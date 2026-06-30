Eurobank: Διασύνδεση του IRIS με το EuroPA μέσω της ΔΙΑΣ

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Τη συμμετοχή της στη διασύνδεση της υπηρεσίας IRIS Payments με το European Payments Alliance (EuroPA) μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε η Eurobank, διευρύνοντας τις δυνατότητες άμεσων διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων.

Η νέα αυτή διασύνδεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των άμεσων ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις δυνατότητες των πελατών της Eurobank και επιτρέποντας σε φυσικά πρόσωπα να αποστέλλουν και να λαμβάνουν εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια χρήματα προς και από χρήστες αντίστοιχων ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληρωμών, διατηρώντας την ίδια οικεία εμπειρία χρήσης του IRIS Payments μέσω του Eurobank Mobile App, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Η συμμαχία EuroPA αποτελεί στρατηγική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διασυνδέει εθνικές λύσεις άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το Bizum στην Ισπανία, το MB WAY στην Πορτογαλία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμεσων πληρωμών.

Η υλοποίηση της διασύνδεσης με τα ευρωπαϊκά σχήματα πληρωμών πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. (Διατραπεζικά Συστήματα), του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα, ο οποίος διασφαλίζει την ασφαλή δρομολόγηση και εκκαθάριση των συναλλαγών εντός δευτερολέπτων, μεταξύ συμμετεχόντων οργανισμών και ευρωπαϊκών σχημάτων πληρωμών, με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και ταχύτητας.

Από τις 30 Ιουνίου

Από τις 30 Ιουνίου 2026, οι πελάτες της Eurobank θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων προς χρήστες αντίστοιχων συστημάτων πληρωμών στην Ισπανία, την Ανδόρρα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, αξιοποιώντας την οικεία εμπειρία χρήσης του IRIS Payments μέσω του Eurobank Mobile App, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συναλλαγές IRIS Payments στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση της διασύνδεσης αφορά άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων (Person-to-Person), ενώ σε επόμενη φάση προβλέπεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και σε πληρωμές προς επιχειρήσεις.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμαχίας EuroPA, στην οποία συμμετέχουν σήμερα η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ανδόρρα. Έως το τέλος του 2026, το δίκτυο προβλέπεται να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας περισσότερους από 176 εκατομμύρια πολίτες.

Ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής Retail & Digital Banking, δήλωσε: «Η Eurobank βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών πληρωμών, υιοθετώντας έγκαιρα νέες τεχνολογίες και διεθνείς υποδομές που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες της. Η διασύνδεση του IRIS Payments με το EuroPA φέρνει πιο κοντά την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και προσφέρει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων με τον ίδιο απλό, ασφαλή και φιλικό τρόπο που πραγματοποιούν σήμερα συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο διασυνδεδεμένο και σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον πληρωμών.».

Οι νέες δυνατότητες για τους πελάτες της Eurobank

Με τη συμμετοχή στο EuroPA, οι πελάτες της Eurobank αποκτούν πρόσβαση σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον άμεσων πληρωμών, έχοντας στη διάθεσή τους:

Άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Eurobank Mobile App, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συναλλαγές IRIS Payments στην Ελλάδα.

Εκκίνηση συναλλαγών με χρήση αριθμού κινητού τηλεφώνου, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης IBAN.

Ασφαλείς συναλλαγές με εφαρμογή Strong Customer Authentication (SCA), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Απλοποιημένη και φιλική εμπειρία χρήσης, αξιοποιώντας την υπάρχουσα λειτουργικότητα της υπηρεσίας IRIS.

Η συμμετοχή της Eurobank στο EuroPA αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον άμεσων ψηφιακών πληρωμών, το οποίο θα διευρύνεται σταδιακά με νέες χώρες και πρόσθετες δυνατότητες.

Η νέα υπηρεσία διευκολύνει την αποστολή χρημάτων προς συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στις χώρες που συμμετέχουν στο EuroPA, με τον ίδιο απλό και άμεσο τρόπο που οι χρήστες πραγματοποιούν σήμερα συναλλαγές IRIS Payments στην Ελλάδα.

Οπως επισημαίνεται, η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ευρώπη που ενεργοποίησε υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών προς την Ινδία μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI), στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την NPCI International Payments Limited (NIPL) και συνεχίζει να διευρύνει τις δυνατότητες διεθνών ψηφιακών πληρωμών για τους πελάτες της.