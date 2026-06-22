Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα κατά Αβραμόπουλου

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Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Η υπόθεση του πρώην επιτρόπου βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο δικονομικό στάδιο και έχει έντονο πολιτικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή.

Για τον λόγο αυτό, όπως προβλέπεται, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις Βελγικές αρχές θα διαβιβαστεί άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή.

Ο κ. Αβραμόπουλος, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές επισκέφτηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό οτιδήποτε άλλο γύρω από την υπόθεση αυτή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αβραμόπουλος όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatargate είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες.

Πηγή: in.gr