Quad: Αυστραλία, Ινδία, Ιαπωνία, ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού ένα λιμάνι στα Φίτζι και υπέγραψαν συμφωνίες που αφορούν τα κρίσιμα ορυκτά και την ενεργειακή ασφάλεια, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να δώσουν νέα πνοή στη συνεργασία τους, γνωστή ως «Quad».

Το Πεκίνο έχει επικρίνει την «Τετράδα» (Quad) ως μια ομάδα τύπου Ψυχρού Πολέμου που αποσκοπεί στον περιορισμό της ανάπτυξής της.

Η σύντομη συνάντηση μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών των χωρών – της Πένι Γουόνγκ από την Αυστραλία, του Σ. Τζάισανκαρ από την Ινδία, του Τοσιμίτσου Μοτέγκι από την Ιαπωνία και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο – ήταν η τρίτη τέτοια συνάντηση του Quad από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ομάδα παρουσίασε το πρώτο της κοινό έργο υποδομής, ένα λιμάνι στα Φίτζι.

«Θα συνεργαστούμε σε θέματα λιμενικών υποδομών, ειδικότερα για να αντιμετωπίσουμε την ανεπαρκή λιμενική χωρητικότητα στα νησιά του Ειρηνικού, και ανακοινώνουμε σχέδια συνεργασίας με τα Φίτζι», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η ομάδα των τεσσάρων χωρών είχε χάσει μέρος της δυναμικής της πέρυσι, αφού δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής των ηγετών, εν μέσω εντάσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τους δασμούς της Ουάσιγκτον και άλλα θέματα.

«Αρχίζουμε να παρουσιάζουμε πραγματικά επιτεύγματα και πραγματικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι σε αυτή τη συνεργασία. Αποτελεί τον άξονα και τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας στρατηγικής μας ως έθνος στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ανέφερε ότι η ομάδα συμφώνησε να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και ένα πλαίσιο για τα κρίσιμα ορυκτά.

Αμφιβολίες στις χώρες της Quad

Το πλαίσιο για τα ορυκτά θα καθοδηγήσει τον τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων οικονομικής πολιτικής και συντονισμού των επενδύσεων για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών – συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εξόρυξης και της επεξεργασίας – καθώς και της ανακύκλωσης κρίσιμων ορυκτών, δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να είναι σημαντική για την Ιαπωνία, μετά τη διακοπή από την Κίνα των αποστολών ορισμένων ορυκτών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες αεροδιαστημικής, άμυνας και ημιαγωγών, λόγω διπλωματικής διαμάχης.

Το Νέο Δελχί έχει ασκήσει πιέσεις για επίσκεψη του Τραμπ στην Ινδία, ένα ταξίδι που πιθανότατα θα συνδεόταν με μια σύνοδο κορυφής της Quad. Αναλυτές έχουν αμφισβητήσει εάν η έλλειψη εμπλοκής σε επίπεδο ηγετών έχει υποβαθμίσει τη σημασία της Quad.

Οι υπουργοί Εξωτερικών δεν έκαναν κανένα σχόλιο σχετικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνόδου κορυφής φέτος, αλλά το Σαββατοκύριακο ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι διπλωμάτες θα εργαστούν με στόχο τη διοργάνωση μιας συνάντησης αργότερα μέσα στο έτος.

«Η απουσία συνόδου κορυφής των ηγετών έχει δημιουργήσει ορισμένες αμφιβολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σημασία της πρωτοβουλίας μειώνεται», δήλωσε ο Πρεμέσα Σάχα, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο Asia Society Australia στη Μελβούρνη.

«Εάν η Quad καταφέρει να συνεχίσει να αποδίδει σε υπουργικό και επιπέδου ομάδων εργασίας, μπορεί να παραμείνει σημαντική ακόμη και χωρίς τακτικές δηλώσεις σε επίπεδο ηγετών».

Οι χώρες της Quad μοιράζονται τις ανησυχίες τους για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας και ο Ρούμπιο έχει τονίσει τη σημασία της διατήρησης ενός «ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού».

Κίνα για Quad: Δεν πρέπει να στοχεύει τρίτους

Σε κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών αναφέρθηκε ότι εξακολουθούν να «ανησυχούν σοβαρά για την κατάσταση στην Ανατολική Κίνα και τη Νότια Κίνα», καθώς και για τη «στρατιωτικοποίηση των αμφισβητούμενων περιοχών» στη Νότια Κίνα.

Καταδίκασαν επίσης τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή και δήλωσαν ότι αντιτίθενται στην επιβολή διοδίων, τονίζοντας την ασφάλεια και την αδιάκοπη ροή του παγκόσμιου εμπορίου μέσω του Στενού του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και έχει κατασκευάσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αμφισβητούμενα νησιά και υφάλους. Αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διεκδικούν επίσης τμήματα της θάλασσας. Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν ξεχωριστή διαμάχη σχετικά με εδάφη στην Ανατολική Κίνα.

Την Τρίτη, δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών πρέπει να συμβάλλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής και δεν πρέπει να στοχεύει σε κανένα τρίτο μέρος.

«Επίσης, δεν υποστηρίζουμε τη δημιουργία αποκλειστικών κλικών ή αντιπαραθέσεων μεταξύ μπλοκ. Καμία συνεργασία δεν πρέπει να υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ, σε καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Και η Ινδία έχει εδαφικές διαφορές με την Κίνα, αν και ο Μόντι είχε εκφράσει τη βούλησή του να βελτιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο εν μέσω των εντάσεων με τον Τραμπ.