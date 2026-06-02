Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι εκτιμά η Τράπεζα Πειραιώς για την ελληνική και διεθνή οικονομία

Economy 02.06.2026, 15:29
Σχολιάστε
Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για τον Μάϊο 2026 η Τράπεζα Πειραιώς τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ θα μετριαστεί στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της σταδιακής ολοκλήρωσης του ΤΑΑ . O πληθωρισμός (Εν .ΔΤΚ .) εκτιμάται να ενισχυθεί στο 3,7% το 2026 πριν υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, αν και ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων της ενέργειας και  της διατροφής) θα παραμείνει υψηλός . Η ανεργία θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό, στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027.

το ΔΝΤ στην έκθεση του “Article IV Consultation with Greece”, 27.05, εκτιμά μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η χώρα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει πλεονάσματα καθ’ όλη την περίοδο 2025–2027, παρά την εφαρμογή δημοσιονομικών παρεμβάσεων και ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ θα φτάσει κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.

Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ στην έκθεση του “Article IV Consultation with Greece”, 27.05, εκτιμά μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σε αβέβαια τροχιά η παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε δύσκολη και αβέβαιη τροχιά, καθώς επηρεάζεται από τις, κατά περίπτωση, ενθαρρυντικές ή αποθαρρυντικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή . Το ενδεχόμενο διατήρησης μίας εύθραυστης ανακωχής, χωρίς κάποια συμφωνία διευθέτησης των διαφορών, για αρκετές ακόμη εβδομάδες
γίνεται όλο και πιο πιθανό . Η αβεβαιότητα διατηρείται υψηλή και, αναπόφευκτα, οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται . Ωστόσο, είναι θετικό
ότι η διάχυσή τους στην οικονομία παραμένει περιορισμένη .

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των βασικών επιτοκίων τους σε μία προσπάθεια να συγκρατήσουν την άνοδο του πληθωρισμού, με την ΕΚΤ να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση στην προσεχή συνεδρίασή της .

Στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία και η εξέλιξη των πρόδρομων δεικτών, παραμένουν αρκετά περιορισμένες . Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι σχετικά καλές και ο δομικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί πολύ λίγο. Ωστόσο, πολλά θα κριθούν από την αντίδραση των καταναλωτών στις σταδιακά αυξανόμενες τιμές και την αρνητική επίδραση στην εγχώρια ζήτηση . Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένονται οι πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου της Fed Κ. Warsh και
οι νέες ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.

Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω καθώς η έλλειψη επαρκών ενεργειακών πόρων στο έδαφός της την καθιστά πιο ευάλωτη στις πληθωριστικές πιέσεις . Με τη σειρά τους συρρικνώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και οξύνουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στην Κίνα, τα στοιχεία του Απριλίου ήταν συγκρατημένα, περισσότερο του αναμενόμενου. Ωστόσο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης
Economy

Φρένο σε ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης RRF
Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ
Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται
S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο
ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Economy

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Economy

Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Economy
Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης
Economy

Φρένο σε ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης RRF

Τι εκτιμά η Τράπεζα Πειραιώς για την ελληνική και διεθνή οικονομία

Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Economy

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Economy

Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat

Στουρνάρας: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό
Ακίνητα

Στουρνάρας: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό

Η αγορά των ακινήτων χρηματοδοτείται κυρίως από τις καταθέσεις των υποψηφίων αγοραστών και λιγότερο από στεγαστικά δάνεια, σημειώνει ο Γιάννης Στουρνάρας

Εκτακτο επίδομα: Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Οι δικαιούχοι
Economy

Μέχρι 30 Ιουνίου το επίδομα 150 ευρώ - Η «παγίδα»

Αναλυτικά τα κριτήρια και οι δικαιούχοι - Πώς θα χορηγηθεί το έκτακτο επίδομα - Ποιοι «κόβονται»

Latest News
Uniper: Ποιοί δείχνουν ενδιαφέρον για το γερμανικό ενεργειακό όμιλο
World

Οι «μνηστήρες» για την αγορά της γερμανικής Uniper

Στους πιθανούς αγοραστές της Uniper περιλαμβάνονται η καναδική CPPIB και η τσεχική EPH, αναφέρουν πηγές

Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Πολιτική

Ανοίγει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάλεψε για το θετικό πρόσημο το Χρηματιστήριο

Το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κρατήσει τα κεκτημένα του Μαΐου και να σταθεροποιήσει την επαφή του με τις 2.400 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συνιστά κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Σένγκεν για εννέα κράτη-μέλη
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε ποιες χώρες συνιστά κατάρτηση ελέγχου εσωτερικών συνόρων Σένγκεν

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρατεταμένοι έλεγχοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις

BofA: Το «θετικό» στοιχείο πίσω από τα άσχημα στοιχεία για τον πληθωρισμό
World

H αμερικανική οικονομία δεν δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης, λέει η BofA

Η BofA αποδίδει την άνοδο του πληθωρισμού κυρίως σε παράγοντες προσφοράς

Σκυλακάκης: «Τεχνητή Νοημοσύνη – Η Εκτόπιση της Εργασίας»
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέο βιβλίο από τον Θ. Σκυλακάκη: «Τεχνητή Νοημοσύνη - Η Εκτόπιση της Εργασίας»

Το νέο βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη παρουσιάζεται στην Αίγλη Ζαππείου - Προσεγγίζει την ΤΝ ως ιστορική μετάβαση

Φάις Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη
Business

Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη απο τη Φάις Συμμετοχών

Η Φάις Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η πώληση της μονάδας αντί 28,3 εκατ. ευρώ θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026

AI PC: Τι είναι τα PC τεχνητής νοημοσύνης που προωθούν Nvidia και Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι είναι τα ΑΙ PC που προωθούν Nvidia και Microsoft

Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού έναν επεξεργαστή για υπολογιστές Windows που μπορεί να τρέχει τοπικά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ από 36 το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα λεωφορεία
Επικαιρότητα

ΟΑΣΘ: Πόσο αυξήθηκε το πρόστιμο για επιβάτες χωρίς εισιτήριο

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπεί στη δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής εντάσσεται η αναπροσαρμογή των προστίμων - Πότε μειώνεται το ποσό;

Wall Street: Μικτά πρόσημα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά  
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street μετά τα νέα ιστορικά υψηλά  

Σε επίπεδο τίτλων, η Alphabet δέχεται πιέσεις άνω του 2%, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 80 δισ. δολαρίων μέσω διάθεσης μετοχών

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026
Λιμάνια

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Η έκθεση, ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες επενδύσεις στον ΟΛΠ, δηλώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ηan Chao

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας «συναντήθηκε» στην Αθήνα
Καινοτομία

Panathēnea 2026: Η παγκόσμια καινοτομία στην Αθήνα

Χιλιάδες founders, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων, ερευνητές και εκπρόσωποι θεσμών από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στα Panathēnea 2026

ΕΕ: Ενίσχυση 54 εκατ. ευρώ σε ισπανικές αγροτικές εταιρείες λόγω πολέμου
AGRO

Ενίσχυση 54 εκατ. ευρώ σε αγροτικές εταιρείες λόγω πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε την κρατική ενίσχυση για αγροτικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές καυσίμων

Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη
Business

Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα
Ποντοπόρος

Ασφυκτικός αποκλεισμός επί 94 ημέρες για τα Στενά του Ορμούζ

Τα περισσότερα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου παραμένουν απρόθυμα να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ
Business

Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ

Και με τη βούλα της ΓΣ της Yalco, η είσοδος της AVE στο μετοχικό της κεφάλαιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies