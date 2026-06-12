SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια πρωτοφανή αρχική δημόσια προσφορά η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισεκατομμύρια δολάρια, ωθώντας τον όμιλο τεχνολογίας του Ίλον Μασκ στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ εν μέσω μεγάλης ζήτησης από επενδυτές.

Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, αφού ο όμιλος πυραύλων, δορυφόρων και AI τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια ανά τεμάχιο. Η συνολική χρηματοδότηση θα μπορούσε να ανέλθει στα 86 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 1,78 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εάν οι ασφαλιστές ασκήσουν μια επιλογή greenshoe για την πώληση πρόσθετων μετοχών, αναφέρουν οι Financial Times.

Η ιστορική IPO υπογραμμίζει την ακόρεστη όρεξη των επενδυτών για εταιρείες που συνδέονται με την άνθηση της AI, θέτοντας τις βάσεις για την εισαγωγή των Anthropic, κατασκευαστή του Claude, και OpenAI, προγραμματιστή του ChatGPT, αργότερα φέτος.

Η SpaceX έλαβε παραγγελίες για περισσότερο από τρεις φορές το ποσό που προσφερόταν, καθώς οι τεράστιοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του Κόλπου, τα hedge funds και οι ιδιώτες επενδυτές διεκδίκησαν μετοχές, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μεμονωμένοι επενδυτές υπέβαλαν παραγγελίες για περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα τους διατεθεί το 20% έως 25% των μετοχών της SpaceX που πωλήθηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Η Bank of America διαχειρίστηκε το αμερικανικό λιανικό μέρος της συμφωνίας.

Τα τεράστια σχέδια της SpaceX

Σύμφωνα με τους Financial Times, παρουσιάσεις προς επενδυτές και αναλύσεις που κυκλοφόρησαν πριν από την IPO δείχνουν ότι έως και 1 τρισ. δολάρια από τη συνολική αποτίμηση προϋποθέτουν την επιτυχία σχεδίων που σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά: αποστολές στον Άρη με επαναχρησιμοποιούμενα διαστημόπλοια, τροχιακά κέντρα δεδομένων και η ανάδειξη της SpaceX σε βασικό παίκτη της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές ποντάρουν επίσης ότι η εταιρεία θα εδραιώσει την κυριαρχία της στις δορυφορικές επικοινωνίες μέσω του Starlink και ότι το τεχνολογικό της προβάδισμα στους επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους θα δημιουργήσει νέες αγορές πέρα από τη Γη.