικά αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF που παρακολουθούν τον δείκτη, δημιουργώντας μια νέα πηγή ζήτησης για τις μετοχές της.

«Πρέπει να πάμε 100 χρόνια πίσω για να βρούμε συγκρίσιμους επιχειρηματίες. Είναι ένας οραματιστής διαφορετικός από τους άλλους και εκτελεί εξαιρετικά καλά», δήλωσε στο Reuters ο Joel Shulman, Διευθύνων Σύμβουλος της ERShares, η οποία διαχειρίζεται ένα ETF που έχει έκθεση στη SpaceX.

Θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας μέχρι να προστεθεί στον εν λόγω δείκτη σύμφωνα με τους νέους κανόνες ταχείας εισόδου του Nasdaq, σε αντίθεση με την τυπική αναμονή που μπορεί να φτάσει έως και ένα έτος.

Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι το ντεμπούτο της SpaceX θα προκαλέσει αναδιάταξη των χαρτοφυλακίων των επενδυτών, δημιουργώντας πίεση πώλησης σε άλλες τεχνολογικές βαρέων βαρών, καθώς τα κεφάλαια θα μετατοπιστούν προς τη μετοχή.

ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 28,5 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Παρά τον ενθουσιασμό που περιβάλλει την αρχική δημόσια προσφορά, ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της SpaceX παραμένει μια δύσκολη διαδικασία αποτίμησης.

Η SpaceX δήλωσε ότι η ευκαιρία της αγοράς της ανέρχεται σε 28,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με την ηγετική της θέση στον τομέα του διαστήματος – η εταιρεία δηλώνει ότι οι δραστηριότητές της ευθύνονται για περισσότερο από τα τέσσερα πέμπτα της μάζας που εκτοξεύθηκε σε τροχιά τα τελευταία τρία χρόνια – και τα έσοδα από το Starlink, ορισμένοι επενδυτές δήλωσαν ότι διαθέτει ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει.

Ο John Belton, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Gabelli Funds, δήλωσε ότι η καλύτερη εταιρεία που μπορεί να συγκριθεί με τη SpaceX είναι η Tesla, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Mασκ, καθώς και οι δύο έχουν μια καθιερωμένη επιχείρηση και «μια ευκαιρία για ένα άλμα στο φεγγάρι από την άλλη πλευρά».

«Για την Tesla, αυτά είναι πράγματα όπως η ανθρωποειδής ρομποτική και άλλες μελλοντικές εφαρμογές. Για τη SpaceX, είναι η επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Τα εμπόδια που θέτει η τεράστια αποτίμησή της περιλαμβάνουν τις προσπάθειες ανταγωνιστών, όπως η Blue Origin του Τζέφ Μπέζος, να επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση του διαστήματος και να διεκδικήσουν κυβερνητικές συμβάσεις, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν νέες αγορές πέρα από τη Γη.

Με έσοδα 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας τοποθετεί τον δείκτη τιμής προς έσοδα σε ένα υψηλό επίπεδο 94. Ορισμένοι αναλυτές έχουν ήδη εκδώσει θετικές αξιολογήσεις για την εταιρεία. Αναλυτές της Morningstar δήλωσαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η πιο δίκαιη αποτίμησή της είναι περίπου 780 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δεν πρόκειται για μια μετοχή που αγοράζεις με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη. Για μένα, η αναλογία είναι η Amazon. Αυτή ήταν μια εταιρεία που άλλαξε τον τρόπο που ζούμε», δήλωσε η Nancy Tengler, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Διευθύντρια Επενδύσεων της Laffer Tengler Investments. «Αν η μετοχή πέσει στα 100 δολάρια, αυτό δεν είναι ιδανικό, αλλά δεν θα άλλαζε τη μακροπρόθεσμη άποψή μας. Θέλουμε να συμμετάσχουμε».