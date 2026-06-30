BlackRock: Υποβαθμίζει τις μετοχές των αναδυομένων αγορών – Ποια ομόλογα προτιμά

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Επιφυλακτική για τα χρηματιστήρια των αναδυομένων αγορών και αισιόδοξη για τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ομόλογα της ευρωζώνης είναι η BlackRock, σύμφωνα με τις παγκόσμιες επενδυτικές προβλέψεις του για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο αναθεώρησε καθοδικά την εκτίμηση του για τις μετοχές αναδυόμενων αγορών τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες σε ουδέτερη από overweight. Επικαλείται κινδύνους σε αγορές όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένες σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η γεωγραφική διαφοροποίηση δεν μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης όταν πολλαπλές αγορές συνδέονται με την ίδια αλυσίδα αξίας», αναφέρει η έκθεση του BlackRock Investment Institute,του τμήματος του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται στην έρευνα των επενδύσεων. «Τέτοιοι κίνδυνοι συγκέντρωσης μας αναγκάζουν να υποβαθμίσουμε τις ευρείες μετοχές των αναδυόμενων αγορών».

Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών υπέστησαν την πιο απότομη εβδομαδιαία απώλειά τους από τις αρχές Μαρτίου την περασμένη εβδομάδα, μετά το τεχνολογικό sell of που έπληξε τις μετοχές της Νότιας Κορέας ενώ ενισχύονται τα σενάρια για μια πιο γερακίσια Fed.

Η BlackRock παραμένει αισιόδοξη για τις αμερικανικές μετοχές, όπου οι εταιρείες τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς.

«Επιδιώκουμε ευρεία έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω της αμερικανικής τεχνολογίας, κάτι που μας οδηγεί σε υπερτιμημένες αμερικανικές μετοχές», αναφέρει η έκθεση. «Ακόμα κι αν οι τελικοί νικητές είναι ασαφείς, πολλοί είναι πιθανό να βρεθούν εκεί».

Η έκθεση αντικατοπτρίζει τις απόψεις ανώτερων διαχειριστών χαρτοφυλακίου και στελεχών επενδύσεων της BlackRock.

Νικητές και Ηττημένοι

Εντός του σταθερού εισοδήματος, η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει αναβαθμίσει τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης σε overweight από ουδέτερα, λέγοντας ότι οι επενδυτές υπερεκτιμούν για πόσο καιρό θα παραμείνει περιοριστική η νομισματική πολιτική.

Διατήρησε την underweight στάση της στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει καθώς ο επίμονος πληθωρισμός, που εν μέρει οφείλεται στις τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, έχει διαβρώσει τον ρόλο αυτών των ομολόγων ως ασφαλούς καταφυγίου.

Εν τω μεταξύ, οι πιστωτικές αγορές έχουν δείξει ελάχιστα σημάδια συστημικής ρήξης, με τις αθετήσεις να περιορίζονται και τις ανακτήσεις να εξακολουθούν να είναι σημαντικές, αναφέρει η έκθεση.

Η BlackRock προτιμά τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά ομόλογα υψηλού βαθμού έναντι του επενδυτικού χρέους. Στο πλαίσιο του χρέους υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, προτιμά τα βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα επειδή είναι λιγότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο επιτοκίων από τους μακροπρόθεσμους ομολόγους τους.

Οι διαταραχές που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για επιλεκτικότητα στον τομέα της πίστωσης, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Jean Boivin, επικεφαλής του BlackRock Investment Institute.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη διασπορά, διαταραχή της τεχνητής νοημοσύνης, και έτσι θα γίνει μια ιστορία άλφα σε αυτόν τον χώρο», είπε.