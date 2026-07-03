 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κυριάρχησε η έντονη μεταβλητότητα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 03.07.2026, 19:13
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με κέρδη έκλεισαν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παρά την έντονη μεταβλητότητα που προκάλεσαν τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας, με τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου να δίνουν θετικά μηνύματα για τις αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,69% στις 652 μονάδες, ενώ η άνοδος της εβδομάδας έφτασε στο 2,6%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,25% στις 10.679 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 25.797 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,39% στις 8.508 μονάδες.

Οι αγορές προσπάθησαν να αποτιμήσουν και τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της, προκειμένου να προσφέρει, όπως ανέφερε, «μια ευρωπαϊκή φωνή» στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας

Αρκετά τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας σήμερα, με τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη να παρουσιάζει βελτίωση τον Ιούνιο, καθώς ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες, σύμφωνα με την τελική έκθεση της S&P Global.

Μετά τις μετρήσεις των 48,8 μονάδων τον Απρίλιο και 48,5 μονάδων τον Μάιο, ο δείκτης επέστρεψε στο όριο των 50 μονάδων, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του τομέα Υπηρεσιών (Services PMI Business Activity Index) ανήλθε στις 49,4 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο, σημειώνοντας επίσης υψηλό τριμήνου.

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα συνέχισε να υποχωρεί τον Ιούνιο. Ο Σύνθετος PMI διαμορφώθηκε στις 49,3 μονάδες, μειωμένος κατά 0,4 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025, αν και η τελική μέτρηση ήταν κατά 0,1 μονάδα υψηλότερη σε σχέση με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η γαλλική στατιστική υπηρεσία (INSEE) έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία υποχώρησε κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Μάιο. Παράλληλα, η παραγωγή του μεταποιητικού τομέα μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποχώρηση της παραγωγής καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς κλάδους της βιομηχανίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών (-2,8%) και στην παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού (-2,3%).

Σε τριμηνιαία βάση, πάντως, η εικόνα παραμένει θετική. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,4% στο τρίμηνο έως τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η παραγωγή της μεταποίησης κατέγραψε αύξηση 2,2%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ομόλογα: Πώς προβλέπεται να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα
Ομόλογα

Το play των ομολόγων στη σκιά της Μ. Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους οι ευρωαγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο το ΧΑ
Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων
World

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων
Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης
Συνάλλαγμα

Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης το γιεν
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» και τις 2.540 μονάδες η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βλέπει» και τις 2.540 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
ΕΥΔΑΠ: Στις ράγες η «Ψυττάλεια ΙΙΙ» – Το πρώτο βήμα για επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ
Business

Η ΕΥΔΑΠ βάζει μπροστά την «Ψυττάλεια ΙΙΙ» των 500 εκατ.

Το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε χθες την προκήρυξη της μελέτης για το master plan του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικών υποδομών της επόμενης δεκαετίας - Ενδιαφέρον από ΕΤΕπ για χρηματοδότηση της κατασκευαστικής φάσης

Μάχη Τράτσα
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
Τραμπ – Μπέζος: Πώς από εχθροί έγιναν σύμμαχοι – και γιατί η Blue Origin κερδίζει έδαφος
World

Πώς ο Μπέζος έμαθε... να αγαπάει τον Τραμπ

Η διαστημική εταιρεία του Μπέζος έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη υπό αυτήν την κυβέρνηση Τραμπ, αφού ο ιδρυτής πέρασε την πρώτη θητεία του προέδρου στα «μαύρα κατάστιχα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Funds: Γιατί αυξάνουν τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα – To σήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί τα ξένα κεφάλαια στοιχηματίζουν στο ΧΑ

Οι μεγάλες συναλλαγές των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι η ελληνική αγορά είναι ελκυστική για ξένα funds – Στο στόχαστρο ελληνικές εταιρείες με ισχυρό story

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ομόλογα: Πώς προβλέπεται να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα
Ομόλογα

Το play των ομολόγων στη σκιά της Μ. Ανατολής

Οι προβλέψεις της Alpha Bank για το ομόλογα - Οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων το 2026

Τάσος Μαντικίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο το ΧΑ

Η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και την δυναμική της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων
World

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων

Η κεντρική τράπεζα αγόρασε λιγότερα ομόλογα με το βλέμμα στη ρευστότητα και το κόστος δανεισμού

Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης
Συνάλλαγμα

Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης το γιεν

Οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης πληρώνουν υψηλότερα για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων του γιεν,

