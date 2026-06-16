Ράλι ανακούφισης στις αγορές, επιταχύνει η Alpha Bank, ανοίγει το βιβλίο ο ΑΔΜΗΕ, η αντοχή της Helleniq Energy, η «κέντα» της Qube, το αποτύπωμα Θεοδωρικάκου

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Τελικά, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά όχι μόνο απορρόφησε πλήρως το σοκ που προκάλεσε η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, αλλά κατάφερε να καλύψει και το χαμένο έδαφος από την περίοδο αβεβαιότητας που είχε προηγηθεί (βλ. τραπεζικό κλάδο και απόφαση Αρείου Πάγου για τα δάνεια της περιμέτρου του ν. Κατσέλη).

Αυτή είναι μόνιμη επωδός στην αγορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς χθες, Δευτέρα, επιβεβαιώθηκε και η ανοδική διάσπαση των υψηλών έτους

Μάλιστα, παρά τις κατοχυρώσεις κερδών που περιόρισαν τα χθεσινά ενδοσυνεδριακά υψηλά, η αγορά διατήρησε τον ανοδικό της βηματισμό για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Βοήθησε βέβαια και το ότι οι τράπεζες συνέχισαν να συγκεντρώνουν θετικές αξιολογήσεις από ξένους οίκους (Morgan Stanley και Optima), ενώ αρκετοί στην αγορά εκτιμούν ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον την κάλυψη των απωλειών, αλλά το πόσο ψηλότερα μπορεί να κινηθεί ο δείκτης.

«Έτρεξε»

Από τις κινήσεις της χθεσινής συνεδρίασης ξεχώρισε χωρίς αμφιβολία η Alpha Bank.

Η μετοχή κατέγραψε άλμα άνω του 6%, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κεφαλαιοποίηση κάτω από τα 10 δισ. ευρώ ίσως αποδειχθεί μια σύντομη παρένθεση.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η αγορά εξακολουθεί να «χρωστά» μέρος της αποτίμησης που δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας.

Η Morgan Stanley έδωσε τιμή-στόχο στα 4,9 ευρώ, εκτιμώντας ότι οι επενδυτές δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως ούτε τη δυναμική των προμηθειών ούτε τα οφέλη από τις πρόσφατες εξαγορές και τις πιθανές επόμενες εταιρικές κινήσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου οι περισσότεροι αναλυτές στάθηκαν στην υπέρβαση των προβλέψεων, με τα κέρδη να κινούνται υψηλότερα των εκτιμήσεων χάρη κυρίως στην ισχυρή επίδοση των εσόδων από προμήθειες.

Και όπως φαίνεται, η αγορά επανέρχεται τώρα σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης με μεγαλύτερη ένταση.

Το crash test του ΑΔΜΗΕ

Πέραν από τις επί μέρους κινήσεις όμως, η σημερινή ημέρα θεωρείται από πολλούς το πρώτο μεγάλο τεστ για τη διαθέσιμη επενδυτική ρευστότητα της αγοράς.

Ο ΑΔΜΗΕ ανοίγει το βιβλίο προσφορών με ανώτατη τιμή τα 4,17 ευρώ, δηλαδή τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Η αγορά προεξοφλεί ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί με ένα discount της τάξης του 7%-8%, κοντά στα 3,80 ευρώ.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στο πόσα κεφάλαια θα αντληθούν, αλλά κυρίως στο ποιοι θα θελήσουν να τοποθετηθούν στη μετοχή για την επόμενη ημέρα.

Η μετά ΑΜΚ εποχή

Και εκεί ακριβώς εστιάζει η Optima Bank, η οποία ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο μεταξύ 5,06 και 5,30 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή βλέπει στον ΑΔΜΗΕ τη μοναδική εισηγμένη που προσφέρει άμεση έκθεση στην επέκταση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο όπου οι ΑΠΕ, τα data centers, η ηλεκτροκίνηση και οι νέες διασυνδέσεις δημιουργούν αυξημένες ανάγκες επενδύσεων.

Το βασικό αφήγημα είναι ότι η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή θα διπλασιαστεί έως το 2029, από περίπου 3,3 δισ. ευρώ σε σχεδόν 6 δισ. ευρώ.

Αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, μπορεί να οδηγήσει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 21% για τα EBITDA και 27% για τα καθαρά κέρδη την επόμενη τετραετία, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερες μερισματικές διανομές προς τους μετόχους.

Αν το επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ εξελιχθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις παραμείνουν ευνοϊκές, αρκετοί θεωρούν ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα φάση ανατιμολόγησης της μετοχής από την αγορά.

