Ομόλογα: Πώς προβλέπεται να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

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Τα κρατικά ομόλογα βρέθηκαν υπό πίεση στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε πληθωριστικές ανησυχίες και μετέβαλε ραγδαία τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων Κεντρικών Τραπεζών, παρατηρεί μελέτη της η Alpha Bank.

Οι πληθωριστικές ανησυχίες υποχωρούν, τόσο τα μέλη της Fed όσο και της ΕΚΤ

Η προσδοκία περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης αντικαταστάθηκε από εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Πλέον, παρά την υπογραφή προκαταρκτικής εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν και τη σταδιακή επαναφορά ροών πετρελαίου από τα Στενά του Hormuz, η προθεσμιακή αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί αυξήσεις επιτοκίων. Παρότι οι πληθωριστικές ανησυχίες υποχωρούν, τόσο τα μέλη της Fed όσο και της ΕΚΤ δείχνουν να ανησυχούν για δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις. Έχοντας υποτιμήσει την ένταση του πληθωριστικού κύματος του 2022, φαίνεται πως αυτή τη φορά επιδιώκουν να κινηθούν προληπτικά.

Αν και μειωμένες, οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα, καθώς οι χώρες θα πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά δεκαετιών.

Επίσης, τα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν επιδεινωθεί από τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Συνεπώς δεν διαφαίνεται κάποιο σενάριο επαναφοράς των αποδόσεων στη λήξη στα προ κρίσης επίπεδα. Από την άλλη, ελκυστικό κρίνεται το συνολικό έσοδο που προσφέρουν τα κρατικά ομόλογα στα τρέχοντα επίπεδα. Επίσης, καθοδική επίδραση στις αποδόσεις στη λήξη μεσοπρόθεσμα έχει ο αντίκτυπος του AI στον πληθωρισμό.

Οι αγορές

Στις ΗΠΑ, οι αγορές ανέμεναν ότι η Fed θα υιοθετήσει πιο ήπια στάση σχετικά με ενδεχόμενη νομισματική σύσφιξη στη σύσκεψη Ιουνίου. Αφενός λόγω του ότι η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και αφετέρου γιατί είχε ήδη γνωστοποιηθεί ότι ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο, εννέα μέλη της Fed εκτίμησαν ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων εντός του 2026, ενώ ο K. Warsh τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.

Ως αποτέλεσμα, οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων το 2026. Η στάση αυτή υποδηλώνει ανησυχία για δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις και ότι πλέον δεν διαθέτουν ανοχή σε εκ νέου αύξηση του πληθωρισμού.

Η πρόθεση του Warsh να περιορίσει την επικοινωνία της Fed θα ενισχύσει τη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές θα αντιδρούν εντονότερα σε ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων. Παράγοντας που έρχεται να προστεθεί στα επεισόδια μεταβλητότητας που συχνά προκαλούν οι πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, σε αντίθεση με τις μετοχές, είναι εμφανές ότι τα κρατικά ομόλογα δεν ανακτούν το χαμένο έδαφος σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμη και όταν εξαλείφεται η αιτία της ανησυχίας. Την ίδια στιγμή, η δημοσιονομική θέση των ΗΠΑ επιδεινώθηκε λόγω των δαπανών του πολέμου.

Με το σενάριο χαμηλότερων επιτοκίων να απομακρύνεται, η αναχρηματοδότηση του χρέους καθίσταται πιο δαπανηρή. Συνεπώς, η λιγότερο υποστηρικτική νομισματική πολιτική, η επιδείνωση των δημοσιονομικών και τα επεισόδια μεταβλητότητας που προκαλεί ο Πρόεδρος Trump μας καθιστούν αρνητικούς. Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόσφατα παρατηρείται αποκλιμάκωση των βραχυπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών και ότι οι τρέχουσες αποδόσεις στη λήξη έχουν ενσωματώσει αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, μας καθιστά λιγότερο αρνητικούς για την κατηγορία συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Ευρωζώνη, η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, κίνηση που είχε προεξοφληθεί. Αυτό που επιβαρύνει ωστόσο την προοπτική των ομολόγων είναι το γεγονός ότι μέλη της ΕΚΤ τάχθηκαν υπέρ τουλάχιστον μιας επιπλέον αύξησης των επιτοκίων, ακόμα και μετά τη σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Ταυτόχρονα, η επιθετική κατεύθυνση της Fed όσον αφορά τα επιτόκια ασκεί ανοδικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αποδόσεις στη λήξη, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου επιδρά ανοδικά στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Οι αναλυτές της τράπεζας «βλέπουν» περιορισμένα τα περιθώρια σημαντικής αποκλιμάκωσης των αποδόσεων στη λήξη, πόσο μάλλον επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα. Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να είναι υψηλότερες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, ενώ η ΕΚΤ δείχνει διάθεση να κινηθεί προληπτικά όσον αφορά πιθανές δευτερογενείς πληθωριστικές ανησυχίες.

