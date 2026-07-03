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Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά

Η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και την δυναμική της αγοράς

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.07.2026, 17:34
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επιβεβαίωσε την αναρρίχησή του σε υψηλά 16 και πλέον ετών, καθώς στην ανοδική κίνηση συμμετέχουν πλέον όλο και περισσότεροι τίτλοι του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 2.537,23 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.516,47 μονάδων (+0,44%) και 2.543,71 μονάδων (+1,53%). Ο τζίρος ανήλθε στα 261 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 25,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,32% στις 6.441,13 μονάδες, ενώ στο +0,50% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.196,01 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,53% στις 2.734,21 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 3,59%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 3,82%%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 4,69%.

Bull market

Η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και την δυναμική της αγοράς, αναφέρει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Η ανοδική τάση χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοδικές κατοχυρώσεις κερδών και οι τοπικές κορυφές δημιουργούν μόνο πρόσκαιρες ευκαιρίες επανατοποθέτησης, χωρίς να επιτρέπουν ουσιαστική ανασύνταξη των επενδυτών που έχουν μείνει εκτός αγοράς.

Παράλληλα, η επιτυχής απορρόφηση μεγάλων αυξήσεων κεφαλαίου και ιδιωτικών τοποθετήσεων αποτελεί ένδειξη της αυξημένης ρευστότητας και του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς σε προηγούμενους χρηματιστηριακούς κύκλους αντίστοιχες συναλλαγές θα λειτουργούσαν ανασταλτικά για την πορεία της αγοράς.

Η διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα βρίσκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία των πρόσφατων αντλήσεων κεφαλαίων, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το στοιχείο που απομένει για να ολοκληρωθεί η εικόνα είναι η υλοποίηση μιας μεγάλης επιχειρηματικής ή εταιρικής συναλλαγής στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία θα αποτελέσει το επιχειρηματικό ορόσημο της ανοδικής αγοράς του 2026, ενδεχομένως και του πενταετούς ράλι που έχει προηγηθεί.

Το χρονικό παράθυρο για τέτοιες κινήσεις, ωστόσο, δεν είναι απεριόριστο. Η αντίστροφη μέτρηση προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και, όσο θα πλησιάζει η επίσημη έναρξη της προεκλογική περιόδου, η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα είναι πιθανό να περιορίσει την όρεξη των επενδυτών για την ανάληψη μεγάλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συναλλαγών.

Η κορύφωση αυτής της μακρόχρονης ανοδικής πορείας θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια εμβληματική συμφωνία, ικανή να επιβεβαιώσει ότι η ελληνική οικονομία και η κεφαλαιαγορά έχουν εισέλθει οριστικά σε μια νέα φάση ωριμότητας και επενδυτικής εμπιστοσύνης. Οι συνθήκες για την υλοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής είναι πιθανώς οι καλύτερες που έχουν διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης άνοιξε βήμα μετά την συνεδρίαση διαφυγής της 1ης Ιουλίου ολοκληρώνοντας μια συσσώρευση αποφόρτισης της αγοράς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ανάκαμψη των μέσων ημερήσιων συναλλαγών με ρυθμό πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ και τα κλεισίματα κοντά στα υψηλά ημέρας, ένδειξη «δυνατών χεριών» και σταθερού ενδιαφέροντος σε όλο το φάσμα του ταμπλώ.

Η καταγραφή νέων υψηλών και η προσέγγιση των 2.530 μονάδων επανέφερε οριακά τους ταλαντωτές σε υπεραγορασμένες ζώνες τιμών, είθισται ωστόσο η δεύτερη επίσκεψη σε νέα υψηλά να συνοδεύεται από μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε ακραίες υπερτιμήσεις. Ο στόχος πλέον του ανοδικού κύματος έχει αναθεωρηθεί στις 2.570 μονάδες όπου και αναμένεται μια διόρθωση τοπικής κλίμακας.

Όπως και να έχει, το ΧΑ έχει εικόνα ανοδικής αγοράς (bull market) με ελεγχόμενες διορθώσεις που αποφορτίζουν τις υπερβολές έχοντας πλέον πίσω του απαιτητικές εταιρικές πράξεις που έχουν χτίσει νέα επίπεδα αναφοράς για σημαντικούς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το ράλι των επιμέρους αποδόσεων λειτουργεί επίσης ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της ρευστότητας διατηρώντας την αποτελεσματικότητα της αγοράς, ενισχύει το εύρος της ανόδου και συμβάλλει στη διατήρηση της δυναμικής της τάσης, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor και ο ΟΤΕ έκλεισαν με κέρδη 4,66% και 4,33% αντίστοιχα, με τη Cenergy να ολοκληρώνει με +3,77%. Άνοδο 2,36% για την Eurobank, με τις Εθνική, ΔΕΗ, Τιτάν, Optima, Alpha Bank, Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Κύπρου να κλείνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Allwyn, Motor Oil, Coca Cola, Helleniq Energy, Λάμδα, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Aegean και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά οι Βιοχάλκο και Credia Bank.

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