Αντοχές με φόντο την Chevron

Για να επιστρέψω όμως στο ταμπλό, μπορεί διεθνώς οι ενεργειακές μετοχές να βρέθηκαν υπό πίεση, καθώς οι αγορές αποτιμούν τα νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, όμως η HELLENiQ ENERGY έδειξε αξιοσημείωτες αντοχές.

Η μετοχή κατάφερε όχι μόνο να αποφύγει τις απώλειες, αλλά και να κλείσει ήπια ανοδικά, διατηρώντας τη ζώνη των 10 ευρώ.

Ο λόγος βρίσκεται στις εξελίξεις γύρω από το Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

Η Chevron, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή των ΗΠΑ, έλαβε το πράσινο φως από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την είσοδό της στην παραχώρηση, όπου θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία με τη HELLENiQ ENERGY, αναλαμβάνοντας μάλιστα και τον ρόλο του operator.

Η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής πετρελαϊκής στην Αθήνα και η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων έδωσαν στην αγορά ένα σαφές μήνυμα ότι το project προχωρά στο επόμενο στάδιο.

Ίδρωσαν οι short

Κάποιοι φαίνεται ότι άρχισαν να το ξανασκέφτονται.

Η βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές έφερε και κινήσεις κάλυψης ανοιχτών θέσεων, καθώς αρκετοί επενδυτές προτίμησαν να περιορίσουν το ρίσκο τους.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία που θα άνοιγε ξανά τις ενεργειακές ροές από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι εξελίξεις φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Αν η συμφωνία προχωρήσει όπως σχεδιάζεται, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, αφαιρώντας ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων είχαν ποντάρει σε παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση.

Η «κέντα» της Qube

Σε αυτό το περιβάλλον δεν πέρασε απαρατήρητη η κίνηση της Qube Research & Technologies.

Το fund μείωσε τη short θέση του στη Bally’s Intralot στο 0,59863% από 0,61276%, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις.

Η μεταβολή πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου, ενώ το ποσοστό παρέμενε αμετάβλητο από τα μέσα Φεβρουαρίου. Έβλεπε τη συμφωνία, λέτε;

Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο διάστημα αυτό η μετοχή της Bally’s Intralot καταγράφει άνοδο περίπου 15%, γεγονός που ασφαλώς δεν διευκολύνει όσους διατηρούν αρνητικά στοιχήματα.

Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι, εφόσον συνεχιστεί το θετικό κλίμα στις αγορές και αποκλιμακωθεί ο γεωπολιτικός κίνδυνος, θα αυξηθούν οι πιέσεις για κλείσιμο και άλλων ανοιχτών short θέσεων, με τη Metlen να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Οι 730 ημέρες του Θεοδωρικάκου

Δύο χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξης συμπλήρωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και επέλεξε να παρουσιάσει έναν συνολικό απολογισμό του έργου του.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τις παρεμβάσεις που έγιναν σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, όπως από τη βιομηχανία και τη μεταποίηση έως τον αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, την εθνική πολιτική ποιότητας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Από τα πολλά στοιχεία που παρέθεσε, ξεχωρίζει ένα.

Αυτή την περίοδο υλοποιούνται 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των επιχορηγήσεων κατευθύνονται εκτός Αττικής.

Αξίζει να κρατήσουμε αυτό το στοιχείο. Ειδικά σε μια περίοδο όπου η περιφερειακή ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η επιστροφή νέων ανθρώπων στη χώρα παραμένουν ζητούμενα με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Τα 35 χρόνια της Postbank και το αποτύπωμα της Eurobank

Η συμπλήρωση 35 ετών παρουσίας της Postbank στη Βουλγαρία έδωσε στην Eurobank την ευκαιρία να αναδείξει ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια της περιφερειακής της στρατηγικής.

Η βουλγαρική θυγατρική συγκαταλέγεται σήμερα στους ισχυρότερους τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας και αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στους εορτασμούς στη Σόφια βρέθηκε σύσσωμη σχεδόν η ανώτατη διοίκηση της Eurobank, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία και τη συμμετοχή των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων Σταύρου Ιωάννου, Κωνσταντίνου Βασιλείου και Ιάκωβου Γιαννακλή, στέλνοντας μήνυμα για τη βαρύτητα που εξακολουθεί να έχει η συγκεκριμένη αγορά στα αναπτυξιακά σχέδια του Ομίλου.

Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν και κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό και οικονομικό ρόλο που έχει αποκτήσει η Postbank στη χώρα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το Postbank Tennis Gala με τη συμμετοχή των Στέφανου Τσιτσιπά και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που έδωσε διεθνή διάσταση στην επέτειο.

Για την Eurobank, πάντως, το μήνυμα ήταν ότι η Postbank δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη θυγατρική, αλλά μια χαρακτηριστική απόδειξη της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου να επενδύει μακροπρόθεσμα σε αγορές με προοπτικές, χτίζοντας ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.