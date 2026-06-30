 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας

Oι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Economy 30.06.2026, 13:45
Σχολιάστε
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για αναγκαιότητα να υπάρξουν μεγαλύτερη ορατότητα του IRIS στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμοί επιβράβευσης από τις τράπεζες και τους acquirers, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο συνέδριο «Payments 360 Conference 2026, powered».

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι πληρωμές αλλάζουν ριζικά και μαζί τους αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, οργανώνεται το εμπόριο, κινείται το χρήμα και δημιουργείται αξία. Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν κυρίως ως μια τεχνική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει πλέον εξελιχθεί σε μία κρίσιμη υποδομή εμπιστοσύνης, αποτελεσματικότητας και σίγουρα ανταγωνιστικότητας. Επηρεάζει όχι μόνο την ταχύτητα και το κόστος των συναλλαγών, αλλά και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, την εμπειρία του πολίτη και, ολοένα και περισσότερο τη στρατηγική θέση μιας χώρας στο διεθνές περιβάλλον, είπε ο υπουργός.

Οπως τόνισε, «οι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον. Στην Ελλάδα, το IRIS αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, πέρασε από τη φάση της τεχνολογικής δυνατότητας στη φάση της πραγματικής, καθημερινής χρήσης, αποδεικνύοντας κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ότι στην ψηφιακή οικονομία, η επιτυχία δεν κρίνεται από το πόσο προηγμένη είναι μια τεχνολογία, αλλά από το πώς η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται οργανικά στην καθημερινότητα του πολίτη και της επιχείρησης».

Τα νούμερα δεν δείχνουν απλώς μια στατιστική αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο ίδιος, σήμερα περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 760.000 σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου και ΑΦΜ και το 2025 η αξία των συναλλαγών μέσω IRIS έφτασε στα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Αυτό, όμως, που αποτυπώνουν οι αριθμοί είναι κάτι βαθύτερο από μια εντυπωσιακή στατιστική αύξηση», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Καταγράφουν μια ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα των άμεσων πληρωμών: συναλλαγές χωρίς χρέωση για τον πολίτη, με πολύ χαμηλή επιβάρυνση για τον επαγγελματία, αλλά και με ταχύτητα και απλότητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Έτσι, η οικονομία μετακινείται σταδιακά προς ένα μοντέλο άμεσο, διαφανές και αποτελεσματικό.

»Αν μάλιστα δούμε τη συνολική εικόνα, αντιλαμβανόμαστε ακόμη καλύτερα το μέγεθος αυτής της μεταβολής. Μέσω ΔΙΑΣ δρομολογήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν το 2025 διατραπεζικές συναλλαγές συνολικής αξίας 544,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,2 φορές το ελληνικό ΑΕΠ, μέγεθος που αναδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι υποδομές πληρωμών δεν λειτουργούν στο περιθώριο της οικονομίας αλλά, αντίθετα, αποτελούν μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της».

Οπως τόνισε, η πρόοδος αυτή δεν έχει προκύψει τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας της Πολιτείας, η οποία διαμόρφωσε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, της ΔΙΑΣ, που ανέπτυξε και ενίσχυσε την κρίσιμη αυτή υποδομή, αλλά και των τραπεζών, των acquirers και των παρόχων τεχνολογικών λύσεων, που μετέφεραν αυτή τη δυνατότητα στην πραγματική αγορά.

«Αυτή ακριβώς η σύμπραξη είναι που μας επιτρέπει σήμερα να μιλάμε για ένα πραγματικό success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή, τόνισε ο υπουργός, δεν επιτρέπει τον οποιοδήποτε εφησυχασμό. Αντιθέτως, μας φέρνει μπροστά σε μια νέα πρόκληση. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα ήταν η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας. Το επόμενο, και ίσως σημαντικότερο, είναι η καθολική καθημερινή χρήση της. Η υποχρεωτικότητα υπήρξε αναγκαία σε αυτήν τη διαδρομή, αλλά από μόνη της η υποχρεωτικότητα δεν αρκεί. Η πραγματική υιοθέτηση κερδίζεται στην πράξη, όταν η εμπειρία γίνεται απλή, γρήγορη, θα πω σχεδόν αόρατη για τον χρήστη.

