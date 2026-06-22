Shein – Temu: Από 1η Ιουλίου η επιβάρυνση με 3 ευρώ για πακέτα κάτω 150 ευρώ

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Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου 2026 ο νέος κανονισμός της ΕΕ, για τα μικροδέματα από Shein, Temu κι άλλες εξωχώριες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, με την οποία καταργείται το de minimis στα δέματα αξίας κάτων των 150 ερώ που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και θα επιβαρύνονται με τέλος της τάξης των 3 ευρώ.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι να μπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο ανεξέλεγκτο φαινόμενο της εισόδου εκατομμύριων πακέτων από κινεζικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα από Shein και Temu.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πρόσφατα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έκανε λόγο για εκρηκτική άνοδο των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην ΕΕ. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το 2025 οι εισαγωγές μικροδεμάτων ξεπέρασαν τα 5,88 δισ. αντικείμενα, έναντι 4,67 δισ. το 2024, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πέρυσι, πάντως, η αύξηση της διακίνησης μικροδεμάτων ήταν περίπου 25%, έναντι 100% που ήταν τα τελευταία χρόνια.

Η διακίνηση μικροδεμάτων από 1,39 δισ. τεμάχια, που ήταν το 2022, την επόμενη χρονιά έφτασε στα 2,44 αντικείμενα, το 2024 τα 4,67 αντικείμενα και το 2025 έφτασε κοντά στα 6 δισ. τεμάχια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ αντιστοιχούσαν στο 97,9% του αριθμού του δεμάτων που διακινήθηκαν στην ΕΕ και στο 2,1% της αξίας των διακινηθέντων δεμάτων. Η δε μέση αξία κάθε μικροδέματος ανήλθε σε 8,86 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, «εκτιμάται ότι περίπου το 65% των δεμάτων δηλώνονται υποτιμημένα για να αποφευχθούν τελωνειακοί δασμοί και έλεγχοι συμμόρφωσης» και τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση των δεμάτων χαμηλής αξίας «δημιουργεί ένα ευρύτερο ζήτημα εποπτείας της ψηφιακής αγοράς, καθώς μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ προέρχεται από διασυνοριακές πλατφόρμες, με περιορισμένη δυνατότητα άμεσου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στην ενιαία αγορά».

«Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι θα απαιτηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία τυποποίησης, ώστε να καταμετρώνται σωστά τα επιμέρους προϊόντα μέσα σε κάθε πακέτο για την επιβολή του συγκεκριμένου ποσού. Οι ποσότητες είναι τέτοιες όμως, που φοβάμαι πως θα τα περνάνε όλα με 3ευρω», σχολίασε πρόσφατα στον ΟΤ ο κΜάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας επισημαίνοντας ένα ακόμη πρόβλημα.

Πώς τα 3 ευρώ μπορούν να γίνουν 6 ή και περισσότερο

Με νέο κανονισμό, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω Διαδικτύου από τρίτες χώρες.

Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνειακές διακρίσεις.

Ειδικότερα, εάν μια παραγγελία αφορά για παράδειγμα, μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), ο δασμός που επιβάλλεται είναι διαφορετικός.

Δηλαδή παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα ενιαίο δέμα προς παράδοση, τελωνειακά αναγνωρίζονται δύο διακριτά είδη. Συνεπώς, επιβάλλεται δασμός 6 ευρώ συνολικά, από 3 ευρώ για κάθε είδος: δηλαδή δασμός 3 ευρώ για το μεταξωτό είδος και άλλα 3 ευρώ για τα μάλλινα είδη.

Εάν το δέμα περιείχε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ο δασμός θα εκτινασσόταν στα 9 ή και 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορέςαπό Κίνα μέσω διαδικτύου ουσιαστικά ασύμφορες.

Διευκρινίζεται ότι ο προσωρινός πάγιος δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία ειδών που περιέχονται σε μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί, εάν κριθεί σκόπιμο.

Μόλις ωστόσο τεθεί σε λειτουργία ο νέος τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ, αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.