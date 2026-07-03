Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους

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Με κέρδη έκλεισαν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παρά την έντονη μεταβλητότητα που προκάλεσαν τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας, με τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου να δίνουν θετικά μηνύματα για τις αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,69% στις 652 μονάδες, ενώ η άνοδος της εβδομάδας έφτασε στο 2,6%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,25% στις 10.679 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 25.797 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,39% στις 8.508 μονάδες.

Οι αγορές προσπάθησαν να αποτιμήσουν και τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της, προκειμένου να προσφέρει, όπως ανέφερε, «μια ευρωπαϊκή φωνή» στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας

Αρκετά τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας σήμερα, με τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη να παρουσιάζει βελτίωση τον Ιούνιο, καθώς ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες, σύμφωνα με την τελική έκθεση της S&P Global.

Μετά τις μετρήσεις των 48,8 μονάδων τον Απρίλιο και 48,5 μονάδων τον Μάιο, ο δείκτης επέστρεψε στο όριο των 50 μονάδων, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του τομέα Υπηρεσιών (Services PMI Business Activity Index) ανήλθε στις 49,4 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο, σημειώνοντας επίσης υψηλό τριμήνου.

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα συνέχισε να υποχωρεί τον Ιούνιο. Ο Σύνθετος PMI διαμορφώθηκε στις 49,3 μονάδες, μειωμένος κατά 0,4 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025, αν και η τελική μέτρηση ήταν κατά 0,1 μονάδα υψηλότερη σε σχέση με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η γαλλική στατιστική υπηρεσία (INSEE) έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία υποχώρησε κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Μάιο. Παράλληλα, η παραγωγή του μεταποιητικού τομέα μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποχώρηση της παραγωγής καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς κλάδους της βιομηχανίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών (-2,8%) και στην παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού (-2,3%).

Σε τριμηνιαία βάση, πάντως, η εικόνα παραμένει θετική. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,4% στο τρίμηνο έως τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η παραγωγή της μεταποίησης κατέγραψε αύξηση 2,2%.