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» και τις 2.540 μονάδες η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βλέπει» και τις 2.540 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ έχει αρχίσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δίχως ακόμη να δείχνει σημάδια «κόπωσης» στην άνοδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να πέσει μέχρι και στα 60 δολ. – Σύσταση για πώληση
Commodities

Στα 60 δολ. το βαρέλι βλέπει η Citi το πετρέλαιο

«Προβλέπουμε ότι το Brent θα φτάσει τα 60 με 65 δολάρια το βαρέλι στην αλλαγή του έτους», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi

Citi: Πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων στο α’ εξάμηνο για την Coca-Cola HBC
Business

Citi για Coca Cola HBC: Πιθανή υπέρβαση στόχων το α' εξάμηνο

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Neutral» για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, αυξάνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στις 50,25 στερλίνες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών
World

Πόσο κοστίζουν τα γκολ των σταρ του Μουντιάλ στους bookmakers

Η απόδοση κορυφαίων επιθετικών και οι νίκες για δημοφιλείς ομάδες του Μουντιάλ έχουν κοστίσει στο DraftKings έως και 50 εκατομμύρια δολάρια

Tesla Robotaxi: Ξεκίνησε η υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης στο Μαϊάμι
Business

Η Tesla πατά γκάζι στα robotaxi με νέα επέκταση στο Μαϊάμι

Η Tesla επεκτείνει την υπηρεσία robotaxi στο Μαϊάμι, ενισχύοντας τη στρατηγική του Ίλον Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα οχήματα

ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας απειλεί δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και μετακινήσεις της 4ης Ιουλίου
Κλιματική αλλαγή

Ο ακραίος καύσωνας απειλεί τα ηλεκτρικά δίκτυα στις ΗΠΑ

Η ακραία ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ ως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

EasyJet: Πτώση μετοχής καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την προσφορά της Castlelake
World

Σε πτώση η μετοχή της EasyJet εν αναμονή της προσφοράς της Castlelake

Η Castlelake πρέπει να υποβάλει επίσημη προσφορά εξαγοράς της easyJet έως τις 5 Ιουλίου, αλλιώς θα αποσυρθεί

ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
World

Στενή επιτήρηση για τις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος απο τις υπηρεσίες της ΕΕ

Κάτω απο στενή επιτήρηση οι εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur - Εκτός του ευρωπαϊκου καταλόγου λόγω της χρήσης αντιβιοτικών

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
OPEKEPE Scandal: Former Officials Sentenced to 5 Years, 8 Months
English Edition

OPEKEPE Scandal: Former Officials Sentenced to 5 Years, 8 Months

Both officials walk free pending appeal, but a travel ban keeps them in Greece as the case moves toward a felony trial and possible scrutiny from EU prosecutors

Ομόλογα: Πώς προβλέπεται να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα
Ομόλογα

Το play των ομολόγων στη σκιά της Μ. Ανατολής

Οι προβλέψεις της Alpha Bank για το ομόλογα - Οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων το 2026

Τάσος Μαντικίδης
Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
World

Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τετραπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα καθώς τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν με προσοχή

Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους οι ευρωαγορές

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κυριάρχησε η έντονη μεταβλητότητα

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας στον ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ηλεκτρονική ρύθμιση στην πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Anthropic: Κλείνει κενά που επιτρέπουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic κλείνει κενά που αφήνουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude

Οι μηχανικοί εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παρά τους αυστηρούς περιορισμούς της Anthropic

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ blue – Visa: Έως 18 ευρώ επιβράβευση τον μήνα για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων το καλοκαίρι
Business

ΔΕΗ blue – Visa: Καλοκαιρινό bonus για τους οδηγούς EV

Η ΔΕΗ blue και η Visa επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα καλοκαιρινή προσφορά, προσφέροντας επιβράβευση έως 18 ευρώ τον μήνα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν το δημόσιο δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ blue

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου
Economy

Ποια επιδόματα και παροχές πληρώνουν e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ ως Παρασκευή

Θα καταβληθούν περίπου 70 εκατ. ευρώ σε 81.273 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

ΥΠΕΝ: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για νέα έργα ύδρευσης σε 7 δήμους
Κατασκευές

Νέα έργα 10,3 εκατ. ευρώ κατά της λειψυδρίας σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο

Το ΥΠΕΝ προχωρά στη χρηματοδότηση επτά νέων έργων ύδρευσης σε ισάριθμους δήμους, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή: Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς προϊόντων στο β΄τρίμηνο
Economy

Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς στο β΄τρίμηνο - Ποια προϊόντα φθήνυναν

Ποια είναι η εικόνα των τιμών για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 24 Ιουνίου με βάση την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies