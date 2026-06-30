Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας τα κέρδη που κατέγραψε η Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,64%, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε άνοδο 0,86%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε ισχυρά κέρδη 3,24%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε οριακά κατά 0,07%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,09%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,19%. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,12%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η αμερικανική αμυντική εταιρεία AeroVironment, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 19%. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη τέταρτου δημοσιονομικού τριμήνου ύψους 1,84 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 642 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 1,46 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 559 εκατ. δολαρίων.

Στην Ιαπωνία, η μετοχή της Rakuten ενισχύθηκε περισσότερο από 5%, μετά τις πληροφορίες ότι η εταιρεία αναμένεται να λάβει κρατικές επιδοτήσεις ύψους 150 δισ. γεν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Nikkei, η χρηματοδότηση θα στηρίξει κοινοπραξία με επικεφαλής τον ιαπωνικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ανάπτυξη εγχώριου δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO).

Ισχυρή άνοδο, άνω του 9%, σημείωσε και η μετοχή της Samsung Electro-Mechanics, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας προμήθειας ύψους 450 δισ. νοτιοκορεατικών γουόν (περίπου 291 εκατ. δολάρια) με μεγάλη διεθνή εταιρεία τεχνολογίας, η οποία δεν κατονομάστηκε.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς το γεν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών και 30ετών τίτλων αυξήθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,939%, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο του 4%, το οποίο είχε υπερβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της τον περασμένο Μάιο.

Θετικά μηνύματα προήλθαν και από την Κίνα, όπου η μεταποιητική δραστηριότητα επιταχύνθηκε τον Ιούνιο περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στις 50,3 μονάδες, υπερβαίνοντας τόσο τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 50,1 μονάδες όσο και το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Τον Μάιο ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 50 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης μη μεταποιητικής δραστηριότητας, που αποτυπώνει τις επιδόσεις των υπηρεσιών και των κατασκευών, αυξήθηκε στις 50,2 μονάδες από 50,1 τον προηγούμενο μήνα.