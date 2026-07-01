Alpha Bank: Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Altius Insurance

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Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση της Altius Insurance ανακοίνωσε η Alpha Bank, ως συμφωνία που σηματοδοτεί την υλοποίηση του στρατηγικού συνδυασμού ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τους μετόχους της Altius Insurance για την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της από τη θυγατρική της Alpha Bank, Alpha International Holdings.

Η εξέλιξη αυτή έπεται της ανακοίνωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2025, με την οποία γνωστοποιήθηκε η επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, και αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την υλοποίησή του.

Η Altius

Η Altius δραστηριοποιείται στους ασφαλιστικούς κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία 11 χρόνια, η Altius υπήρξε ο αποκλειστικός εταίρος τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank Κύπρου και η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον. Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία έχει αποδείξει διαχρονικά τη δυναμική του μοντέλου τραπεζοασφάλισης και την ποιότητα των δραστηριοτήτων της Altius, δημιουργώντας ένα ισχυρό υπόβαθρο εμπιστοσύνης και κοινής επιτυχίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της συνεργασίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών και περιορίζοντας ουσιωδώς τους κινδύνους υλοποίησης και ενσωμάτωσης.

Ενιαία εταιρεία με πλειοψηφία της Alpha Bank

Η Συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd. σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο, στον οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Με την ολοκλήρωσή της, η Ενιαία Εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας. Η συναλλαγή με τη Universal εξελίσσεται παράλληλα.

Στο πλαίσιο του συνδυασμού, η Alpha Bank θα συνεργαστεί με το βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, στο πλαίσιο μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με στόχο την από κοινού επίτευξη των στόχων των μερών για την ανάπτυξη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Ο Όμιλος Photos Photiades διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς, εδραιωμένες σχέσεις με πελάτες και φήμη που έχει οικοδομηθεί επί δεκαετίες στον κυπριακό επιχειρηματικό χώρο, καθιστώντας τη συνεργασία αυτή μία εταιρική σχέση που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική στρατηγική συμπληρωματικότητα. Η Ενιαία Εταιρεία θα αξιοποιήσει τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο οργανισμών, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις και ενισχύοντας σημαντικά το μοντέλο τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank σε συνεργασία με την Alpha Bank Κύπρου.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Altius αναμένεται κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2026.