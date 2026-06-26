 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό

Τράπεζες 26.06.2026, 12:06
Σχολιάστε
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το μήνυμα ότι η περίοδος της ανάκαμψης έχει πλέον ολοκληρωθεί και ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου το ζητούμενο είναι η παραγωγικότητα, οι επενδύσεις και η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης από τη βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας την Παρασκευή το πρωί.

Όπως είπε, η χώρα έχει πλέον επιστρέψει στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην επενδυτική βαθμίδα και σε επίπεδα ΑΕΠ αντίστοιχα με εκείνα πριν από την κρίση.

Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μία νέα περίοδο ανάπτυξης.

Ψάλτης: Σημαντικό επενδυτικό κενό στην Ελλάδα

Κατά τον κ. Ψάλτη, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η  παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η επόμενη ημέρα, όπως ανέφερε, απαιτεί περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση της εξωστρέφειας, τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβολές στις εμπορικές σχέσεις, υψηλότερο κόστος κεφαλαίου και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως σημείωσε, η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον τη βασική προϋπόθεση επιτυχίας τόσο για τις οικονομίες, όσο και για το τραπεζικό σύστημα.

Ο CEO της Alpha Bank έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την ομιλία του στο ρόλο των τραπεζών ως καταλυτών ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικής μεγέθυνσης και των παραγωγικών επενδύσεων θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.

Το μέρισμα

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, υπογράμμισε πως ο κύκλος της εξυγίανσης και του μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019 έχει πλέον ολοκληρωθεί, με την τράπεζα να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης έχοντας επιτύχει ιστορική κερδοφορία.
Ειδικότερα, τόνισε πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 943 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική διανομή προς τους μετόχους ανέρχεται σε 519 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής καθοδήγησης 425 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, όπως είπε για επίπεδα τετραπλάσια σε σχέση με τα 122 εκατ. ευρώ του 2023.

«Για την Alpha Bank, η επόμενη ημέρα δεν περιορίζεται στη διατήρηση της κερδοφορίας», υποστήριξε ο ίδιος και αναφέρθηκε στη στρατηγική μετάβασης προς ένα πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδυτικές υπηρεσίες, στη διαχείριση περιουσίας και στις συμβουλευτικές εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, οι εξαγορές των FlexFin, Axia Ventures και Alpha Trust, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, αποτελούν βασικούς άξονες της νέας στρατηγικής.

Κατά τον ίδιο, οι κινήσεις αυτές θα ενισχύσουν την παρουσία του Ομίλου σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα προσφέρουν στην τράπεζα ισχυρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα.
Ο κ. Ψάλτης μίλησε για ένα μετασχηματισμό που επιτρέπει στον όμιλο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία.

Τέλος, ο κ. Ψάλτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της θεσμικής αποταμίευσης και στην ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι η διοχέτευση αποταμιεύσεων προς τις επενδύσεις αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια
Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων
Business

Στο «κυνήγι» της ευεξίας η Unilever – Η Thorne στο επίκεντρο συμφωνίας-μαμούθ
Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στα 212 εκατ. ευρώ
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Δημόσια Προσφορά 212 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,9 φορές
Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Business

Το στοίχημα που έγινε χρυσωρυχείο – Η Polymarket σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων
Διαχείριση αποβλήτων: Ιδρύεται Ενωση για τους φορείς σε όλη την Ελλάδα
Κοινωνία

Στη δημιουργία της Ενωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος, προχωρούν οι 14 φορείς διαχείρισης
ΟΛΘ: Το ΣτΕ δικαίωσε την εταιρεία για το Λιμάνι του Βόλου
Business

Το ΣτΕ δικαίωσε τον ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δίκτυα ενέργειας: Τρία ελληνικά έργα στις 8 «ενεργειακές λεωφόρους» της Ε.Ε.
Ενέργεια

Με fast track διαδικασίες 3 ελληνικά έργα ενεργειακών διασυνδέσεων

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε το νέο Πακέτο για Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας - Τα 3 ελληνικά έργα - Η παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

Χρήστος Κολώνας
Παραγωγικότητα: Παραμένει το «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας, λέει η ΤτΕ
Economy

Ανοιχτή πληγή η χαμηλή παραγωγικότητα - Τι προτείνει η ΤτΕ

Οι συστάσεις της ΤτΕ για την άνοδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αρνητική η BofA – «Βλέπει» διόρθωση του Stoxx 600 στις 560 μονάδες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αρνητική για τις ευρωπαϊκές αγορές η BofA – Προς διόρθωση ο Stoxx 600

Αρνητική στάση απέναντι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατηρεί η Bank of America, εκτιμώντας ότι, παρά τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Τράπεζες

Μήνυμα Ψάλτη για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό

Αγης Μάρκου
Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες
Φυσικό αέριο

Νέο διεθνές ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για νέα δεδομένα σε Ιόνιο και Κρήτη, το ενδιαφέρον της αγοράς και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων που περιέγραψε ο Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια

Η Swatch απαιτεί 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung, υποστηρίζοντας ότι οι εφαρμογές για smartwatch αντέγραψαν παράνομα τα εμβληματικά σχέδια των πολυτελών ρολογιών της

Νατάσα Σινιώρη
Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στα 212 εκατ. ευρώ
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Δημόσια Προσφορά 212 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,9 φορές

To ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και η υπερκάλυψη 3,9 φορές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τα Αττικά Πολυκαταστήματα και την είσοδό τους στο Euronext Athens

Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Business

Το στοίχημα που έγινε χρυσωρυχείο – Η Polymarket σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων

