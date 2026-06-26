 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Consumer Issues"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Shopping"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ

Το νέο τέλος σε παραγγελίες τύπου Shein-Temu αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

World 26.06.2026, 10:39
Σχολιάστε
Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από την 1η Ιουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες τύπου Shein-Temu, αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Η εφαρμογή για το νέο εισαγωγικό ειδικό τέλος 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αποκλειστικά για ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών από τρίτες χώρες μέσω e-commerce.

Με την εγκύκλιο 2029/2026, της ΑΑΔΕ παρέχονται 10 διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές Shein-Temu

Το νέο τέλος αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Mέχρι τότε όμως θα ισχύουν οι παρακάτω 10 οδηγίες:

  • Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.
  • Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται τέλος 9 ευρώ συνολικά στο οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
  • Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.
  • Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.
  • Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, το τέλος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή, δεν επιστρέφεται.
  • Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.
  • Η εφαρμογή του νέου τέλους δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.
  • Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).
  • Το καθεστώς ΦΠΑ ισχύει κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements).
  • Οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
World

Τα 10 SOS για τα 3 ευρώ σε παραγγελίες Shein-Temu
Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι
World

Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι
ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία
World

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία
NielsenIQ: Πώς η υγεία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας κατανάλωσης
World

Υγεία και ευεξία, τα νέα «νομίσματα» της κατανάλωσης
Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok
World

Η εταιρεία που αλλάζει τη διαφήμιση μέσω social media
Ψηφιακό ευρώ: Η Ευρώπη θέλει να ανακτήσει τη νομισματική της κυριαρχία
World

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες του χρήματος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κτηματολόγιο: Στον «πάγο» έως τον Οκτώβριο οι αγωγές του Δημοσίου
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Παγώνουν έως τον Οκτώβριο οι αγωγές του Δημοσίου

Νέα παράταση στο «πάγωμα» των διεκδικήσεων του Δημοσίου για ακίνητα που φέρεται να είναι στην ιδιοκτησία ιδιωτών ή κατέχονται από τρίτους

Μάχη Τράτσα
Φορολογική ενημερότητα: Οι αλλαγές για όσους έχουν οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογική ενημερότητα: Αλλαγές για όσους χρωστούν - Πώς εκδίδεται

Οδηγίες και παραδείγματα για τη φορολογική ενημερότητα - Τι αποσαφηνίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Κλάδος τροφίμων: Νέα deals σε προψημένα και έτοιμα γεύματα – Το προφίλ καταναλωτών που τα προτιμούν
Business

Σε αναδιάταξη ο κλάδος τροφίμων - Γιατί επενδύει στα έτοιμα γεύματα

Αλλάζει ο χάρτης των έτοιμων και προψημένων γευμάτων στην ελληνική αγορά - Οι νέες επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πλαφόν κέρδους: Η συνάντηση στο Μαξίμου που θα κρίνει τις τιμές έως το τέλος του 2026
Τρόφιμα – ποτά

Το παζάρι στο Μαξίμου και η συμφωνία για την ακρίβεια

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ – Στο επίκεντρο το πλαφόν κέρδους και η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε δεκάδες βασικούς κωδικούς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ψηφιακό ευρώ: Η Ευρώπη θέλει να ανακτήσει τη νομισματική της κυριαρχία
World

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες του χρήματος

Η μάχη για το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά τον έλεγχο των πληρωμών, τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok
World

Η εταιρεία που αλλάζει τη διαφήμιση μέσω social media

Η στρατηγική της Kroger επεκτείνεται δυναμικά στη διαφημιστική αγορά, με το brand να γίνεται κεντρικός κόμβος για στοχευμένες καμπάνιες μέσω TikTok

Νατάσα Σινιώρη
Όμιλος Λάμψα: Αναβαθμίζει τον ορεινό τουρισμό – Το στοίχημα του Elatos Resort και τα κέρδη του 2025
Τουρισμός

Από τη Μεγάλη Βρετανία στα βουνά της Φωκίδας - Το στοίχημα της Λάμψα

Μετά τα ξενοδοχεία πόλης, ο όμιλος Λάμψα φιλοδοξεί να διαμορφώσει νέα πρότυπα φιλοξενίας και στον ορεινό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
ΓΣΕΕ: Τέσσερις «κίτρινες κάρτες» γύρω από την ανάπτυξη της οικονομίας
Economy

Τέσσερις «κίτρινες κάρτες» για την ανάπτυξη

Το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στην έκθεσή του διατυπώνει τις ενστάσεις του για την ανεπαρκή ποιοτική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
World

Τα 10 SOS για τα 3 ευρώ σε παραγγελίες Shein-Temu

Το νέο τέλος σε παραγγελίες τύπου Shein-Temu αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία
World

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε την πληροφορία πώλησης κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και ενημέρωσε το Κογκρέσο σχετικά με την άδεια εξαγωγής των κινητήρων της General Electrics

NielsenIQ: Πώς η υγεία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας κατανάλωσης
World

Υγεία και ευεξία, τα νέα «νομίσματα» της κατανάλωσης

Η νέα παγκόσμια μελέτη της NielsenIQ δείχνει ότι η υγεία και η ευεξία επηρεάζουν πλέον σχεδόν κάθε αγοραστική απόφαση

Νατάσα Σινιώρη
Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok
World

Η εταιρεία που αλλάζει τη διαφήμιση μέσω social media

Η στρατηγική της Kroger επεκτείνεται δυναμικά στη διαφημιστική αγορά, με το brand να γίνεται κεντρικός κόμβος για στοχευμένες καμπάνιες μέσω TikTok

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακό ευρώ: Η Ευρώπη θέλει να ανακτήσει τη νομισματική της κυριαρχία
World

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες του χρήματος

Η μάχη για το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά τον έλεγχο των πληρωμών, τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τραμπ: Πώληση όπλων στην Τουρκία οδηγεί σε αντιπαράθεση με το Κογκρέσο
World

Πώληση όπλων στην Τουρκία οδηγεί σε αντιπαράθεση Τραμπ με Κογκρέσο

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να πιέσει για μια σπάνια παράκαμψη για να περάσει η συμφωνία καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

LVMH: Αντεπιτίθεται στον κληρονόμο της Hermès για την χαμένη περιουσία του
World

Το μυστήριο με το μερίδιο της LVMH στην Hermes

Ο όμιλος πολυτελών ειδών LVMH λέει ότι δεν γνώριζε καμία υπεξαίρεση μετοχών της Hermès όταν απέκτησε κρυφά μερίδιο στην ανταγωνίστριά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Τάκης Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Όπως είπε ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος, στόχος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας η μείωση τιμών

efood: Το άλμα στο τζίρο και η πτώση στα κέρδη το 2025
Business

Άλμα στο τζίρο και πτώση στα κέρδη για την efood το 2025

Η εκτόξευση τζίρου της efood το 2025 και η είσοδος της Uber Eats στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρασί: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οινοπαραγωγικού τομέα της ΕΕ
AGRO

Πώς θα ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κρασί

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για το κρασί  - Τι συζητήθηκε

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Τράπεζες

Μήνυμα Ψάλτη για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό, από τη βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας της Alpha Bank

Αγης Μάρκου
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας αύριο των ναυτών

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπασταύρου: Ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όχι 27 κατακερματισμένες αγορές
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όχι 27 κατακερματισμένες αγορές

Στο Λουξεμβούργο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 12η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2020
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 12η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2020

 Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της διεθνούς πτώσης και των επιλεκτικών αγοραστών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της διεθνούς πτώσης και των επιλεκτικών αγοραστών το ΧΑ

Η μεταβλητότητα παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις διεθνείς αγορές, όπως και στην ελληνική

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημήτρης Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Το στοίχημα μετά τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
Τράπεζες

Τσιτσιράγκος: Το στοίχημα μετά τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος για τις επιδόσεις της Alpha Bank

Αγης Μάρκου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές μετά τα ιστορικά υψηλά
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα ιστορικά υψηλά

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει για το 2027 την IPO

Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
World

Τα 10 SOS για τα 3 ευρώ σε παραγγελίες Shein-Temu

Το νέο τέλος σε παραγγελίες τύπου Shein-Temu αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

Νόμος Κατσέλη: Άμεσα η αναπροσαρμογή της δόσης στα δάνεια
Economy

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του Ν. Κατσέλη

Τι αναφέρει η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Aσιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Βουτιά για Kospi, Nikkei
Markets

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια - Βουτιά για Kospi, Nikkei

Το κλίμα στα ασιατικά επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της Apple ότι προχωρά σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα της

Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
AGRO

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες της Φλώρινας

Αίτημα για άμεση καταγραφή και αποζημίωση των παραγωγών στη Φλώρινα

Τζιόρτζια Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός
Κόσμος

Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε: «Σίγουρα δεν θέλω η Ιταλία να επιστρέψει σε ασταθή κατάσταση»

Lavipharm: Κομβικό το 2025 για την κερδοφορία – Ο ρόλος του Durogesic
Business

Κομβικό το 2025 για τη Lavipharm - Ο ρόλος του Durogesic

Η συμφωνία-ορόσημο για το Durogesic που μετασχηματίζει το μέγεθος, το διεθνές αποτύπωμα και τη μελλοντική δυναμική της Lavipharm

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies