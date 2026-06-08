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Temu – Shein: Υπό πίεση λόγω Ιράν – Στάσιμο το ηλεκτρονικό εμπόριο της Κίνας

Το κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνει την πίεση σε πλατφόρμες της Κίνας, όπως η Temu και η Shein

World 08.06.2026, 09:29
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Temu – Shein: Υπό πίεση λόγω Ιράν – Στάσιμο το ηλεκτρονικό εμπόριο της Κίνας
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Στάσιμη με καθοδικές τάσεις εμφανίζεται η κινητήρια δύναμη των Temu, Shein και του ευρύτερου ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, καθώς το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών και η χαμηλή ζήτηση από καταναλωτές χαμηλότερου εισοδήματος στη Δύση απειλούν την κερδοφορία τους.

Εξάλλου τα επιχειρηματικά μοντέλα των πλατφορμών αυτών, που βασίζονται σε ρούχα και αξεσουάρ που διατίθενται σε χαμηλή τιμή από κινεζικά εργοστάσια σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο, βρίσκονταν ήδη υπό πίεση αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισήγαγε δασμούς και ήρε τις τελωνειακές απαλλαγές σε δέματα χαμηλής αξίας πέρυσι.

Τα αυξανόμενα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκύπτουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνουν την κατάσταση, την στιγμή που εταιρείες μεταφορών όπως η DHL Express επιβάλλουν με τη σειρά τους υψηλές επιβαρύνσεις καυσίμων.

Οι εξαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλού κόστους της Κίνας, οι οποίες είχαν αυξηθεί ​τα τελευταία έξι χρόνια, μειώθηκαν κατά 10,9% τον Απρίλιο στα 9,81 δισεκατομμύρια δολάρια, τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα μείωσης σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με ανάλυση των κινεζικών τελωνειακών δεδομένων από την εταιρεία συμβούλων Trade and Transport Group με έδρα το Λουξεμβούργο.

Temu Shein

Μετακύλιση κόστους σε Temu, Shein

Ενδεικτική είναι η στάση πολλών εμπόρων που μίλησαν στο Reuters για την εκτίναξη του μεταφορικού κόστους. Για παράδειγμα, η Νταϊάνα Κιάο, πωλήτρια γυναικείων ενδυμάτων στο Temu με έδρα τη Σεντζέν, τόνισε ότι αύξησε τις τιμές πώλησης κατά 2 δολάρια επειδή το κόστος αποστολής ανά ρούχο είχε αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1 δολάριο.

«Το τελικό βάρος το επωμίζονται τελικά οι καταναλωτές», δήλωσε η Κιάο, προσθέτοντας ότι η αύξηση ήταν απαραίτητη για την προστασία των περιθωρίων κέρδους της και οι πωλήσεις έχουν μειωθεί ελαφρώς, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπει την ανάγκη να αλλάξει τις ρυθμίσεις αποστολής της.

Η πτώση των εξαγωγικών αξιών αποτελεί ένδειξη όχι μόνο της συμπίεσης του κόστους, αλλά και ότι η εποχή της υπερανάπτυξης για τις μεγάλες πλατφόρμες αγορών χαμηλού κόστους μπορεί να έχει τελειώσει.

Πιθανότατα μεταφέρουν περισσότερα προϊόντα χύμα σε αποθήκες για να αποσταλούν τοπικά αντί να τα μεταφέρουν όλα απευθείας από την Κίνα, υπογράμμισε ο Frederic Horst, διευθύνων σύμβουλος του Trade and Transport Group.

Η Shein επεκτείνει την χωρητικότητα των αποθηκών της στην Ευρώπη, ανοίγοντας τον περασμένο μήνα την τρίτη αποθήκη της στο Κάνοκ, κοντά στο Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία.

Eκπρόσωπος της Alibaba, ιδιοκτήτριας της AliExpress, σημείωσε στο Reuters ότι η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στη «διατήρηση της τιμολόγησης με σχέση ποιότητας-τιμής για τους καταναλωτές και στην παροχή ενός σταθερού περιβάλλοντος για τους πωλητές και τους καταναλωτές, παρά την αστάθεια στο παγκόσμιο κόστος μεταφοράς».

Temu Shein

Το αποτύπωμα της μειωμένης ζήτησης

Βεβαίως, οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια, και η αρχή του 2025 σημαδεύτηκε από σημαντική προκαταβολική χρηματοδότηση ενόψει των αμερικανικών δασμών.

Ωστόσο, η επιστροφή στην ανάπτυξη των τελευταίων ετών θα είναι πιο δύσκολη, καθώς οι Shein και Temu έχουν ήδη κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς και οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης πλήττουν τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Και δίπλα σε όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται επίσης να επιβάλει τέλος 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος σε δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας από την 1η Ιουλίου.

Οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές λόγω των τιμών των καυσίμων για αεροπλάνα και θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν ακόμη και αν τερματιστεί η σύγκρουση στο Ιράν, πρόσθεσε και ο Τζούντα Λεβίν, επικεφαλής έρευνας της πλατφόρμας εμπορευματικών μεταφορών Freightos.

«Εάν το κόστος παραμείνει πολύ υψηλό ή αυξηθεί περαιτέρω, οι εταιρείες ενδέχεται να στραφούν σε άλλους τρόπους μεταφοράς ή να καθυστερήσουν ορισμένες από τις αποστολές τους», δήλωσε ο Martin Habisreitinger, διευθύνων σύμβουλος αερομεταφορών της Hellmann Worldwide Logistics.

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