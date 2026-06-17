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Alpha Bank: Στα top picks της Eurobank Equities

Η Alpha Bank διαπραγματεύεται μόλις στο 1,17 φορές του εκτιμώμενου δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) για το 2026

Τράπεζες 17.06.2026, 09:34
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Alpha Bank: Στα top picks της Eurobank Equities
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Σε αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου των κορυφαίων επενδυτικών της επιλογών προχωρά η Eurobank Equities, εντάσσοντας την Alpha Bank στη θέση της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο μιας τακτικής επενδυτικής κίνησης σχετικής αξίας (relative-value trade). Όπως επισημαίνει, μετά τη μέχρι σήμερα υποαπόδοση της μετοχής της Alpha Bank σε σχέση με τον κλάδο, η σχέση κινδύνου-απόδοσης εμφανίζεται πλέον πιο ελκυστική και ασύμμετρη υπέρ της τράπεζας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η Alpha Bank διαπραγματεύεται μόλις στο 1,17 φορές του εκτιμώμενου δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) για το 2026, έναντι περίπου 1,5 φορές για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, η μετοχή έχει υποαποδώσει κατά περίπου 7% έναντι του ελληνικού τραπεζικού κλάδου από τις αρχές του έτους, παρά το γεγονός ότι το χάσμα στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να περιοριστεί στις περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, από περίπου 6 μονάδες το 2024, ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τις 3 μονάδες έως το 2028, με τη στήριξη και των πρόσφατα ανακοινωμένων εξαγορών.

Το discount της Alpha Bank

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι, καθώς η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς διαπραγματεύονται πλέον σε παρόμοια επίπεδα αποτίμησης, περίπου 1,5 φορές το εκτιμώμενο P/TBV του 2026, η Alpha Bank παραμένει η σαφέστερη εξαίρεση από πλευράς αποτίμησης.

Όπως αναφέρει, μέρος αυτού του discount δικαιολογείται από τη χαμηλότερη κερδοφορία της τράπεζας, τους ασθενέστερους δείκτες ποιότητας ενεργητικού και τη μεγαλύτερη εξάρτησή της από χονδρική χρηματοδότηση, στοιχείο που συνεπάγεται χαμηλότερη ευαισθησία στα επιτόκια. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στην τρέχουσα αποτίμηση.

Alpha Bank

Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα περιθώρια περαιτέρω σχετικής υποαπόδοσης είναι περιορισμένα, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκλισης της αποτίμησης με εκείνες των ανταγωνιστών της, καθώς βελτιώνεται η εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενσωματώνονται οι εξαγορασθείσες δραστηριότητες και περιορίζεται σταδιακά το χάσμα κερδοφορίας.

Ο ρόλος της UniCredit

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η στρατηγική συμμετοχή της UniCredit εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετη αξία μέσω πιθανών μελλοντικών εταιρικών κινήσεων (M&A), στοιχείο που, κατά την άποψή της, δεν αποτυπώνεται στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Επιπλέον, η Ημέρα Ενημέρωσης Επενδυτών (Investor Day) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς σε σχέση με το σημερινό consensus.

Η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» τόσο για την Alpha Bank όσο και για την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας παράλληλα θετική στάση για το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Όπως αναφέρει, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω συμπίεσης των ασφαλίστρων κινδύνου (risk premia).

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