Πιερρακάκης: O εξωδικαστικός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας α’ κατοικίας

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Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη «ο εξωδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξωδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα – μετά το ακατάσχετο – καταρχήν αφορά στον εξωδικαστικό. Δηλαδή, επιτρέψτε μου λίγο αυτό να το εξηγήσω γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό ο κόσμος να “αγκαλιάσει” τον εξωδικαστικό. Μου έλεγε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Εμείς νομοθετήσαμε 72 δόσεις για τα παλιά χρέη. Μέχρι το ’23. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξωδικαστικός; Πολύς κόσμος δεν το ξέρει, γι’ αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξωδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το αν σε βάλει κάποιος. Κάνεις μία αίτηση στον εξωδικαστικό, δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξωδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου, με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες, και σου δίνει «κούρεμα» και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες, είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις, ότι “εγώ θέλω να προστατεύσω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία”. Και να πάρεις μεγαλύτερο «κούρεμα» απ’ τον εξωδικαστικό και χαμηλότερη δόση».

«Σας ανέφερα ήδη δυο πράγματα που έγιναν χθες. Το άλλο το οποίο μπορώ να σας πω, είναι το ότι μέχρι χθες ίσχυε: έπρεπε να ‘χεις 10.000 ευρώ χρέος και πάνω. Από σήμερα, είναι 5.000. Το μειώσαμε. Άρα 5.000 ευρώ και πάνω, μπαίνεις στον εξωδικαστικό. Αυξήσαμε το ακατάσχετο. Και βέβαια, ο εξωδικαστικός γίνεται εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Βάλαμε και 72 δόσεις για τα παλιά χρέη. Όλα αυτά λοιπόν μαζί. Γι’ αυτό και λέω… όσα άκουσα από την αντιπολίτευση χθες, έχουν ενδιαφέρον σε επίπεδο λεξιλογίου, γιατί ψηφίστηκε το νομοσχέδιο».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ψήφιση της τροπολογίας του νόμου Κατσέλη αλλά και του νόμου εν γένει για τα δάνεια.

«Πρώτον, χθες βράδυ όντως ψηφίστηκε, και μάλιστα νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά ανάμεσα στο λεξιλόγιο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην ψήφο τους χθες. Πρώτον, διότι δεν υπήρξε κανένα κόμμα που να καταψήφισε την τροπολογία. Ήταν ή «ναι» ή «παρών» η ψήφιση της τροπολογίας. Δεύτερον, μόνο το 22% των άρθρων καταψηφίστηκε, το οποίο μου έλεγε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Μπαγιώκος, ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε διεθνείς συμβάσεις ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Άρα υπήρχε βασικά συμφωνία επί αυτού που φέραμε, γενικά για το ιδιωτικό χρέος», είπε αρχικά.

«Πάμε λοιπόν στις ενστάσεις. Καταρχήν, η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά συγκεκριμένο δανειολήπτη. Εμείς λοιπόν τι κάναμε; Ποια ήταν η συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα; “Να γίνει γενίκευση”. Αυτό το λέγανε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης: “Ελάτε να εφαρμόσετε την απόφαση γενικά για όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη”. Αφορά μόνο στον νόμο Κατσέλη η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί μιλάμε για ευάλωτα νοικοκυριά, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με βάση τον νόμο του ’10. Εμείς κάναμε κάτι παραπάνω που δεν το έλεγε η δικαστική απόφαση. Το είπα πολλές φορές κι εγώ χθες στη Βουλή. Δεν υπήρχε πουθενά στην απόφαση η λέξη «αναδρομικότητα». Η απόφαση έλεγε: “Εφαρμογή”. Εφαρμογή είναι εφεξής. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και είπαμε ότι δεν είναι σωστό να γίνει μόνο εφαρμογή. Αυτό εννοούσαμε όταν λέγαμε όλο αυτό τον καιρό ότι μελετάμε την απόφαση, γιατί είναι μια πολύ περίπλοκη απόφαση. Πάμε λοιπόν και την εφαρμόζουμε αναδρομικά, για όσους πληρώνουν το δάνειό τους», συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Τι σημαίνει τώρα πρακτικά να πω αυτό: Πρακτικά σημαίνει ότι αν εσύ για παράδειγμα πληρώνεις από τις αρχές του ’24, 731 ευρώ. Έστω ότι χρωστάς 144.000 περίπου (144.500) και πλήρωνες δόση 731 ευρώ. Η δόση σου θα γίνει 483 ευρώ. Ο τόκος σε αυτό είναι μόνο ένα ευρώ. Όλο το υπόλοιπο πάει στο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η φύση της απόφασης, το πώς υπολογίζεις τον τόκο, κι εμείς ήρθαμε και είπαμε ότι αυτό γίνεται σε μηνιαία βάση. Αυτό οφείλεται στον τρόπο γενικώς υπολογισμού του επιτοκίου, παγκοσμίως, τον οποίο ήρθαμε και είπαμε όμως ότι, ειδικά για τον νόμο Κατσέλη, ειδικά για τον συγκεκριμένο νόμο που αφορά ευάλωτους δανειολήπτες, ήρθε ο Άρειος Πάγος και είπε ότι «ειδικά εδώ πρέπει να γίνει τελείως διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τόκου». Γι’ αυτό ερχόμαστε και το εφαρμόζουμε», τόνισε.

