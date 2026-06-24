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Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»

Στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS. «Έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά, ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχουν παρθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το μέτρο του πλαφόν στο […]

Economy 24.06.2026, 16:15
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Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
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Στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS.

«Έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά, ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχουν παρθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα», τόνισε.

Θεοδωρικάκος: Ο βασικός προσανατολισμός

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «το μέτρο αυτό το πήραμε και για τα καύσιμα για την περίοδο που θα διεξαγόταν ο πόλεμος. Τώρα ο βασικός προσανατολισμός είναι αυτό το μέτρο να αφαιρεθεί, γιατί αν οριστικοποιηθεί ότι μπαίνει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ηρεμεί η αγορά των καυσίμων».

Παράλληλα, τόνισε πως «είμαι σε συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να επιτευχθεί μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών και περιμένω τις νεότερες προτάσεις τους. Είναι θέμα 3-4 ημερών για να κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Με ενδιαφέρει να είναι βασικά προϊόντα που αφορούν το ελληνικό νοικοκυριό. Διαφορετικά θα πρέπει το μέτρο του πλαφόν να παραμείνει διότι δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο να ελέγξουμε την αγορά».

Η απάντηση στην αντιπολίτευση

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, σημειώνοντας πως «είναι πολύ κρίμα αυτονόητα πράγματα σε αυτή τη χώρα να γίνονται αντικείμενο διακομματικής συζήτησης και κριτικής. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες και η αντιπολίτευση κάτι θα πρέπει να λέει. Φτιάξαμε μια διαδραστική πλατφόρμα που είναι μέσα όλα τα σούπερ μάρκετ, ενημερώνονται οι τιμές τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και όταν ένας άνθρωπος θέλει να πάει να αγοράσει τα προϊόντα που θέλει, ξέρει πού θα τα βρει φθηνότερα. Αυτό θα έπρεπε να το έχουν κάνει οι ίδιες οι καταναλωτικές οργανώσεις και τελικά το δημιούργησε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή που κάνει αυστηρούς ελέγχους, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που έχουμε ψηφίσει, διότι θέλουμε οι πολίτες να μην είναι απροστάτευτοι και να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης πως η κυβέρνηση είναι δίπλα στους πολίτες και έχει πλήρη αίσθηση των θεμάτων που τους απασχολούν. «Παρεμβάσεις που διευκολύνουν τους δανειολήπτες, οδηγούν σε μικρότερες δόσεις, ενώ έπεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για την καταναλωτική πίστη, προστατεύοντας τους πολίτες από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Είναι πράγματα που η κοινωνία τα βλέπει, τα αντιλαμβάνεται και δική μας δουλειά είναι να μην εφησυχάζουμε και να κοιτάζουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα για όλους τους πολίτες».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα πως «δική μας δουλειά είναι εκτός από το δημιουργικό έργο που πρέπει να παράγουμε, να είμαστε δίπλα στους πολίτες, στην κοινωνία, να ακούμε τις απόψεις και την κριτική τους, να έχουν ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά μας, διορθώνοντας λάθη και αδυναμίες».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε την άποψη πως «πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κόμμα από τον κ. Σαμαρά. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που διετέλεσε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της χώρας, δεν υπάρχει κανένας λόγος προς το τέλος της πολιτικής του πορείας να κάνει κάτι που θα τραυματίσει την παράταξη. Δεν πρέπει να κάνει κόμμα και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Ας κρατήσουμε ισχυρούς τους δρόμους της ενότητας».

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