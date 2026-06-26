Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ

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Από την 1η Ιουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες τύπου Shein-Temu, αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Η εφαρμογή για το νέο εισαγωγικό ειδικό τέλος 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αποκλειστικά για ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών από τρίτες χώρες μέσω e-commerce.

Με την εγκύκλιο 2029/2026, της ΑΑΔΕ παρέχονται 10 διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές Shein-Temu

Το νέο τέλος αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Mέχρι τότε όμως θα ισχύουν οι παρακάτω 10 οδηγίες: