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Δημογραφικό: Λιγότερα από 1 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν παιδιά

Τι αποκαλύπτουν για το δημογραφικό στην Ευρώπη τα στοιχεία της Eurostat

Κοινωνία 30.06.2026, 10:49
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Δημογραφικό: Λιγότερα από 1 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν παιδιά
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Λιγότερα από 1 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη είχαν παιδιά το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat, στοιχείο αποκαλυπτικό του δημογραφικού προβλήματος στη γηραιά ήπειρο, ποσοστό που ισοδυναμεί με 203.172.300 νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς διαμορφώθηκε στο 26,2% που ισοδυναμεί με 4.055.400 νοικοκυριά.

Τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στη Σλοβακία με ποσοστό 35,4% των νοικοκυριών, στην Ιρλανδία με ποσοστό 30,8% και στην Κύπρο με ποσοστό 28,2%.

Οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά νοικοκυριών που είχαν παιδιά το 2025 είναι η Φινλανδία, με ποσοστό 18,2%, η Λιθουανία με 18,4% και η Γερμανία με 19,9%.

Στην Ελλάδα

Οπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, κατά μέσο όρο 23,4% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών περιλάμβαναν παιδιά ήτοι 203.172,3  εκατ. νοικοκυριά σε απόλυτο νούμερο.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς διαμορφώθηκε στο 26,2% που ισοδυναμεί με 4.055.400 νοικοκυριά.

Από αυτά, 368.400 νοικοκυριά έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, 309.300 οικογένειες παιδιά ηλικίας 6 – 11 ετών και 384.500 οικογένειες είναι με παιδιά 12 ετώ και άνω.

Ακόμη 495.100 οικογένειες έχουν 1 παιδί, 418.100 οικογένειες καταγράφονται με 2 παιδιά και μόνο 149.000 οικογένειες έχουν από 3 παιδιά και πάνω.

Επίσης, στα ίδια στοιχεία αποτυπώνοονται 21.500 μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα.

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί μεγαλύτεροι από τους γεννημένους στο εξωτερικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat, την 1η Ιανουαρίου 2024, η μέση ηλικία του πληθυσμού που γεννήθηκε στην ΕΕ ήταν 2 έτη υψηλότερη από εκείνη του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό (45,1 έναντι 43,1 ετών).

Σε σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό, τα άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό υπερεκπροσωπούνταν στην ηλικιακή ομάδ από 20 μέχρι 54 ετών, ενώ υποεκπροσωπήθηκαν τόσο στις νεότερες όσο και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Συνολικά, το 59,7% του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό ήταν μεταξύ 20 και 54 ετών, έναντι 42,1% του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εσωτερικό της ΕΕ.

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