Η πρόκληση

Εδώ ακριβώς βρίσκεται σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση. Παρά τη σημαντική τεχνική ετοιμότητα, η χρήση του IRIS στα φυσικά σημεία πώλησης παραμένει ακόμη περιορισμένη, με περίπου 55.000 συναλλαγές τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκληση δεν βρίσκεται πλέον τόσο στην τεχνολογία, όσο στη μετατροπή αυτής της δυνατότητας σε καθημερινή συνήθεια.

Ο ρόλος των τραπεζών, των acquirers και συνολικά της αγοράς γίνεται απολύτως καθοριστικός. Το γεγονός ότι η Πολιτεία νομοθέτησε τη χρήση του IRIS είναι ένα μόνο κομμάτι του παζλ. Το δεύτερο είναι να συμβάλουν οι τράπεζες και οι acquirers περαιτέρω, δίνοντας κίνητρα ώστε να ενισχυθεί η χρήση του.

Χρειαζόμαστε, υπογράμμισε, μεγαλύτερη ορατότητα του IRIS στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης που θα ενθαρρύνουν τη χρήση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι ανάμεσα σε άλλα, θα μπορούσαν να γίνουν:

  • Διαφημιστικές καμπάνιες προς τους πελάτες, με στόχο την ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και των εμπόρων.
  • Ένταξη σχημάτων επιβράβευσης, όπως ισχύει ήδη στη χρήση των χρεωστικών καρτών, όπου ανάλογα με τη χρήση υπάρχει επιστροφή χρημάτων, ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε αντικίνητρο, εντός εισαγωγικών, στις χρήσεις του IRIS.
  • Και το κυριότερο, βελτίωση της εμπειρίας πληρωμής. Αυτό μπορεί να γίνει με την υιοθέτηση της τεχνολογίας, τύπου Tap & Pay, όπου πολύ εύκολα ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να πληρώνει με μια εφαρμογή NFC, πλησιάζοντας απλώς το κινητό του, όπως ακριβώς κάνει σήμερα το Apple Pay ή το Google Pay μέσω της πιστωτικής κάρτας.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του IRIS

Ο πολίτης συγκρίνει εμπειρίες στις πληρωμές. Αν έχει συνηθίσει στην αμεσότητα των ανέπαφων πληρωμών, στην ευκολία των ψηφιακών πορτοφολιών, στην εμπειρία των σύγχρονων συναλλαγών, τότε κάθε νέο σύστημα κρίνεται με βάση το ίδιο μέτρο. Όσο λιγότερη προσπάθεια απαιτεί μια πληρωμή, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υιοθέτησή της.

Η συζήτηση αυτή, όμως, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Μας οδηγεί φυσικά στη δεύτερη μεγάλη διάσταση του σημερινού συνεδρίου: στην ευρωπαϊκή. Συζητάμε για ένα σημαντικό βήμα προς έναν πραγματικά ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο για τις άμεσες πληρωμές.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή διασύνδεση του IRIS με αντίστοιχα σχήματα της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ η ένταξη της Ελλάδας στο European Payments Alliance, το EuroPA, που ανακοινώθηκε πριν από έναν χρόνο στο ίδιο συνέδριο, αρχίζει να αποκτά περιεχόμενο.

  • Από σήμερα, με την έναρξη της πρώτης φάσης της διασύνδεσης, 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε πέντε χώρες αποκτούν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν χρήματα άμεσα, με τον ίδιο απλό τρόπο που το κάνουν ήδη στις εθνικές τους αγορές.
  • Μέχρι το τέλος του έτους, η εμβέλεια του δικτύου θα επεκταθεί στα 173,1 εκατομμύρια πολίτες σε 18 χώρες.
  • Το 2027 η διαλειτουργικότητα θα περάσει και στο επόμενο στάδιο, καλύπτοντας πληρωμές τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στα φυσικά καταστήματα.

Αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια Ευρώπη όπου οι πληρωμές θα κινούνται με την ίδια ευκολία με την οποία κινούνται οι πολίτες, τα αγαθά και τα κεφάλαια. Για χρόνια, η Ευρώπη οικοδόμησε την ενιαία αγορά της γύρω από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Στο πεδίο των πληρωμών, όμως, παρέμεναν ακόμη σύνορα.

Και αυτό έχει πλέον στρατηγική σημασία, γιατί όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν μιλάμε μόνο για την άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται το χρήμα μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μια Ευρώπη που θέλει να είναι αυτόνομη, ανθεκτική και ανταγωνιστική χρειάζεται τις δικές της ισχυρές, σύγχρονες και διαλειτουργικές λύσεις πληρωμών.

Δεν είναι ανταγωνιστικό το φηφιακό ευρώ

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ. Συχνά παρουσιάζεται ως μια επιλογή ανάμεσα σε ανταγωνιστικές λύσεις. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για ένα λανθασμένο δίλημμα.

Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί μια στρατηγική δημόσια υποδομή που -όντως- μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών. Από την άλλη πλευρά, λύσεις όπως το IRIS και πρωτοβουλίες όπως το EuroPA επιταχύνουν την καινοτομία και διευρύνουν τις επιλογές των χρηστών.

Γι’ αυτό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις ως ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Αντιθέτως, οφείλει να αγκαλιάσει και τα δύο, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική ισχύς προκύπτει από τη συμπληρωματικότητά τους, τόσο δημόσια υποδομή όσο και ιδιωτική καινοτομία ταυτόχρονα.

Στην Ελλάδα έχουμε ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση. Το IRIS απέδειξε στην πράξη ότι όταν το κράτος, οι θεσμοί και η αγορά κινούνται με κοινή κατεύθυνση, η αλλαγή μπορεί να έρθει γρήγορα και να αφήσει πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην καθημερινότητα.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά μας. Γιατί το επόμενο βήμα αφορά το αν η τεχνολογία μετατρέπεται σε εμπιστοσύνη, σε συνήθεια και τελικά σε αυτονόητο μέρος της καθημερινής ζωής. Η πραγματική επιτυχία του IRIS δεν θα μετρηθεί στους αλγορίθμους ή στα data centers, θα μετρηθεί στη στιγμή της συναλλαγής στο ταμείο ενός μικρού καταστήματος, στην καθημερινότητα ενός επαγγελματία, στο κινητό ενός πολίτη που θέλει να πληρώσει άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια. Εκεί θα φανεί αν οι άμεσες πληρωμές έγιναν πραγματικά μέρος της οικονομικής μας κουλτούρας. Και εκεί θα κριθεί αν η Ελλάδα, μαζί με την Ευρώπη, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής των ψηφιακών συναλλαγών, είπε κλείνοντας την παρέμβασή του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]
ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ
Economy

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα
Business

Το αμερικανικό brand που αλλάζει τους κανόνες της πολυτέλειας στην Κίνα

Η Ralph Lauren καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητά κύρος χωρίς τις υπέρογκες τιμές της παραδοσιακής πολυτέλειας

Νατάσα Σινιώρη
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
OTE Estate: Στα 69,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώσεις το 2025
Τηλεπικοινωνίες

Ο «κρυμμένος θησαυρός» του ΟΤΕ ξεπέρασε τα 1,28 δισ.

Η OTE Estate κατέγραψε αυξημένα έσοδα από μισθώσεις και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 54 εκατ. ευρώ

Γιώργος Πολύζος
UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά
Τράπεζες

UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά

Νέος καταλύτης για τις ελληνικές τράπεζες είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη για έκτη χρονιά – Στο +17% οι πωλήσεις το 2025
Business

Οι Έλληνες πίνουν Nespresso - Στο +17% οι πωλήσεις το 2025

Στα 61 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 για τη Nespresso Hellas αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και το digital banking
Τράπεζες

Επενδύει 1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη η Eurobank - Η νέα... μάχη

Η Eurobank επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό - Στην εποχή του ΑΙ πλέον η μάχη των τραπεζών για την προσέλκυση πελατών

Αγης Μάρκου
Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι νέοι δασμοί για αγορές από Shein-Temu: Τα μυστικά για παραγγελίες

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΗ: Από το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο στο νέο ενεργειακό hub της Δυτικής Μακεδονίας
Business

ΔΕΗ: Το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο είναι μόνο η αρχή

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ φέρνει ΑΠΕ 2,13 GW, υποδομές αποθήκευσης και ψηφιακές εγκαταστάσεις στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Economy
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Γιώργος Μανέττας
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας

Oι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ
Economy

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δράση «Νταντάδες της γειτονιάς» - Ποιοι είναι δικαιούχοι - Πώς δίνονται τα χρήματα

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο
Economy

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

ΑΑΔΕ: Παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αν. Αττική
Economy

Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αν. Αττική

Βεβαιώθηκαν από την 150 φορολογικές παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ και σφραγίστηκαν για 48 ώρες δύο καταστήματα

Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση
Business

Σε ΑΜΚ 500 εκατ. με placement η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τo άνοιγμα επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών - Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
World

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν έχουν βάλει τίτλους τέλους στο σοκ πληθωρισμού - Τι λένε για τα επιτόκια από τη Σίντρα της Πορτογαλίας

Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Γιώργος Μανέττας
Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
Τα νέα της αγοράς

Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης

Η Schneider Electric αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, προωθώντας τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί

Το ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν 950.000 οικογένειες να βλέπουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 19% τα κέρδη στο β’ 3μηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 19% τα κέρδη του ΧΑ στο β' 3μηνο

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας μια περίοδο με έντονες διακυμάνσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τρεις βασικοί άξονες, με έμφαση στην ευελιξία των ΤΕΑ, τα φορολογικά κίνητρα και τη φορητότητα δικαιωμάτων

Nestle: Αποσύρει τις τεχνητές χρωστικές από όλα τα προϊόντα της έως το 2026
Business

Γιατί η Nestle ξαναγράφει τις συνταγές των προϊόντων της

Η Nestle προχωρά στην πλήρη κατάργηση των τεχνητών χρωστικών από το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της και στρέφεται σε πιο φυσικά συστατικά

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ
Business

Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ανοίγει το βιβλίο προσφορών - Το επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελλάδα και πάλι πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική
Επικαιρότητα

Η Ελλάδα πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό συμμετείχαν -μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς όπως αυτος της ΕΛΣΤΑΤ- 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες

ΣΕΒ: Νέα διοίκηση και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Business

Ποια είναι η νέα διοίκηση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το νέο ΔΣ του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο απολογισμός διετίας 2024 - 2026

AEGEAN: Νέος κύκλος υποτροφιών για 40 νέους πιλότους – Αιτήσεις έως τις 16 Οκτωβρίου
Business

Επένδυση στα «φτερά» του αύριο με νέες υποτροφίες για επίδοξους πιλότους

Η AEGEAN ανοίγει νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη 40 νέους και νέες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην πολιτική αεροπορία

Wall Street: Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου
Wall Street

Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου η Wall Street

H Wall Street ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι πληρωμές ύψους 6,29 εκατ. ευρώ
Green

Ξεκινούν οι πληρωμές για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Πρώτη δόση πληρωμών για εξαργυρωμένες επιταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

CVC: Εξαγορά της Irca για ενίσχυση της παρουσίας στα συστατικά τροφίμων
World

Το νέο μεγάλο στοίχημα της CVC στην αγορά ζαχαροπλαστικής και παγωτού

Η CVC επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον κλάδο των συστατικών τροφίμων, αποκτώντας την Irca, σε συμφωνία-μαμούθ των 4,3 δισ. δολαρίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies