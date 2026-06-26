Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας

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Το μήνυμα ότι η περίοδος της ανάκαμψης έχει πλέον ολοκληρωθεί και ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου το ζητούμενο είναι η παραγωγικότητα, οι επενδύσεις και η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης από τη βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας την Παρασκευή το πρωί.

Όπως είπε, η χώρα έχει πλέον επιστρέψει στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην επενδυτική βαθμίδα και σε επίπεδα ΑΕΠ αντίστοιχα με εκείνα πριν από την κρίση.

Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μία νέα περίοδο ανάπτυξης.

Ψάλτης: Σημαντικό επενδυτικό κενό στην Ελλάδα

Κατά τον κ. Ψάλτη, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η επόμενη ημέρα, όπως ανέφερε, απαιτεί περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση της εξωστρέφειας, τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβολές στις εμπορικές σχέσεις, υψηλότερο κόστος κεφαλαίου και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως σημείωσε, η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον τη βασική προϋπόθεση επιτυχίας τόσο για τις οικονομίες, όσο και για το τραπεζικό σύστημα.

Ο CEO της Alpha Bank έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την ομιλία του στο ρόλο των τραπεζών ως καταλυτών ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικής μεγέθυνσης και των παραγωγικών επενδύσεων θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.

Το μέρισμα

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, υπογράμμισε πως ο κύκλος της εξυγίανσης και του μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019 έχει πλέον ολοκληρωθεί, με την τράπεζα να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης έχοντας επιτύχει ιστορική κερδοφορία.

Ειδικότερα, τόνισε πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 943 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική διανομή προς τους μετόχους ανέρχεται σε 519 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής καθοδήγησης 425 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, όπως είπε για επίπεδα τετραπλάσια σε σχέση με τα 122 εκατ. ευρώ του 2023.

«Για την Alpha Bank, η επόμενη ημέρα δεν περιορίζεται στη διατήρηση της κερδοφορίας», υποστήριξε ο ίδιος και αναφέρθηκε στη στρατηγική μετάβασης προς ένα πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδυτικές υπηρεσίες, στη διαχείριση περιουσίας και στις συμβουλευτικές εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, οι εξαγορές των FlexFin, Axia Ventures και Alpha Trust, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, αποτελούν βασικούς άξονες της νέας στρατηγικής.

Κατά τον ίδιο, οι κινήσεις αυτές θα ενισχύσουν την παρουσία του Ομίλου σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα προσφέρουν στην τράπεζα ισχυρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα.

Ο κ. Ψάλτης μίλησε για ένα μετασχηματισμό που επιτρέπει στον όμιλο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία.

Τέλος, ο κ. Ψάλτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της θεσμικής αποταμίευσης και στην ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι η διοχέτευση αποταμιεύσεων προς τις επενδύσεις αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας.