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Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 30.06.2026, 11:13
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Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο
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Καλάθι με πολύ βασικά προϊόντα στα οποία θα γίνουν μειώσεις τιμών δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ ότι θα καρτίσουν από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας συγκεκριμένα:  «Υπάρχει η συναντίληψη με την επιχειρηματικότητα ότι σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που οι τιμές τους μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% χάρη στο μέτρο του πλαφόν, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και θα υπάρξει “πάγωμα” τιμών σε όλα τα προϊόντα αυτό το διάστημα. Αφορά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωσης. Και το κυριότερο, υπάρχει η δέσμευση ότι από κοινού με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που ευτυχώς θεσμοθετήσαμε, θα δημιουργήσουν ένα καλάθι με πολύ βασικά προϊόντα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, στο οποίο θα υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και για το επόμενο τρίμηνο. Πρόκειται για μια κρίσιμη συμβολή προστασίας και στήριξης των καταναλωτών».

Να μειώσουν οι επιχειρηματίες το κέρδος τους

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι «είναι ευθύνη της επιχειρηματικότητας να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος των νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα καταλάβουν ότι κάνουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής που αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά».

Για τη μείωση του κόστους ενέργειας μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε πως θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει τις επόμενες ημέρες στην αλυσίδα της αγοράς και να το αισθανθούν οι πολίτες. «Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατάραξη για ελάχιστες ημέρες μετά το τέλος της πριμοδότησης στο diesel, αλλά σε 1-2 εβδομάδες θα πάμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, γιατί και η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε αυτά τα επίπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καταιγίδα» από αναπτυξιακά καθεστώτα

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο, υπογράμμισε πως μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε μια καταιγίδα από αναπτυξιακά καθεστώτα. «Τρέχουν ήδη τρία και σε αυτά θα προστεθούν άλλα τρία – της αγροδιατροφής, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον αμυντικό στρατιωτικό τομέα. Θα είναι πάνω από 1 δισ. ευρώ οι ενισχύσεις, με πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης πως «η μάχη για ένα καλύτερο εισόδημα των πολιτών αφορά συνολικά την κυβέρνηση. Αφορά και εμάς στο υπουργείο Ανάπτυξης, διότι φέρνουμε παραγωγικές επενδύσεις, πολλές νέες θέσεις εργασίας, περισσότερη καινοτομία για μια πιο δυνατή οικονομία που δίνει καλύτερους μισθούς στους εργαζομένους και στα νέα παιδιά ώστε να μείνουν εδώ στην πατρίδα μας. Μειώνουμε τη φορολογία, ενισχύουμε με ένα νοίκι τον χρόνο όσους ζουν στο ενοίκιο, κάνουμε μια σειρά πράγματα ως κυβέρνηση για να στηρίξουμε την κοινωνία». Πρόσθεσε μάλιστα, μιλώντας στον Σκάι, ότι η ανεργία έχει πέσει από το 18% στο 8% από το 2019 μέχρι σήμερα και 560.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά αυτό το διάστημα, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις και οι εξαγωγές και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.

Οι τιμές δεν πέφτουν με διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις

Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης «ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών. Οι τιμές δεν πέφτουν με διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Αυτά θυμίζουν κάποιες άλλες ψεύτικες διακηρύξεις του 2015 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στον γκρεμό της εξόδου από την Ευρωζώνη. Ήταν η εποχή που τα μνημόνια θα καταργούνταν με έναν νόμο και ένα άρθρο, για να έρθει αυτός που προσέθεσε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ βάρος στον ελληνικό λαό».

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