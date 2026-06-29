Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν – Δέσμευση για πάγωμα τιμών

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Τέλος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά είδη διατροφής που λήγει στις 30 Ιουνίου, έφερε η συνάντηση εκπροσώπων της αγοράς με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και της προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη.

Ως αντιστάθμισμα, η κυβέρνηση ζήτησε από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις στους 2.000 κωδικούς στους οποίους είχαν μειώσει τις τιμές το προηγούμενο διάστημα.

Από την πλευρά του ΣΕΒ, παρών ήταν ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τον ΣΕΒΤ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του συνδέσμου, Γιάννης Γιώτης , ενώ από την Ενωση Σούπερ Μάρκετ παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής Απόστολος Πεταλάς.

Η συμφωνία

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού».

Ο ίδιος προέβλεψε ότι το τέλος του πολέμου οδηγεί σε ομαλοποίηση των τιμών πετρελαίου και ως εκ τούτου αποκλιμάκωση πληθωριστικών πιέσεων και ανακοίνωσε ότι «στη σημερινή σύσκεψη υπήρξε συναντίληψη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση τιμών σε πρώτη φάση στους μήνες του καλοκαιριού». Οπως διευκρίνισε, αυτό αφορά και τους 2000 κωδικούς προϊόντων που τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν 6% με την εφαρμογή του μέτρου του πλαφόν.

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις το επόμενο δίμηνο. Μετά θα υπάρξει προετοιμασία ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.