Αναδυόμενες αγορές: Ανοδικά μετοχές και νομίσματα

Οι ενδείξεις για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αυξάνουν τη διάθεση ανάληψη κινδύνου

Markets 25.05.2026, 15:23
Ανοδικά κινούνται οι μετοχές και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών καθώς οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και αύξησαν την όρεξη για ρίσκο.

Ο δείκτης MSCI Emerging Markets πρόσθεσε 1,5% καταγράφοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 22% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης για τα νομίσματα των αναπτυσσόμενων χωρών ενισχύθηκε κατά 0,3%.

Το παγκόσμιο κλίμα βελτιώθηκε αφού αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές έδειξαν ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε μια συμφωνία, αν και οι διαπραγματεύσεις για ορισμένα ζητήματα συνεχίζονται.

«Οι προοπτικές μιας συμφωνίας ενισχύουν τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, ειδικά στην Ασία», την πιο ευαίσθητη περιοχή στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου εξηγεί στο Bloomberg ο Γκιγιόμ Τρέσκα, στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην Generali Asset Management. «Το συμπέρασμα παραμένει ότι οι αγορές των αναδυόμενων αγορών είναι ανθεκτικές με τάση να ανεβαίνουν και να λαμβάνουν υπόψη όλα τα μικρά θετικά νέα».

Ποια νομίσματα ξεχώρισαν

Με τις αγορές της Νότιας Κορέας κλειστές λόγω αργίας, οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στα κέρδη του δείκτη μετοχών στις αναδυόμενες αγορές ήταν οι μετοχές τεχνολογίας της Ταϊβάν, με επικεφαλής την εταιρεία κατασκευής τσιπ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Στο ξένο συνάλλαγμα, το νοτιοαφρικανικό ραντ ξεπέρασε τους ανταγωνιστές του με άνοδο 0,9% έναντι του δολαρίου, καθώς ένας από τους βασικούς δείκτες του κλίματος κινδύνου επωφελήθηκε από την πτώση του Brent  κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Το φιορίνι της Ουγγαρίας, το πιο εκτεθειμένο νόμισμα της Ανατολικής Ευρώπης στις διακυμάνσεις του πετρελαίου, σημείωσε άνοδο 0,7% έναντι του δολαρίου, ακόμη και αν η εγχώρια αγορά είναι κλειστή.

Η ινδική ρουπία κέρδισε 0,5%, φτάνοντας στο ισχυρότερο επίπεδό της εδώ και δύο εβδομάδες, χάρη στα σχόλια της κεντρικής τράπεζας της χώρας ότι ενδέχεται να είναι υποτιμημένη.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σταδιακά εν μέσω εσωτερικών πολιτικών εντάσεων, οι οποίες ενισχύουν τα στοιχήματα ότι η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, παραμένει ένας βαθμός προσοχής στις αγορές, καθώς οποιαδήποτε σημαντική άνοδος τιμών σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από το πραγματικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έγραψαν σε σημείωμα οι στρατηγικοί αναλυτές της Maybank, συμπεριλαμβανομένου του Saktiandi Supaat, σημειώνοντας ότι έχουν υπάρξει «πολλές λανθασμένες εκκινήσεις στο παρελθόν».

