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Celestyal: Επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Σημαντικό ορόσημο για την Celestyal αποτελεί το νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας, καθώς περιλαμβάνει 14 παρθενικές προσεγγίσεις σε προορισμούς της περιοχής

Τουρισμός 02.07.2026, 19:03
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Celestyal: Επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»
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Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη Δυτική Μεσόγειο παρουσιάζει για πρώτη φορά η Celestyal, εισάγοντας τη νέα κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων που συνδυάζει την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο και τη Γαλλία.

Αυτό το νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας που πραγματοποιείται με το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1.360 επιβατών, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, καθώς περιλαμβάνει 14 παρθενικές προσεγγίσεις σε προορισμούς της περιοχής.

Η κρουαζιέρα «Μεσογειακή Οδύσσεια: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο» περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις στη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) και στη Λισαβόνα, διευρυμένη διάρκεια παραμονής σε επιλεγμένα λιμάνια και επισκέψεις σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Οι προορισμοί και οι τιμές

Η κρουαζιέρα θα προσεγγίζει τη Μάλαγα της Ισπανίας, με διευρυμένη παραμονή, το Γιβραλτάρ, την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, επίσης με διευρυμένη διάρκεια παραμονής, το Κάδιθ της Ισπανίας, τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με διανυκτέρευση, την Ταγγέρη του Μαρόκου, τη Βαλένθια της Ισπανίας, την Πάλμα της Μαγιόρκα, τη Sète της Γαλλίας και τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα), με διανυκτέρευση. Οι τιμές ξεκινούν από €1.069 ανά άτομο.

Η κρουαζιέρα μπορεί επίσης να χωριστεί σε ταξίδι επτά διανυκτερεύσεων, είτε από τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) προς τη Λισαβόνα είτε από τη Λισαβόνα προς τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα). Οι τιμές ξεκινούν από €639 ανά άτομο.

Celestyal

Οι «Μεσογειακές Ριβιέρες»

Το πρόγραμμα της Δυτικής Μεσογείου θα συμπληρώνεται από δύο κρουαζιέρες επανατοποθέτησης οκτώ διανυκτερεύσεων, με την ονομασία «Μεσογειακές Ριβιέρες», μεταξύ Αθήνας και Βαρκελώνης (Ταραγόνα), δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν από την Ανατολική προς τη Δυτική Μεσόγειο και αντίστροφα.

Στο δρομολόγιο από την Αθήνα, η κρουαζιέρα θα προσεγγίζει το Κουσάντασι της Τουρκίας, τη Μεσσίνα της Σικελίας, τη Νάπολη της Ιταλίας, την Τσιβιταβέκια της Ιταλίας, με διευρυμένη διάρκεια παραμονής, τη Νίκαια της Γαλλίας και τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) της Ισπανίας, με διανυκτέρευση στην πόλη. Το ταξίδι επιστροφής θα πραγματοποιείται με την αντίστροφη διαδρομή. Οι τιμές ξεκινούν από €729 ανά άτομο.

Οι επιβάτες μπορούν να συνδυάσουν την κρουαζιέρα οκτώ διανυκτερεύσεων «Μεσογειακές Ριβιέρες» με την κρουαζιέρα «Μεσογειακή Οδύσσεια», δημιουργώντας ένα ταξίδι 22 διανυκτερεύσεων, ή να το συνδυάσουν με την υφιστάμενη κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», για ένα ειδικό ταξίδι 26 διανυκτερεύσεων.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Celestyal: Η αυθεντική Δυτική Μεσόγειος

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Για περισσότερο από μία δεκαετία, η Celestyal έχει καθιερωθεί για τις αυθεντικές και ουσιαστικές εμπειρίες που προσφέρει στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο. Η στιγμή είναι πλέον κατάλληλη για να επεκτείνουμε την παρουσία μας προς τα δυτικά και να φέρουμε την ίδια φιλοσοφία σε μια νέα σειρά προορισμών»

Όπως ανέφερε, «δεν σχεδιάσαμε αυτές τις κρουαζιέρες με στόχο απλώς να προσεγγίσουμε τα πιο γνωστά λιμάνια. Αντιθέτως, τα διαμορφώσαμε προσεκτικά ώστε να αναδείξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα της Δυτικής Μεσογείου», προσθέτοντας ότι «παράλληλα με τις διανυκτερεύσεις στη Βαρκελώνη και τη Λισαβόνα, έχουμε συμπεριλάβει λιγότερο γνωστούς προορισμούς, όπως η Sète, καθώς και περισσότερο χρόνο στη στεριά, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνδεθούν ακόμη πιο ουσιαστικά με τους προορισμούς που επισκέπτονται».

Ως προς τον πυρήνα του ταξιδιού, ο Lee Haslett ανέφερε: «Είτε οι επισκέπτες επιλέξουν μια κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων μεταξύ Βαρκελώνης και Λισαβόνας είτε την εμβληματική κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων Μεσογειακή Οδύσσεια, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική Δυτική Μεσόγειο μέσα από τη ματιά μιας εταιρείας που τοποθετεί πάντα τους προορισμούς στο επίκεντρο του ταξιδιού».

Celestyal

Διαθέσιμες για κρατήσεις οι χειμερινές περίοδοι 2026/27 και 2027/28

Για το χειμερινό πρόγραμμα 2026/27, το Celestyal Discovery θα έχει την Αθήνα ως σταθμό από/επιβίβασης (homeport), με προορισμό τη Βαρκελώνη στις 28 Νοεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει δύο κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια», πριν από το ταξίδι επιστροφής, το οποίο θα αναχωρήσει στις 2 Ιανουαρίου 2027.

Για το χειμερινό πρόγραμμα 2027/28, η πρώτη κρουαζιέρα επανατοποθέτησης θα αναχωρήσει από την Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2027. Το πλοίο θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια έξι κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια», πριν την κρουαζιέρα επιστροφής από τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα), στις 19 Φεβρουαρίου 2028.

Οι κρουαζιέρες για τις χειμερινές περιόδους 2026/27 και 2027/28 είναι διαθέσιμες για κρατήσεις από την 1η Ιουλίου 2026.

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