Ασιατικά χρηματιστήρια: Αλμα μετά την ανακοίνωση για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επετεύχθη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ηγήθηκε της ανόδου στην περιοχή, σημειώνοντας κέρδη 5,2%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ ενισχύθηκε κατά 0,74%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 4,99%, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε κατά 3,32%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index σημείωσε κέρδη 0,45%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,47%.

Οι ανακοινώσεις για τη Μ. Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «ολοκληρωμένη». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, γνωστοποίησε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι έδωσε εντολή για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί σχεδόν κατά 5%.

Η ανακοίνωση Τραμπ ήρθε μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη οργάνωσης Hezbollah στον Λίβανο, γεγονός που είχε ενισχύσει την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός της Κυριακής.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκαν και πάλι οι τεχνολογικές μετοχές στην Ασία. Μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών της περιοχής σημείωσε η SoftBank Group, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε περισσότερο από 12%.

Οι μετοχές των ιαπωνικών τεχνολογικών ομίλων Tokyo Electron και Advantest ενισχύθηκαν κατά 9,19% και 7,69% αντίστοιχα.

Στη Νότια Κορέα, οι κολοσσοί της βιομηχανίας ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix, που έχουν σημαντική βαρύτητα στον δείκτη Kospi, κατέγραψαν άνοδο 4,65% και 6,42% αντίστοιχα.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ενισχύθηκε κατά 2,16%, ενώ η Hon Hai Precision Industry (Foxconn) σημείωσε κέρδη 2,5%.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αντανακλά τις προσδοκίες των αγορών ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, θα περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια και θα στηρίξει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.