Μισθολογική διαφάνεια: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών

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Στην Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών σχετικά με την Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια αναφέρεται η επιστολή που απέστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις για τη μισθολογική διαφάνεια

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στις 5 Ιουνίου 2026, δέκα ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, μεταξύ των οποίων και η SMEunited (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ), της οποίας η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί πλήρες και ιδρυτικό μέλος, εξέδωσαν κοινή δήλωση, την οποία σας αποστέλλουμε, για την προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια.

Στην κοινή τους δήλωση, οι οργανώσεις επαναεπιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην αρχή της ισότητας της αμοιβής, θεμελιώδη άλλωστε αρχή της ΕΕ, στηρίζουν τη συνεκτική αλληλεπίδραση της Οδηγίας με υφιστάμενους μηχανισμούς κοινωνικού διαλόγου και συλλογικής διαπραγμάτευσης, και αναφέρονται στις προκλήσεις τόσο μεταφοράς στην πλειονότητα των Κρατών Μελών, όσο και πρακτικής εφαρμογής της απουσίας στήριξης.

«Πάγωμα χρόνου»

Μάλιστα οι οργανώσεις καλούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τα Κράτη Μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών αποσαφηνίσεων και στοχευμένων προσαρμογών, καθώς και έναν προσωρινό μηχανισμό «παγώματος χρόνου», για να διασφαλιστεί ότι η Οδηγία θα επιτύχει τους επιδιωκόμενους σκοπούς της και θα αποφευχθεί ανασφάλεια δικαίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, η SMEunited, μέλος της οποίας είναι η ΓΣΕΒΕΕ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, με 65 Οργανώσεις – Μέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ και ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜμΕ και είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και ευρωπαίος κοινωνικός εταίρος.