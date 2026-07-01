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Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Economy 01.07.2026, 16:36
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Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
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Για δημιουργία εντυπώσεων και εργαλειοποίηση των επίσημων στοιχείων, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας στη σφοδρή επίθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ανικανότητα, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μάλιστα, αποδίδει τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια -όπως λέει- να «ξεκολλήσει η βελόνα» και να ανακάμψουν τα εκλογικά ποσοστά του, όπως αυτά καταγράφονται στο σύνολο των δημοσκοπήσεων.

Ακόμα, υποστηρίζει ότι «το κακό για τη χώρα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει ότι δεν βλέπει τις μεταρρυθμίσεις και το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΤΑΑ», και παράλληλα κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «δεν παρουσιάζει την παραμικρή πρόταση που θα μπορούσε να συνεισφέρει στον εθνικό στόχο να μην χαθεί ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας στη δήλωσή του μέμφεται το ΠΑΣΟΚ για συνέχιση της πολιτικής των οβδιακών πολιτικών μεταμορφώσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αρχικά, έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Σήμερα, που η χώρα αποδεικνύει ότι μπορεί να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, η κριτική μετατοπίζεται: οι πόροι δεν χάνονται, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας.

Η αλλαγή αυτή συνιστά έμμεση παραδοχή της επιτυχίας του πρώτου και κρίσιμου στόχου: της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος και της διασφάλισης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για το σήμερα και το αύριο της χώρας.»

Πορεία υλοποίησης

Ο κ. Παπαθανάσης μιλά για σαφή και αδιαμφισβήτητα δεδομένα σχετικά με την πορεία υλοποίησης, σημειώνοντας τη μεταφορά 24,6 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία σε λιγότερο απο πέντε χρόνια, ποσό που «αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ (2023), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία».

Σχετικά με τις αναθεωρήσεις έργων ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει ότι «η αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί στοιχείο υπεύθυνης διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας οφείλει να προσαρμόζεται διαρκώς στα πραγματικά δεδομένα υλοποίησης, στα χρονοδιαγράμματα και στις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν.

Αναθεωρήσεις έργων

Για τον λόγο αυτό, έργα που είναι ώριμα και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός των αυστηρών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ ή εθνικούς πόρους. Η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται ούτε ακύρωση ούτε απώλεια χρηματοδότησης· σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.»

«Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. , υπογραμμίζει ο κ.Παπαθανάσης και προσθέτει ότι «είναι απολύτως συμβατή με τις κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη προσαρμογών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αυτό δεν είναι αποτυχία· είναι ευελιξία, ρεαλισμός και ορθολογική διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.»

Παπαθανάσης: Μετρήσιμο αποτέλεσμα

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι και δη αυτοί που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότησαν την δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα αποτυπώνεται στους σταθερά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης που πετυχαίνει η χώρα, ακόμα και σε συγκυρίες όπως αυτές που διανύουμε.

Το μετρήσιμο αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας, χάρη και στους πόρους του ΤΑΑ, μεταφράζεται σε μόνιμο κοινωνικό μέρισμα, σε αυξημένους προϋπολογισμούς για την Υγεία, την Παιδεία, την Πολιτική Προστασία, τη Δικαιοσύνη, το Ψηφιακό Κράτος, την Περιφερική Συνοχή, τις Υποδομές, τις Μεταφορές κλπ. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα αναγνωρίζεται διεθνώς με αύξηση κατά 106% των συνολικών επενδύσεων έναντι του 2019.»

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