Παράλληλα, η αυξημένη έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων σε υποδομές και άμυνα αναμένεται να ασκήσει περαιτέρω ανοδική πίεση στις αποδόσεις στη λήξη, ιδίως μακράς διάρκειας.

Δεν αναμένεται κεφαλαιακή υπεραξία στα εταιρικά ομόλογα

Επενδυτικής διαβάθμισης (IG)

Ανάκαμψη παρουσίασαν το β΄ τρίμηνο τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες του α΄ τριμήνου. Την κατηγορία ωφέλησε η συρρίκνωση των πιστωτικών περιθωρίων τα οποία ακολούθησαν τις μετοχικές αγορές στην ανάγνωση της εξέλιξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οπότε και προεξόφλησαν ταχεία αποκλιμάκωση από όταν ακόμα τέθηκε σε ισχύ η αρχική εκεχειρία. Το υψηλό κουπόνι εξακολουθεί να υποστηρίζει την κατηγορία.

Οι εκδόσεις είναι ήδη πολύ αυξημένες την τρέχουσα χρονιά στις ΗΠΑ και αναμένουμε να διαμορφωθούν σε ιστορικό υψηλό το 2026, κυρίως λόγω χρηματοδότησης κεφαλαιουχικών δαπανών στο ΑΙ. Σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, υπήρξε υπερκάλυψη από τους επενδυτές. Τα θεμελιώδη παραμένουν ικανοποιητικά, τα κέρδη αυξημένα και η μόχλευση μειούμενη, ειδικά των εταιρειών στις ΗΠΑ.

Χωρίς να περιοριστεί η προτίμησή μας για την κατηγορία, σημειώνουμε ότι δεν αποκλείουμε μια ήπια διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων καθώς (1) οι αποτιμήσεις είναι υψηλές, (2) η προσδοκία για αύξηση επιτοκίων αναμένεται να αυξήσει την ανταμοιβή κινδύνου, (3) οι εκδόσεις εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά. Τέλος ενισχυμένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ομόλογα που περιλαμβάνουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, καθώς ωφελούνται από την ανθεκτική οικονομία και την ικανοποιητική καταναλωτική εμπιστοσύνη. Προτίμηση σε κοντινές διάρκειες καθόσον ο συνδυασμός εξαιρετικά περιορισμένων πιστωτικών περιθωρίων και προσδοκίας αύξησης επιτοκίων, επιβαρύνει κυρίως το μακρινό τμήμα της καμπύλης.

Υψηλών αποδόσεων (HY)

Θετικά κινήθηκαν το β΄ τρίμηνο τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων (ΗΠΑ: 2,26%, Ευρωζώνη: 3,31%), καθώς ομοίως με τις μετοχές προεξόφλησαν άμεσα εκτόνωση στη Μέση Ανατολή. Η μόχλευση των εταιρειών παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων παραμένει ελεγχόμενο. Τα πιστωτικά περιθώρια παραμένουν πιεσμένα και δεν αποκλείεται μια ήπια διεύρυνσή τους χωρίς σημαντικές ανησυχίες για σημαντική αύξηση ποσοστού αθέτησης υποχρεώσεων.

Προτίμηση στα ΒΒ καθόσον ομόλογα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης εμφάνισαν αύξηση ποσοστού αθέτησης υποχρεώσεων, χωρίς σχετική ένδειξη από διευρυμένα πιστωτικά περιθώρια. Οι αναλυτές της τράπεζας παραμένουν επιφυλακτικοί έναντι του Private Credit σε κλάδους λογισμικού. Η κατηγορία αναμένεται να πληγεί από το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων. Σε περίπτωση που αυξηθούν τα επιτόκια κατά 0,50% αναμένεται να επιβαρυνθούν σημαντικά οι καθαρές ταμειακές ροές των ευρωπαϊκών εταιρειών με αξιολόγηση «Β».

Αναδυόμενων αγορών (ΕΜ)

Η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ωφέλησε ιδιαίτερα την κατηγορία το β΄ τρίμηνο (3,46%). Εντούτοις, η ενίσχυση του δολαρίου περιόρισε την ανοδική κίνηση της κατηγορίας. Επίσης, αρνητικά αναμένεται να δράσει η προοπτική περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από Κεντρικές Τράπεζες. Στήριξη παρέχουν στην κατηγορία οι εισροές κεφαλαίων από επενδυτές