Και συνέχισε:

«Η πρόθεση του νόμου Κατσέλη ήταν σωστή, το ‘πα και χθες στη Βουλή. Αλλά αν χρειάζεται να έρθει μια κυβέρνηση και ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, να νομοθετήσουμε 16 χρόνια μετά, για να συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε τον νόμο, να λέμε το τι “είπε ο ποιητής” για να το πω απλά, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον νόμο. Άρα: σωστή η πρόθεση, κακή η εφαρμογή. Πάει να πει επίσης, ότι κι αυτό που νομοθέτησες κι αυτό που έφερες, δεν ήταν επαρκώς σαφές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις για το ιδιωτικό χρέος και για τα funds. Δηλαδή, λέτε τα funds… Εγώ θα σας πω ότι αυτό κάνει γύρω στα 700 εκατομμύρια, η τροπολογία. Το συνολικό κόστος όπως το υπολογίζουμε. Τα 500 είναι η καθολικότητα, η γενίκευση δηλαδή για όλους, και άλλα 200 εκατομμύρια είναι το κόστος της αναδρομικότητας. Όλοι αυτοί, δηλαδή, που είναι ενεργοί και θα πάρουν τα χρήματα, θα εξυπηρετηθούν τα δάνειά τους. Απ’ τα 200, τα 100 θα τα βάλουν οι τράπεζες. Άρα υπάρχει κόστος το οποίο θα περάσει σε αυτές».

Για τις άλλες δύο κατηγορίες που δεν τις πιάνει η περίμετρος της απόφασης: «Συνήθως μιλάγαμε για εικοσαετή δάνεια. Και αυτοί που ήδη αποπλήρωσαν, αποπλήρωσαν στα συντριπτικά το κεφάλαιο, όχι τους τόκους. Αυτό που νομοθετούμε εμείς είναι μια απόφαση για τόκους ουσιαστικά εδώ πέρα. Πάμε στο δεύτερο: Αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση. Να πω καταρχήν σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί λέω ότι ο νόμος ήταν προβληματικός; Γιατί από αυτούς που πήγαν στα δικαστήρια, οι μισοί έχασαν. Ο νόμος, δηλαδή, άφηνε μια ασάφεια, και για αυτούς που, ενώ οι άνθρωποι ήταν ευάλωτοι και έπρεπε να βρουν το δίκιο τους γρήγορα χάνανε, και για εκείνους που ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές, πηγαίναν στα δικαστήρια και χάνανε. Άφηνε μια γκρίζα ζώνη. Λοιπόν, έχουμε τώρα εκείνους οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση. Από αυτούς που έχασαν τη ρύθμιση, το 70% δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Ούτε μέρος δόσης. Δηλαδή, εδώ κάνουμε μία ρύθμιση τόκων, μία ρύθμιση του πόσα χρήματα πρέπει να πληρώνεις τον μήνα. Κρατήστε επίσης σε αυτό, ότι έχουμε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις γι’ αυτούς δεκαετίας».

«Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13ο μισθό και 13η σύνταξη μαζί»

Για τον 13ο μισθό και 13η σύνταξη μαζί: «Ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα γίνουν από αρμόδια χείλη. Δείτε τι κάναμε πέρσι. Αυτό είναι το καλύτερο σημάδι για το τι θα κάνουμε φέτος. Πέρσι κάναμε κάτι το οποίο ακούμπησε όλη την κοινωνία, όχι μόνο μία επαγγελματική κατηγορία. Γιατί λέτε “13ος μισθός”, αυτός αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Η φοροαπαλλαγή που κάναμε πέρσι ακούμπησε όλη την κοινωνία. Και δημοσίους υπαλλήλους, και ιδιωτικούς υπαλλήλους, και συνταξιούχους κτλ. Εκ των πραγμάτων το έχουμε απαντήσει αυτό. Γιατί εκ των πραγμάτων αν βάλεις 13ο μισθό και 13η σύνταξη μαζί, πας λίγο κάτω από τα 4 δις. Δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει άλλα μαθηματικά, από αυτά τα οποία ισχύουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ‘χουμε συζητήσει. Έχει το προνόμιο ότι δεν θα χρειαστεί να το εφαρμόσει».

«Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε σωστή νομοθέτηση, όταν και όπου χρειαστεί, αλλά με μέτρο»

«Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα δεν είναι συστημικό πρόβλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα για τους ανθρώπους που αφορά. Γιατί λέω ότι δεν είναι συστημικό; Είναι χαμηλότερο απ’ το ευρωπαϊκό. Είναι το αντίστροφο από το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο απ’ το ευρωπαϊκό, το ιδιωτικό είναι χαμηλότερο. Αλλά όσο ακόμη κι ένας πολίτης που μας βλέπει έχει πρόβλημα, το πρόβλημά του, είναι πρόβλημά μας. Άρα θα υπάρξουν κι άλλα εργαλεία, διαρκώς, βλέπετε κάθε μήνα ανακοινώνουμε κι άλλα. Δεύτερον… σε ό,τι αφορά τις τράπεζες: Προσωπικά πιστεύω στο μέτρο. Τι εννοώ; Ούτε υπερβολή από τη μία πλευρά, η οποία οδηγεί στα λεξιλόγια του 2015 και σε όλα αυτά, ούτε “να μην κουνιέσαι” και να μην κάνεις κινήσεις υπέρ της κοινωνίας, όταν πρέπει. Γιατί είδατε ότι, όταν υπήρξε συζήτηση για τις χρεώσεις στα ATM, όταν υπήρξε συζήτηση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης του Αρείου Πάγου, δεν διστάσαμε να την εφαρμόσουμε και παραπάνω από την απόφαση. Δεν διστάσαμε να μηδενίσουμε τις χρεώσεις στα ATM. Λοιπόν να πω ρητά: Οτιδήποτε δρα υπέρ της κοινωνίας και είναι λογικό σε σχέση με το τι συμβαίνει στον πλανήτη, έτσι; Γατί δεν μπορείς να αποφύγεις τους κανόνες της οικονομίας… τρέχαμε στα ATM σε ουρές. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς και να αφήνεις διαδικασίες και χειρισμούς που γίνονται, που δεν είναι σωστοί, και να μην παρεμβαίνεις ως Πολιτεία. Άρα: χρυσή τομή. Η χρυσή τομή λοιπόν – χωρίς να ανακοινώνω οποιοδήποτε άλλο μέτρο αυτή τη στιγμή – είναι η λογική που μας διέπει και σε κάθε νομοθέτηση, είτε αυτή αφορά τους servicers, στις τράπεζες, ή οτιδήποτε άλλο, θα δείτε ότι δεν θα διστάσουμε να κάνουμε σωστή νομοθέτηση, όταν και όπου χρειαστεί. Eίναι εύκολο πράγμα να λαϊκίσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις έξυπνη, χειρουργική παρέμβαση», τόνισε ο υπ. Οικονομικών.

Για την ακρίβεια:

«Αφενός, αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών… Με μόνιμα μέτρα. Προσφάτως μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει 83 φοροαπαλλαγές. Σε απάντηση μάλιστα που έδωσα χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μου λέει: “μου λέτε ότι όλα πάνε καλά;”. Του απάντησα: “Σου λέω, ότι όλα πάνε καλύτερα”. Διότι ο μόνος τρόπος για να πάνε διαρκώς καλύτερα, είναι βήμα-βήμα να χτίζεις. Μακάρι, να υπήρχε αυτή η μαγική λύση, το ραβδί του Χάρι Πότερ, με το οποίο θα εξαφανίζονταν τα πάντα. Όμως δεν έχει εφευρεθεί. Αλλά με το να μειώνεις 83 φόρους, να αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών όπου μπορείς δεν το λύνουν αλλά βοηθάνε το πρόβλημα».

Για το ελβετικό φράγκο:

«Έχουν μπει 14.000 συμπολίτες μας, άνω του 50%. Γι’ αυτό και με το χθεσινό νόμο δώσαμε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Βεβαίως προχωράει. Είναι κι άλλη μια απόδειξη αυτό, το ότι δίνουμε λύσεις σε πράγματα που τα συζητάγαμε για πάρα πολλά χρόνια. Ήρθαμε εμείς να εφαρμόσουμε τη λύση που εφαρμόσαμε, με κούρεμα και δόσεις και θα γίνει και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει».