Jardines Matheson: Στροφή χαρτοφυλακίου στις ανεπτυγμένες αγορές – Στόχος οι υψηλές αποδόσεις

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Σε αναδιάρθρωση τους χαρτοφυλακίου της προχωρεί η Jardine Matheson ποντάροντας στις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, με σκοπό να εξισορροπήσει την αυξημένη έκθεσή της στη Νοτιοανατολική Ασία.

«Κοιτάζοντας τη βάση των περιουσιακών μας στοιχείων σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χαρτοφυλάκιό μας έχει υπεβολικά μεγάλη έλθεση στην Ινδονησία», δήλωσε ο Lincoln Pan, διευθύνων σύμβουλος της Jardines, σε συνέντευξή του στους Financial Times.

«Πώς το εξισορροπείς αυτό; Το εξισορροπείς αυτό με μια χώρα που έχει κίνδυνο έκθεσης στον ΟΟΣΑ, σε ένα μέρος όπως η Αυστραλία», είπε.

Ο Pan μιλούσε ενόψει της ημέρας επενδυτών της Jardines την Τρίτη, όπου η εταιρεία παρουσίασε το όραμά της έως το 2030. Ξεκινώντας με το εμπόριο οπίου το 1832 στη νότια Κίνα, η Jardines ξεκίνησε πρόσφατα μια μετατόπιση από την ιδιοκτησία-διαχείριση ασιατικών επιχειρήσεων –που εκτείνονται στους τομείς της μηχανικής, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των ξενοδοχείων– στη διαχείριση επενδύσεων.

Πρώην στέλεχος ιδιωτικών κεφαλαίων στην PAG, ο Pan προσλήφθηκε πέρυσι από τον εκτελεστικό πρόεδρο Ben Keswick, απόγονο της οικογένειας που ελέγχει την εταιρεία, για να ηγηθεί του μετασχηματισμού.

Έπειτα, ο Pan δήλωσε ότι η Jardines ήταν «100% αφοσιωμένη στην ανάπτυξη της Astra», του ινδονησιακού ομίλου με συμφέροντα στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον βαρύ εξοπλισμό και την εξόρυξη, που παράγει σχεδόν το ήμισυ των κερδών της Jardines.

Ωστόσο, ανέφερε ότι το μείγμα βαριάς βιομηχανίας της Jardines πρέπει να εξισορροπηθεί με εταιρείες σε ανεπτυγμένες αγορές που απαιτούν λιγότερα κεφάλαια.

Στο…κυνήγι υψηλών αποδόσεων

Η Ινδονησία ήταν ένα «δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον», δήλωσε ο Pan. Οι αρχές αφαίρεσαν πρόσφατα από ορισμένες διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης μιας θυγατρικής της Astra, ορισμένα δικαιώματα εξόρυξης και κατέσχεσαν εκατομμύρια εκτάρια γης, επικαλούμενες περιβαλλοντικές ζημιές.

Η Jardines σηματοδότησε την επενδυτική της στροφή τον περασμένο μήνα, όταν συμφώνησε να αγοράσει την I-MED, μια αυστραλιανή εταιρεία ακτινολογίας, έναντι 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την βρετανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Permira και άλλους μετόχους.

Σύμφωνα με τον Pan, η Jardines στοχεύει να ολοκληρώσει περίπου τρεις αγορές παρόμοιου μεγέθους με τη συναλλαγή I-MED τα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια. Η εταιρεία θα επανεξετάσει τις συμμετοχές σε περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν λιγότερο από 7% ετησίως, ενώ παράλληλα θα αναζητήσει αποδόσεις τουλάχιστον 11% για νέες επενδύσεις, δήλωσε ο Παν στους FT.

Συνολικά, στοχεύει σε συνολική απόδοση για τους μετόχους 9% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Πώς αντιδρούν οι επενδυτές

Από την πλευρά τους, πολλοί επενδυτές έχουν χαιρετίσει τον μετασχηματισμό, ο οποίος, όπως λένε, έχει αυξήσει τη διαφάνεια σε αυτό που κάποτε ήταν μια αδιαφανής οικογενειακή επιχείρηση με μια περίπλοκη εταιρική δομή.

Άλλοι, όμως, έχουν προειδοποιήσει ότι η εταιρεία, η οποία έχτισε την περιουσία της αναζητώντας συμφωνίες στην αναπτυσσόμενη Ασία, κινδυνεύει να χάσει το κέντρο βάρους της ενόσω διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, αναφέρουν οι FT.

Ο Pan σημείωσε ότι η αγορά της I-MED από την Jardines θα μείωνε σημαντικά το κόστος δανεισμού για τον ακτινολογικό όμιλο, αποσύροντάς τον από την ιδιοκτησία ιδιωτικών κεφαλαίων και επεσήμανε την κλίμακα της Jardines, τις τραπεζικές σχέσεις και τη φήμη της στην Ασία ως τα κατεξοχήν δυνατά σημεία της εταιρείας.