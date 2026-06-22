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Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα

Η αντίδραση των αγορών στην παραίτηση Στάρμερ- Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Markets 22.06.2026, 13:21
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Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
Τζούλη Καλημέρη

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Πτωτικά κινήθηκε η στερλίνα, στα βρετανικά ομόλογα δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές ενώ ο FTSE 100 παρέμεινε σταθερός μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων παρουσίασαν μικρή μεταβολή στο 4,85%, ενώ η λίρα παρέμεινε 0,1% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου στα 1,3223 δολάρια. Ο FTSE 100, δείκτης αναφοράς του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, διαπραγματεύεται στις 10.365,03 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,1%.

Δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από την σαρωτική νίκη του Στάρμερ, που υποσχέθηκε να βάλει τίτλους τέλους στο χάος της πολιτικής σκηνής της Βρετανίας.

Τώρα ο Στάρμερ υποσχέθηκε να υποστηρίξει τον αντικαταστάτη του, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο μια κυβέρνηση των Εργατικών θα ανατροφοδοτήσει τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Επιπλέον η τύχη της υπουργού Ρέιτσελ Ριβς αλλά και ποιος θα την αντικαταστήσει σε ενδεχόμενο απόλυσης της απασχολεί τις αγορές.

«Δεν αποτελεί έκπληξη, αναμένω ότι οποιαδήποτε αρχική αντίδραση θα είναι περιορισμένη» αναφέρει στο Reuters ο Λι Χάρντμαν, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στη MUFG,στο Λονδίνο. «Η αγορά θα παρακολουθεί στενά τυχόν πιθανές αλλαγές στην πολιτική υπό τον νέο ηγέτη. Προς το παρόν, ο Άντι Μπέρναμ είναι το φαβορί και έχει προσπαθήσει να καθησυχάσει την αγορά ομολόγων ότι θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, και υπάρχουν αναφορές ότι συνεργάζεται με σεβαστούς οικονομολόγους.

»Αυτό σίγουρα έχει παράσχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές και θα περιορίσει τους κινδύνους πτωτικής πορείας για τη λίρα και τα ομολόγα στο εγγύς μέλλον.Η κρίσιμη στιγμή θα είναι η φθινοπωρινή περίοδος, όταν ο νέος ηγέτης αναλάβει τα καθήκοντά του και μπορούμε να δούμε ποιες αλλαγές στην πολιτική θα δούμε, αλλά νομίζω ότι οι κίνδυνοι τείνουν προς τα κάτω».

Τα βρετανικά ομόλογα

Οι αγορές είναι νευρικές για οποιαδήποτε πιθανή αύξηση στις πωλήσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση των δαπανών, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη παλεύει με τα επίπεδα χρέους του.

«Αυτή η παρατεταμένη διαδικασία μετάβασης υποδηλώνει ότι η πολιτική θα είναι ένας λιγότερο κυρίαρχος παράγοντας» εξηγεί  στο Bloomberg η Πούζα Κούμρα, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια επιτοκίων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην Toronto Dominion Bank «Καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει όλο και περισσότερο στην παράδοση της εξουσίας τον Σεπτέμβριο, ο πολιτικός κίνδυνος και οι διαρθρωτικές δημοσιονομικές προοπτικές είναι πολύ πιθανό να κυριαρχήσουν και να οδηγήσουν την καμπύλη αποδόσεων».

ομόλογα

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων έχουν αποκλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αισιοδοξίας για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έφτασαν σε υψηλό 18 ετών τον περασμένο μήνα, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έστειλε τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, πυροδοτώντας πληθωριστικές ανησυχίες. Η πολιτική αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε στην πίεση μετά την ήττα του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στις αρχές Μαΐου.

«Η αντίδραση της αγοράς σε μια πιθανή πρωθυπουργία του Άντι Μπέρναμ υποδηλώνει ότι οι επενδυτές το βλέπουν αυτό ως πολιτικό θόρυβο και όχι ως πραγματική απειλή για τη δημοσιονομική αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου.» αναφέρει η Σκάιλαρ Μοντγκόμερι Κόνινγκ, μακροοικονομική στρατηγική αναλύτρια, στο Bloomberg Economics. Η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου δυσκολεύεται να δημιουργήσει διαρκή σχετική αδυναμία στα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία από την κρίση της Λιζ Τρας. Οι αγορές ήδη αποτιμούν ένα ασφάλιστρο πολιτικού κινδύνου. Αυτό φαίνεται να είναι και πάλι το σήμα τώρα».

H στερλίνα

Η λίρα έχει πιεστεί πρόσφατα καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα για την τύχη του Στάρμερ. Οι προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια λιγότερο από την αντίστοιχη των ΗΠΑ φέτος έχουν επίσης επηρεάσει το νόμισμα, με την στερλίνα να έχει αποδυναμωθεί κατά περίπου 2,5% από τις εκλογές της 7ης Μαΐου.

«Αυτός (ο Στάρμερ) κάνει αυτό που όλοι ήθελαν να κάνει, δηλαδή να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει ένας άλλος ηγέτης» τονίζει στο Reuters, o Κιτ Τζούκς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Societe Genererale, στο Λονδίνο. «Η στερλίνα είναι λίγο πιο αδύναμη, επομένως δεν κινούμαστε πραγματικά. Η αγορά παρακολουθεί τα βρετανικά ομόλογα περισσότερο από τη λίρα και εκεί η κατάσταση φαίνεται ήρεμη.

»Η μεσοπρόθεσμη αντίδραση είναι ότι η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί σε κάποιο σημείο σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική.

»Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η στερλίνα θα παραμείνει υπό πίεση, καθώς έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερα επιτόκια και στη συνέχεια περιμένουμε τον επόμενο κύκλο ειδήσεων.Το θέμα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει σημειώσει επαρκή ανάπτυξη και το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται.»

Οι επενδυτές σε options είχαν ήδη τοποθετηθεί για περαιτέρω αδυναμία της στερλίνας. Οι αντιστροφές κινδύνου μιας εβδομάδας, ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης του κλίματος της αγοράς, διαπραγματεύτηκαν κοντά στα πιο πτωτικά επίπεδα για τη λίρα εδώ και ένα μήνα.

Η απόδοση της στερλίνας έναντι του ευρώ υποδηλώνει ότι είναι αρκετά αποτιμημένη βραχυπρόθεσμα,  υπογραμμίζει στο Bloomberg o Francesco Pesole, στρατηγικό αναλυτή συναλλάγματος της ING Groep NV.

Αυτό είναι ταυτόχρονα καλό και κακό νέο για τη στερλίαν, καθώς «σημαίνει ότι οι αγορές είναι χαλαρές σχετικά με αυτήν την κυβερνητική αλλαγή, αλλά αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πτωτική πορεία για τη λίρα σε περίπτωση επανεμφάνισης δημοσιονομικών ανησυχιών» καταλήγει.

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Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
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Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα

Η αντίδραση των αγορών στην παραίτηση Στάρμερ- Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη

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