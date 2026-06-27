Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν

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Σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΤ στο Meganews, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου εφαρμογής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Θεοδωρικάκος: Μειώσεις τιμών ή πλαφόν

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών μετά το καλοκαίρι, τότε το πλαφόν στα τρόφιμα θα συνεχιστεί. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής είτε θα υπάρξει μία ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους.

Η παρέμβαση Θεοδωρικάκου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει η τετράμηνη περίοδος εφαρμογής του πλαφόν. Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου και υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη σύσκεψη για το θέμα. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννης Μασούτης.

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Η πρόταση

Στο τραπέζι βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση, την οποία έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Ανάπτυξης και έχει υιοθετήσει ο πρωθυπουργός. Η βασική εκδοχή προβλέπει την κατάργηση του πλαφόν από την 1η Ιουλίου και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία με την αγορά για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταρτιστεί λίστα προϊόντων οι τιμές των οποίων θα μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου και για ένα τετράμηνο, πιθανόν έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι μειώσεις, όπως τονίζεται αρμοδίως, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές στο καθημερινό καλάθι.

Τέλος το πλαφόν στα καύσιμα

Σε διαφορετική τροχιά, πάντως, φαίνεται ότι κινείται το πλαφόν στα καύσιμα. Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΟΤ και το Meganews, ανέφερε ότι το πλαφόν στα καύσιμα θα αρθεί, διαχωρίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη αγορά από το μέτωπο των τροφίμων, όπου η κυβέρνηση ζητά δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών και κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης του μέτρου.

Με άλλα λόγια, η κυβερνητική γραμμή διαφοροποιείται ανά αγορά. Στα καύσιμα δρομολογείται άρση του πλαφόν καθώς όπως τόνισε ο υπουργός οι διεθνείς τιμές πλέον έχουν φθάσει σχεδόν σε προπολεμικά επίπεδα, ενώ στα τρόφιμα η κατάργησή του συνδέεται άμεσα με την επίτευξη συμφωνίας για μειώσεις που θα περάσουν στον καταναλωτή.

Το τεχνικό μέρος της συμφωνίας, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλεί «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία», θα αναλάβει η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη. Η Αρχή θα συντάξει τη λίστα των προϊόντων και στη συνέχεια θα έρθει σε επαφή με τις βιομηχανίες ελληνικές και πολυεθνικές προκειμένου να προσδιοριστούν οι κωδικοί που θα συμμετάσχουν, αλλά και το ύψος της μείωσης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει από το μοντέλο του πλαφόν σε μία πιο συναινετική λύση, με δεσμεύσεις από την πλευρά της αγοράς. Ωστόσο, η δήλωση Θεοδωρικάκου στον ΟΤ δείχνει ότι το πλαφόν στα τρόφιμα δεν αποσύρεται άνευ όρων. Αντιθέτως, παραμένει στο τραπέζι ως μέσο πίεσης, εφόσον δεν υπάρξει αποτέλεσμα στις τιμές.

Στήριξη της βιομηχανίας

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση με τη βιομηχανία δεν περιορίζεται μόνο στις μειώσεις τιμών. Ο υπουργός Ανάπτυξης, απαντώντας στο ενδεχόμενο οι βιομηχανίες να ζητήσουν πρόσθετη στήριξη για το βιομηχανικό ρεύμα, σημείωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τη βιομηχανία και αποτελεί μάλιστα προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξή της. Πήραμε μέτρα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας αλλά εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος χαρακτηριστικά

Τις επόμενες ημέρες θα δείξει εάν η αγορά θα ανταποκριθεί στην κυβερνητική πρόσκληση για μία συμφωνία με ορατό αποτέλεσμα στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα του υπουργείου Ανάπτυξης είναι σαφές οι μειώσεις πρέπει να φανούν στον καταναλωτή. Διαφορετικά, το πλαφόν στα τρόφιμα θα συνεχιστεί.