 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρειάζεται χρόνο να αποκατασταθεί

World 15.06.2026, 19:44
Σχολιάστε
ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε «υψηλό συναγερμό» παραμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση του εφοδιασμού με ενέργεια θα χρειαστεί χρόνο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία αντέχει μέχρι στιγμής τον κλονισμό είναι λόγος για ανακούφιση αλλά όχι για εφησυχασμό», έγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανάρτηση στο blog της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για αυτόν, καθώς και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν επηρεαστεί», ανέφερε, «αλλά όχι ακόμη με τρόπο που να σηματοδοτεί παγκόσμια επιβράδυνση».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περισσότερο από τρεις μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι ακόμη σαφείς.

Για την παγκόσμια οικονομία, ο αντίκτυπος των ελλειμμάτων ενέργειας τους τελευταίους μήνες μετριάστηκε από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέφερε η Γκεοργκίεβα, τονίζοντας τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων.

«Οι ΗΠΑ επωφελούνται από αυτόν τον παγκόσμιο τεχνολογικό κύκλο, όπως και οι οικονομίες στην Ασία που έχουν δει ισχυρότερες εξαγωγές τεχνολογίας», έγραψε. «Οι περισσότερες χώρες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αισθανθεί τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, γεγονός που οδηγεί σε ανησυχίες για περαιτέρω οικονομική απόκλιση».

Είπε ότι το ΔΝΤ παρέχει οικονομική βοήθεια σε χώρες που την χρειάζονται ως αποτέλεσμα του ενεργειακού σοκ, συμπεριλαμβανομένου του Μπαγκλαντές, το οποίο ζήτησε ένα νέο πρόγραμμα, και της Αιθιοπίας, η οποία ζήτησε να επισπεύσει τη χρηματοδότηση για φέτος.

«Προς το παρόν, οι περισσότερες χώρες μέλη ζητούν σαφή, ειλικρινή πολιτική καθοδήγηση αντί για οικονομική υποστήριξη» σημείωσε η Γκεοργκίεβα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά
Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν
Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία
ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ
World

ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα αποδράσουν πάνω από 600 πλοία από τον Kόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από World
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητης νοημοσύνης

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη
ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ
World

ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρειάζεται χρόνο να αποκατασταθεί

Ινδονησία: Η Κίνα καταδικάζει το επενδυτικό κλίμα λόγω περιορισμών στο νικέλιο
World

Η Κίνα επικρίνει την Ινδονησία λόγω περιορισμών στο νικέλιο

Οι κανονιστικές αλλαγές στην Ινδονησία θα μπορούσαν να απειλήσουν επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποιεί η Κίνα

Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητης νοημοσύνης

BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες ζημιές από απάτες με μηνύματα

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
Economy

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο

Η SpaceX έχει καταστεί ήηδη η έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

Meta, YouTube και Snapchat λένε ότι η απαγόρευση, η οποία θα εμπόδιζε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τα οδηγήσει σε «λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες»

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη
ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ
World

ΔΝΤ: Σε «υψηλό συναγερμό» για τις επιπτώσεις του πολέμου μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρειάζεται χρόνο να αποκατασταθεί

Μέση Ανατολή: Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ
Κόσμος

Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ

Υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το Reuters – Πώς είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Πιέστηκε ο FTSE 100

Ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή

Πιερρακάκης: Έρχεται ρύθμιση για μαθητές με προβλήματα ακοής
Economy

Πιερρακάκης: Έρχεται ρύθμιση για μαθητές με προβλήματα ακοής

Αφορά την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας

Βιβλία: Απόδραση από την καθημερινότητα για το 85% των Ελλήνων
Tέχνη και Ζωή

«Απόδραση» με... βιβλία για το 85% των Ελλήνων

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες 18-59 ετών διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση - Το 48% είναι «συστηματικοί» αναγνώστες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies