Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων

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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών μείωσε τις αγορές ομολόγων η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), μια κίνηση που ερμηνεύεται ως επιφυλακτικότητα των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής αναφορικά με τις πιθανές περαιτέρω μειώσεις των αποδόσεων ή για υπερβολική ρευστότητα.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αγόρασε τον περασμένο μήνα κρατικά ομόλογα καθαρού ύψους 10 δισ. γιουάν (1,47 δισ. δολάρια), ποσό μειωμένο σε σχέση με τα 50 δισ. γιουάν του Μαΐου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά την Πέμπτη. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσό από τότε που επανέλαβε τις εν λόγω αγορές τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η μείωση των αγορών ομολόγων μπορεί επίσης να επηρεάστηκε από την κίνηση της PBOC να εισαγάγει μια νέα διάρκεια μίας ημέρας για τις λειτουργίες ανοιχτής αγοράς στα τέλη του περασμένου μήνα. Η διαθεσιμότητα του νέου βραχυπρόθεσμου εργαλείου θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη διαχείρισης της μακροπρόθεσμης ρευστότητας μέσω των αγορών ομολόγων.

Η ρευστότητα και οι αποδόσεις

Η PBOC υποστηρίζει σε γενικές γραμμές τη διατήρηση άφθονης ρευστότητας, αλλά δεν επιθυμεί να δει την αγορά να κατακλύζεται από υπερβολικά μετρητά ή μια απότομη μείωση του κόστους δανεισμού, δήλωσε ο Wang Qing, επικεφαλής μακροοικονομικός αναλυτής στην Golden Credit Rating.

Το αποτέλεσμα των πράξεων ομολόγων σηματοδοτεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) μπορεί να προτιμά να διατηρήσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε γενικές γραμμές σταθερές, ακόμη και καθώς οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν, εξηγεί ο Wang. Η PBOC είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο να σταματήσει ξανά τη διαπραγμάτευση ομολόγων εάν η απόδοση του 10ετούς ομολόγου πέσει κάτω από το 1,70%, είπε.

Η PBOC ξεκίνησε για πρώτη φορά τη διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων το 2024 μετά από πρόταση του Προέδρου Xi Jinping, αν και οι αγορές της δεν ήταν καθόλου σημαντικές, κάτι που διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου.

Η PBOC ανέστειλε τις συναλλαγές ομολόγων από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, πριν τις επαναλάβει σε περιορισμένη κλίμακα τον Οκτώβριο.ομο