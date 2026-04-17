Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο

Μετά από εβδομάδες ακινησίας, κάτι κινείται στον Περσικό Κόλπο όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises. Πιο συγκεκριμένα, στα Στενά του Ορμούζ, με κατεύθυνση προς την έξοδο από τον Περσικό Κόλπο, βρίσκεται αυτή την ώρα, σύμφωνα με το MarineTraffic, το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery της εταιρείας, το οποίο μαζί με το άλλο πλοίο της, το Celestyal Journey, είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο από την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών.

Η Celestyal έχει ήδη ανακοινώσει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων κρουαζιέρων για τον Απρίλιο, καθώς και τα δύο πλοία της εταιρείας ήταν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Άγνωστο παραμένει ακόμη τι θα γίνει με το Celestyal Journey, το οποίο εμφανίζεται να παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Ντόχα. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, έχει εκφραστεί μια αισιοδοξία ότι σύντομα τα δύο πλοία της Celestyal, όπως και τα άλλα τέσσερα κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται στην «αποκλεισμένη» περιοχή, θα αναχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο.

Ακινητοποιημένο για 47 ημέρες το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες. Έφτασε για πρώτη φορά στο Ντουμπάι γύρω στην 1η Μαρτίου και παρέμεινε εκεί μέχρι την αναχώρησή του νωρίτερα σήμερα, 17 Απριλίου.

Το Celestyal Discovery ήταν ένα από τα έξι μεγάλα επιβατηγά πλοία που βρέθηκαν πίσω από το σημείο συμφόρησης, μαζί με τα Celestyal Journey, MSC Euribia, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 και Aroya Manara.

Πάντως, μετά και τις ανακοινώσεις του Ιράν για άνοιγμα των Στενών, διαμορφώνονται οι συνθήκες για την αποχώρηση και των υπόλοιπων κρουαζιερόπλοιων, τα οποία, όπως εκτιμούν παράγοντες του κλάδου, θα επιστρέψουν —αν ποτέ επιστρέψουν— για κρουαζιέρες στην περιοχή μετά από πολλά χρόνια.