Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για τον Μάϊο 2026 η Τράπεζα Πειραιώς τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ θα μετριαστεί στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της σταδιακής ολοκλήρωσης του ΤΑΑ . O πληθωρισμός (Εν .ΔΤΚ .) εκτιμάται να ενισχυθεί στο 3,7% το 2026 πριν υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, αν και ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων της ενέργειας και της διατροφής) θα παραμείνει υψηλός . Η ανεργία θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό, στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η χώρα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει πλεονάσματα καθ’ όλη την περίοδο 2025–2027, παρά την εφαρμογή δημοσιονομικών παρεμβάσεων και ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ θα φτάσει κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.

Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ στην έκθεση του “Article IV Consultation with Greece”, 27.05, εκτιμά μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σε αβέβαια τροχιά η παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε δύσκολη και αβέβαιη τροχιά, καθώς επηρεάζεται από τις, κατά περίπτωση, ενθαρρυντικές ή αποθαρρυντικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή . Το ενδεχόμενο διατήρησης μίας εύθραυστης ανακωχής, χωρίς κάποια συμφωνία διευθέτησης των διαφορών, για αρκετές ακόμη εβδομάδες

γίνεται όλο και πιο πιθανό . Η αβεβαιότητα διατηρείται υψηλή και, αναπόφευκτα, οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται . Ωστόσο, είναι θετικό

ότι η διάχυσή τους στην οικονομία παραμένει περιορισμένη .

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των βασικών επιτοκίων τους σε μία προσπάθεια να συγκρατήσουν την άνοδο του πληθωρισμού, με την ΕΚΤ να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση στην προσεχή συνεδρίασή της .

Στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία και η εξέλιξη των πρόδρομων δεικτών, παραμένουν αρκετά περιορισμένες . Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι σχετικά καλές και ο δομικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί πολύ λίγο. Ωστόσο, πολλά θα κριθούν από την αντίδραση των καταναλωτών στις σταδιακά αυξανόμενες τιμές και την αρνητική επίδραση στην εγχώρια ζήτηση . Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένονται οι πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου της Fed Κ. Warsh και

οι νέες ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.

Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω καθώς η έλλειψη επαρκών ενεργειακών πόρων στο έδαφός της την καθιστά πιο ευάλωτη στις πληθωριστικές πιέσεις . Με τη σειρά τους συρρικνώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και οξύνουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στην Κίνα, τα στοιχεία του Απριλίου ήταν συγκρατημένα, περισσότερο του αναμενόμενου. Ωστόσο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό