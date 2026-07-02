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Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 02.07.2026, 07:00
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Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Φιλολαϊκές ρυθμίσεις κυρίως για συνταξιούχους, αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες που θα ανακοινωθούν στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σταδιακά η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, καθώς έχουμε εισέλθει στον τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας και η προκήρυξη εκλογών, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Άλλωστε τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ είναι τα τελευταία αυτής της κυβέρνησης ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, οπότε αναμένεται οι εξαγγελίες να είναι πιο γαλαντόμες.

Πάντως ευνοϊκά μέτρα, που ήδη έχουν αποφασισθεί, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα εξής:

Αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027. Η αύξηση αναθεωρήθηκε – προς τα πάνω – λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% αντί του 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και – σε ετήσια βάση – θα προκαλέσει αυξήσεις ύψους 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 833 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Καταργείται από το νέο έτος η προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Φέτος καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ) , αλλά μόνον ο φόρος εισοδήματος.

Τον Νοέμβριο θα γίνει η καταβολή του διευρυμένου μόνιμου επιδόματος στους συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι. Θα δοθεί σε επιπλέον 420.000 συνταξιούχους μετά τις αλλαγές στα όρια εισοδηματικά όρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ): Η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας τη μετάβαση σε ανώτερο, πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Εξετάζονται αλλαγές στα κλιμάκια της εισφοράς, όπως και η κατάργησή της στις επικουρικές συντάξεις.

Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, με την οποία θα λήξει η εκκρεμότητα 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που κινδύνευαν με περικοπή του 50% της σύνταξής τους. Η ρύθμιση θα καταργεί τις αναδρομικές περικοπές και θα διορθώνει τις αδικίες με τις συντάξεις χηρείας που μειώθηκαν κατά 50%, επαναφέροντας το ποσό που χορηγείται στο 70% της σύνταξης των θανόντων.

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