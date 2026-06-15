ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

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Σε «υψηλό συναγερμό» παραμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση του εφοδιασμού με ενέργεια θα χρειαστεί χρόνο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία αντέχει μέχρι στιγμής τον κλονισμό είναι λόγος για ανακούφιση αλλά όχι για εφησυχασμό», έγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανάρτηση στο blog της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για αυτόν, καθώς και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν επηρεαστεί», ανέφερε, «αλλά όχι ακόμη με τρόπο που να σηματοδοτεί παγκόσμια επιβράδυνση».

So far, the global economy has been holding up, despite the war in the Middle East. But the picture is uneven, with some countries much harder hit than others. See @KGeorgieva‘s new blog for more. https://t.co/BytwT1BWqA pic.twitter.com/PHMxn1YISK — IMF (@IMFNews) June 15, 2026

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περισσότερο από τρεις μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι ακόμη σαφείς.

Για την παγκόσμια οικονομία, ο αντίκτυπος των ελλειμμάτων ενέργειας τους τελευταίους μήνες μετριάστηκε από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέφερε η Γκεοργκίεβα, τονίζοντας τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων.

«Οι ΗΠΑ επωφελούνται από αυτόν τον παγκόσμιο τεχνολογικό κύκλο, όπως και οι οικονομίες στην Ασία που έχουν δει ισχυρότερες εξαγωγές τεχνολογίας», έγραψε. «Οι περισσότερες χώρες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αισθανθεί τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, γεγονός που οδηγεί σε ανησυχίες για περαιτέρω οικονομική απόκλιση».

Είπε ότι το ΔΝΤ παρέχει οικονομική βοήθεια σε χώρες που την χρειάζονται ως αποτέλεσμα του ενεργειακού σοκ, συμπεριλαμβανομένου του Μπαγκλαντές, το οποίο ζήτησε ένα νέο πρόγραμμα, και της Αιθιοπίας, η οποία ζήτησε να επισπεύσει τη χρηματοδότηση για φέτος.

«Προς το παρόν, οι περισσότερες χώρες μέλη ζητούν σαφή, ειλικρινή πολιτική καθοδήγηση αντί για οικονομική υποστήριξη» σημείωσε η Γκεοργκίεβα.