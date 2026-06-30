Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και το digital banking

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Η επόμενη ημέρα στο banking δεν θα κριθεί στο ποια τράπεζα θα επιτύχει να δημιουργήσει το καλύτερο mobile app.

Στοίχημα της νέας εποχής αποτελεί η αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων με στόχο την προσφορά πραγματικά προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.

Έτσι, οι τραπεζικές υπηρεσίες θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εξατομίκευση, περισσότερη αυτοματοποίηση και στενότερη ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητα του καταναλωτή.

Πρόκειται για το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμπε η διοίκηση της Eurobank κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης με θέμα «Banking Forward».

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις στο digital banking, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και ο τρόπος με τον οποίο το ΑΙ αλλάζει ήδη και θα μεταβάλλει ακόμη περισσότερο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, τη σχέση μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η Eurobank υλοποιεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028.

Όπως ανέφερε ο Ανέστης Πετρίδης, Group Chief Information Officer της τράπεζας, τα κονδύλια αυτά κατευθύνονται σε επενδύσεις σχετικές με σύγχρονες υποδομές, cloud τεχνολογίες, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Η νέα πραγματικότητα

Ενδεικτικά της νέας πραγματικότητας στον τραπεζικό κλάδο είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από την Accenture για τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των πελατών.

Σύμφωνα με αυτά, το 72% θεωρεί πλέον την προσωποποίηση βασικό παράγοντα για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος, ενώ το 71% δηλώνει πως θα επιθυμούσε έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην εφαρμογή της βασικής του τράπεζας.

Παράλληλα, το 89% αναμένει ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Η αλλαγή των συνηθειών των συνδρομητών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτυπώνεται ήδη στη συμπεριφορά των πελατών της Eurobank.

Ειδικότερα, το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, ενώ το 61% μέσω του mobile banking. Μάλιστα, στις ηλικίες έως 35 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει το 94%.

Ουσιαστικά οι νεότερες γενιές έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το e-banking και κάνουν τα πάντα από το κινητό τους.

Σύμφωνα με τον κ. Κωστή Πάικο, Group Chief Digital Officer της τράπεζας, «οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν με πρωτοφανή ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι πελάτες, λειτουργούν οι επιχειρήσεις και παράγεται αξία στην οικονομία».

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, οι προσδοκίες των καταναλωτών επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο των τραπεζών και κατά συνέπεια τον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους.

Κι αυτό διότι, όπως εξήγησε, «αναζητούν εμπειρίες άμεσες, προσωποποιημένες και απόλυτα ενσωματωμένες στην καθημερινότητά τους».

Αντίστοιχα, υπογράμμισε ο κ. Πάικος, «οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που τους προσφέρουν καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη ευελιξία και ενσωματώνονται απρόσκοπτα στην καθημερινή τους λειτουργία».

Στο πλαίσιο αυτό, κατέληξε, «η πραγματική πρόκληση για τον κλάδο είναι να μεταφράσει την τεχνολογία σε ουσιαστική αξία για τον πελάτη, δημιουργώντας υπηρεσίες που κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες του, προσαρμόζονται σε αυτές και εξελίσσονται μαζί του».

Η εσωτερική λειτουργία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τη Eurobank και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εσωτερικά σε διευθύνσεις της.

Ειδικότερα, η τράπεζα πέραν της ανάπτυξης της EVA για την εξυπηρέτηση πελατών της, έχει δημιουργήσει και τη myEVA για την υποστήριξη των εργαζομένων.

Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη της μπορούν να εντοπίσουν με μεγάλη ταχύτητα κρίσιμες πληροφορίες, δυνατότητα που είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση των εργασιών τους εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο.

Πρόκειται επί της ουσίας για ένα σύγχρονο ψηφιακό συνεργάτη για το προσωπικό, ο οποίος προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, ενισχύοντας την παραγωγικότητά του.

Ταυτόχρονα, το AI αξιοποιείται σε τομείς όπως η αξιολόγηση στεγαστικών δανείων, η ανάλυση δεδομένων και η επεξεργασία εγγράφων.

Σημειώνεται ότι ήδη περισσότεροι από 1.600 επαγγελματίες απασχολούνται στο Digital & Technology Hub της Eurobank, ενώ περισσότερες από 30 διατμηματικές ομάδες έχουν υλοποιήσει πάνω από 100 νέες ψηφιακές δυνατότητες μόνο το τελευταίο εξάμηνο.

Νέα συνεργασία

Από την πλευρά του, ο Chief Retail Growth Officer της Eurobank Γιάννης Σεραφειμίδης υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία μιας τράπεζας δεν μετριέται αποκλειστικά από τα προϊόντα που προσφέρει, αλλά και από τον ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινότητα των πελατών της.

Όπως ανέφερε, κρίσιμη είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών, προνομίων και συνεργασιών που εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Eurobank επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Mastercard, συνδέοντας τις τραπεζικές υπηρεσίες με εμπειρίες, προνόμια και διεθνείς συνεργασίες που εκτείνονται από τη μουσική και τον αθλητισμό έως την ψυχαγωγία και μεγάλα διεθνή γεγονότα.