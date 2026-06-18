Δημογραφικό: «Καμπανάκι» κινδύνου στην Ελλάδα – Νέα μείωση γεννήσεων το 2025

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Καμπανάκι» κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία αποτυπώνουν ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 2025.

Τα νέα δεδομένα αποτυπώνουν τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Δημογραφικό: Η εικόνα των γεννήσεων

Ειδικότερα, μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

Η κάμψη καταγράφεται στον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα, όπου αποτυπώνεται και η μεγάλη μείωση που έχει συντελεστεί ανά έτος, από τις 84.764 γεννήσεις που είχαν καταγραφεί το 2020. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2020 με αυτά του 2025 προκύπτει ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 19.170.

Οι γεννήσεις νεκρών βρεφών κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

Συγκριτικά με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις την περυσινή χρονιά καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10,0% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3,0% και 2,9% αντίστοιχα.

Όπως διευκρινίζει η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα ληξιαρχεία.

Τι δείχνει η ανάλυση

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 (4.597 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 (445 γεννήσεις).

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 (10.177 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 (852 γεννήσεις).

Τι γίνεται στις Περιφέρειες

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 8,9 προς 1 το 2025, έναντι 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005.

Τις ανησυχητικές διαστάσεις του δημογραφικού αντανακλά και η ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων κατά Περιφέρεια. Συγκεκριμένα παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα.

Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια της Κρήτης, όπου παρατηρείται αύξηση κατά 129 γεννήσεις.