Η αγορά προβλέψεων γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, με την Polymarket να ξεπερνά σε ετησιοποιημένα έσοδα το 1 δισ. δολάρια μόλις έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Διαχείριση αποβλήτων: Ιδρύεται Ενωση για τους φορείς σε όλη την Ελλάδα
Κοινωνία

Στη δημιουργία της Ενωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος, προχωρούν οι 14 φορείς διαχείρισης

Στην Ενωση ΦΟΔΣΑ Ελλάδας, προχωρούν οι φορείς που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση αποβλήτων - Οι αποφάσεις του συνεδρίου στην Κω

ΟΛΘ: Το ΣτΕ δικαίωσε την εταιρεία για το Λιμάνι του Βόλου
Business

Το ΣτΕ δικαίωσε τον ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου

Η ΟΛΘ Α.Ε. είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, υποβάλλοντας την υψηλότερη οικονομική προσφορά, ύψους 51 εκατ. - Επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ η υπόθεση

Lidl: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο – Το δίκτυο έφτασε τα 234 καταστήματα
Business

Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο, με «πράσινες» υποδομές και υπηρεσίες

Με επένδυση 7,78 εκατ. ευρώ, η Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στη Σκιάθο, διευρύνοντας το δίκτυό της στα 234 σημεία πανελλαδικά

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025
Τράπεζες

Στα €322,4 εκατ. έφτασε το ενεργητικό της Τράπεζας Καρδίτσας το 2025

Ορόσημα για την χρήση 2025 ήταν για την Τράπεζα Καρδίτσας η εξασφάλιση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας και η ανάπτυξη του Ομίλου με τη θυγατρική CBK Group

Latest News
Ισραήλ – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση
World

Ισραήλ - Λίβανος: Το πρώτο «ναι» στην ειρήνη μετά από μήνες πολέμου

Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον ανοίγει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις, με στόχο τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της σταθερότητας στα σύνορα

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Η σκληρή ομιλία του Κέβιν Γουόρς για τον πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές
World

Η σκληρή στάση Γουόρς για πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές

Τα καυστικά λόγια του νέου προέδρου της Fed και η πτώση της τιμής του πετρελαίου μειώνουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για αυξήσεις τιμών

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 14,5% στις ΗΠΑ το 4μηνο
Economy

Αύξηση 14,5% των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το 4μηνο

Κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων ήταν μειωμένες κατά 16,7%

Αναστάσιος Μαντικίδης
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Νέες απειλές για δασμούς σε χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες
World

Νέες απειλές δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Τραμπ

Αναβιώνει η απειλή επιβολής δασμών κατά χωρών που θα επιβάλουν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες των αμερικανικων εταιρειών - Τι έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Shein, Temu: What Buyers Should Know About the New Import Fee
English Edition

Shein, Temu: What Buyers Should Know About the New Import Fee

Greece's tax authority has issued guidelines on the new customs regime for low-value parcels from outside the EU. The 10 rules cover who pays, when refunds apply and how VAT is handled

Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια

Η Swatch απαιτεί 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung, υποστηρίζοντας ότι οι εφαρμογές για smartwatch αντέγραψαν παράνομα τα εμβληματικά σχέδια των πολυτελών ρολογιών της

Νατάσα Σινιώρη
ΔΝΤ: Ο επικεφαλής οικονομολόγος «δικαιώνει» τη γραμμή Fed για τα επιτόκια
World

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ «δικαιώνει» τη νέα γραμμή Γουόρς στη Fed

Κορυφαίος οικονομολόγος του ΔΝΤ θεωρεί θετική την απόσυρση του Γουόρς από τις κατευθυντήριες εκτιμήσεις της Fed

Greece Eyes Seismic Survey Tenders for New Oil and Gas Hunt
English Edition

Greece Eyes Seismic Survey Tenders for New Oil and Gas Hunt

State body HEREMA is opening the door to privately funded seismic surveys off western and southern Greece, aiming to build a shared data bank that lowers the cost and risk of hunting for oil and gas

Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων
Business

Στο «κυνήγι» της ευεξίας η Unilever – Η Thorne στο επίκεντρο συμφωνίας-μαμούθ

Η Unilever εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής Thorne, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της υγείας και της ευεξίας

Νατάσα Σινιώρη
Marelli: Stellantis και Nissan σε συνομιλίες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την προβληματική εταιρεία
World

Stellantis και Nissan σε συνομιλίες για αγορά στοιχείων της Marelli

Οι συνομιλίες για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων για την προσπάθεια διάσωσης του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Marelli

Ορμούζ: Η κρίση που δεν έγινε σοκ – Πώς άντεξαν οι αγορές πετρελαίου
World

Στενά του Ορμούζ: Κρίσιμος κόμβος ή χάνει τη δύναμή του;

Αγωγοί, στρατηγικά αποθέματα και στρατιωτική προστασία περιόρισαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ηλεκτρικά πατίνια: Νομοθετική παρέμβαση για την ασφαλή χρήση τους
Κοινωνία

Ηλέκτρικά πατίνια: «Χειρόφρενο» στους ανηλίκους και τσουχτερά πρόστιμα

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια - Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στα 212 εκατ. ευρώ
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Δημόσια Προσφορά 212 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,9 φορές

To ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και η υπερκάλυψη 3,9 φορές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τα Αττικά Πολυκαταστήματα και την είσοδό τους στο Euronext Athens

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας οι ευρωπαϊκές αγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συνέχισε την πτωτική του πορεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies