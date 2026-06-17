Netcompany: Ολοκληρώνεται o ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης

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Την ψηφιακή διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων στην Ελλάδα επιτρέπει το έργο της Netcompany, το οποίο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αναθέτουσα την Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, το έργο εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων σε όλη τη χώρα.

Κατά το πρώτο στάδιο του έργου, που έχει ήδη ολοκληρωθεί, τέθηκαν τα θεμέλια για τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο περιβάλλον, σε μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα για 41 δικαστικούς φορείς.

Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, το σύστημα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, ενοποιώντας περισσότερες από 1000 διαφορετικές βάσεις δεδομένων στο σύνολο των 355 δικαστικών και εισαγγελικών καταστημάτων, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκε και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, με έμφαση στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καθώς οι νέες ρυθμίσεις βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η Netcompany έχει υλοποιήσει και τον νέο Δικαστικό Χάρτη, που ενοποιεί τους δύο πρώτους βαθμούς Πολιτικής Δικαιοσύνης (Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο), υποστηρίζοντας την απλούστευση και καλύτερη οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, αλλά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών, η οποία αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με διαταγές πληρωμής και αναγκαστική εκτέλεση.

Με την ψηφιακή διαχείριση των σχετικών αιτημάτων, η διαδικασία γίνεται πιο οργανωμένη και πιο γρήγορη για τα δικαστήρια και τους πολίτες.

Αλλάζει η καθημερινότητα δικηγόρων, δικαστών και πολιτών

Πριν από την υλοποίηση του ΟΣΔΔΥΠΠ, η διαχείριση των υποθέσεων βασιζόταν σε φυσικούς φακέλους, χειροκίνητες διαδικασίες και κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Δικηγόροι, δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι αφιέρωναν πολύ χρόνο σε διοικητικά καθήκοντα, ενώ η παρακολούθηση της πορείας μιας υπόθεσης απαιτούσε συχνές επισκέψεις στα δικαστήρια.

Πλέον, τέτοιου είδους ενέργειες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, απλοποιώντας ουσιαστικά την καθημερινή άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι μπορούν να καταθέτουν ψηφιακά δικόγραφα χωρίς να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, να ανακτούν έγγραφα που έχουν αναρτηθεί από τους ίδιους, τους αντιδίκους ή τις δικαστικές υπηρεσίες και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των υποθέσεων.

Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει στους δικαστές ψηφιακή πρόσβαση στους φακέλους των υποθέσεων, καθώς και στατιστικά στοιχεία και εργαλεία που διευκολύνουν το έργο τους. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους, η διαχείριση των υποθέσεων γίνεται πιο οργανωμένη και ασφαλής, με άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και μικρότερο διοικητικό φόρτο.

Ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE δήλωσε: «Πρόκειται για ένα κομβικό και εξαιρετικά πολύπλοκο έργο για τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία, το οποίο επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, με ουσιαστικό όφελος για πολίτες και θεσμούς. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό αυτό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων όσοι συμμετέχουν στην απονομή της Δικαιοσύνης».