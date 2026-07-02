Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

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Στην ανάγκη συμπόρευσης με την Ευρώπη σχετικά με την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στην αγορά, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη.

«Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπαίνει ένα τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, τέλος σε προβλήματα και φαινόμενα που υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως μπαίνει ένα τέλος στα ψιλά γράμματα στις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν οι καταναλωτές. «Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι αυτό είναι μια αυτονόητη συνθήκη; Δεν μπορώ να το διανοηθώ», τόνισε και συνέχισε πως υπάρχει η προσαρμογή στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά πηγαίνουμε πολύ παρακάτω σε κρίσιμα θέματα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική μνεία στο ανώτατο όριο του τελικού ποσού που θα πληρώνουν οι δανειολήπτες, σημειώνοντας πως «το 60% στα 4 χρόνια είναι το μικρότερο πλαφόν που έχει μπει από χώρα της Ε.Ε. και αυτό που πάμε να ψηφίσουμε είναι η καλύτερη εκδοχή που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό; Μπορεί κάποιος να ψέξει την κυβέρνηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία; Η οδηγία δεν προβλέπει πλαφόν, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό να υποστηριχθεί απ’ όλους».

Για τη ρύθμιση που αφορά στην πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών, ώστε τα δάνεια που θα δώσουν οι τράπεζες να είναι βιώσιμα, τόνισε πως «αυτό προστατεύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και τους πολίτες και δημιουργεί μια δίκαιη αγορά».

Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα εκφράζοντας την «αυτονόητη συμπαράστασή «στα στελέχη της ΝΔ γι’ αυτήν την απίστευτη, άνανδρη, τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκαν, η οποία δυστυχώς οδήγησε και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μιας αθώας γυναίκας που το έγκλημα που είχε κάνει και για το οποίο της αφαίρεσαν τη ζωή, είναι ότι ήταν η μητέρα μιας γυναίκας που είναι στέλεχος της παράταξής μας.

Είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία θα τους βρει και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει για να εκφράσει αυτό που σύσσωμη η ελληνική κοινωνία λέει. Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες και τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας», σημείωσε.