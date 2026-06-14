Τραμπ – Μόντι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα στη σύνοδο της G7

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Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για εμπορικά θέματα, Τζέιμισον Γκριρ, θα μεταβεί στην Ινδία την εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή εμπορική συμφωνία, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι εφικτή.

Η σύνοδος κορυφής της G7, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στη γαλλική πόλη Evian-les-Bains

Το εμπορικό θέμα θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, στο πλαίσιο της συνάντησης της επόμενης εβδομάδας στη Γαλλία, ωστόσο δεν αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία για εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, ανέφερε ο αξιωματούχος.

«Γνωρίζουμε ότι ο πρωθυπουργός Μόντι έχει μεγάλες φιλοδοξίες όσον αφορά τον ρόλο που οραματίζεται για την Ινδία, καθώς και τη σημασία των σχέσεων ΗΠΑ-Ινδίας», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους. «Πιστεύουμε ότι μια πιθανή εμπορική συμφωνία αποτελεί μέρος αυτού του οράματος».

Ο Τραμπ θα επιμείνει να επιτευχθεί «μια πολύ καλή συμφωνία», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι μια πολύ καλή συμφωνία είναι εφικτή. Δεν νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτή τη συμφωνία στο G7».

Η σύνοδος κορυφής της G7, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στη γαλλική πόλη Evian-les-Bains, θα συγκεντρώσει ηγέτες από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, καθώς και υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείες από άλλες χώρες, όπως η Ινδία.

Οι σχέσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον έχουν τεταθεί λόγω των αμερικανικών δασμών στα ινδικά προϊόντα και των επαναλαμβανόμενων ισχυρισμών του Τραμπ — τους οποίους η Ινδία αρνείται — ότι παρενέβη για να τερματίσει τη σύντομη σύγκρουση της Ινδίας με το Πακιστάν πέρυσι.

Ωστόσο, το κλίμα έχει βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ο υπουργός Εμπορίου της χώρας, Πιγιούς Γκόγιαλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η πρώτη φάση μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Η Ινδία πιέζει για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια προσωρινή εμπορική συμφωνία.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Μόντι θα έχουν μια καλή ευκαιρία να κάνουν απολογισμό των εμπορικών συνομιλιών, αλλά πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω τεχνικές συζητήσεις για να κλείσει η συμφωνία.

Τα πλήγματα στη ναυτιλία επιτείνουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας

Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ και ο Μόντι πιθανότατα θα συζητήσουν και ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας και των πιθανών αγορών ινδικού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Η Ινδία ζήτησε επίσης την Πέμπτη να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της ναυτιλίας, μετά από τρεις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων με ινδικό πλήρωμα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και μία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Ινδούς ναυτικούς.

Οι θάνατοι αυτοί ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν από την έναρξη, στις 13 Απριλίου, του αμερικανικού αποκλεισμού της ναυτιλίας που συνδέεται με το Ιράν, στο πλαίσιο του οποίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας οκτώ πλοία και έχουν αναγκάσει περισσότερα από 100 άλλα να επιστρέψουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησε την Παρασκευή τα πρόσφατα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ με τον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραχμάνιαμ Τζαϊσάνκαρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το Σάββατο.

«Ο υπουργός τόνισε ότι όλα τα εμπορικά πλοία πρέπει να συμμορφώνονται αμέσως με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς αυτές επιδιώκουν να διατηρήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στο στενό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμι Πίγκοτ. «Υπογράμμισε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές οι παραβιάσεις του αμερικανικού αποκλεισμού και η παράνομη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου».