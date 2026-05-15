Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 15.05.2026, 07:00
Κώστας Παπαδής

Τρείς βασικές υποχρεώσεις θα έχουν – πλέον – οι επιχειρήσεις στην «νέα εποχή» των ίσων αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που φιλοδοξεί να καθιερώσει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο βρίσκεται στην φάση της τελικής διαμόρφωσης.

Πρώτον, τη μισθολογική διαφάνεια. Η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει – εξαρχής – δηλαδή με την αναγγελία της θέσης εργασίας, το εύρος της αμοιβής που παρέχει.  Ο δε υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος θα προσέρχεται στην συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά την συγκεκριμένη θέση.

Δεύτερον, δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από την διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο υποψηφίων. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου.

Τρίτον, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των όμοιων με τη δική του θέσεων εργασίας. Και η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τα στοιχεία για των αμοιβών.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως, το νομοσχέδιο θα περιέχει κανόνες και υποχρεώσεις για τους εργοδότες, αλλά και δικαιώματα ελέγχου για τους εργαζόμενους.

Η υπουργός δήλωσε χθες ότι το υπουργείου έχει ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα αυτό και – στο διάστημα αυτό – έχει ενσωματώσει στο νομοσχέδιο πάνω από 50 προτάσεις των κοινωνικών εταίρων.

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως είπε, για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Με το νομοσχέδιο θα προβλέπονται κυρώσεις για τις επιχειρήσεις στις οποίες παρατηρείται μισθολογική απόκλιση που υπερβαίνει το 5% η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες.

Ως μισθολογικό χάσμα θεωρείται η διαφορά στα μέσα επίπεδα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι μέσες αμοιβές των γυναικών  υπολείπονται κατά 12% από εκείνες των ανδρών, ενώ στην Ελλάδα οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 13,6% λιγότερο από τους άνδρες. Με μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές των ανδρών – γυναικών άνω του 12% είναι οι χώρες Γαλλία, Κύπρος, Κάτω  Χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβακία, Φινλανδία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Λετονία.

